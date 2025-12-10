Zmiany w Meta Platforms; nowy model AI będzie ćwiczony na rozwiązaniach Alibaby❓

Meta Platforms (META.US) zmienia strategię w obszarze sztucznej inteligencji. Mark Zuckerberg odchodzi od mocno promowanego wcześniej podejścia open source i koncentruje się na zamkniętym, komercyjnym modelu o nazwie kodowej „Avocado”, który ma zadebiutować w przyszłym roku i będzie sprzedawany na licencji. Nowy system ma być trenowany m.in. z wykorzystaniem rozwiązań konkurentów, takich jak Google Gemma, Qwen Alibaby czy inne modele, co stanowi zwrot wobec wcześniejszej narracji o przewadze amerykańskiego, otwartego ekosystemu nad chińskimi technologiami; na tę informację kurs Alibaby (BABA.US) rośnie o około 2% w handlu przed sesją w USA.
Źródło: Yahoo Finance
To jednak nie koniec zmian, a nawet zamieszania wokół spółki. Jak donosi agencja Bloomberg wewnątrz firmy rosną napięcia: nowy szef AI Alexandr Wang ma być momentami sfrustrowany silnym zaangażowaniem i mikrozarządzaniem ze strony Zuckerberga, a kluczowy zespół TBD Lab pracuje bezpośrednio pod jego nadzorem. Meta tnie wydatki na metaverse oraz bardziej akademickie projekty badawcze (w tym FAIR), przekierowując środki na infrastrukturę AI, okulary VR i inny sprzęt, co budzi obawy części inwestorów o skalę i zwrot z tych nakładów.
Akcje Meta tracą przed otwarciem sesji na Wall Street blisko 1% po tych informacjach.
Rivian Automotive: Wschodząca gwiazda czy meteoryt?
Duże spadki spółek technologicznych 📉🖥️
Komentarz Giełdowy: Banki centralne wprowadzają świąteczny optymizm na GPW
US OPEN: Wyceny pod presją prognoz AI, w tle fala deregulacji
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.