Zmiany w Meta Platforms; nowy model AI będzie ćwiczony na rozwiązaniach Alibaby❓

Meta Platforms (META.US) zmienia strategię w obszarze sztucznej inteligencji. Mark Zuckerberg odchodzi od mocno promowanego wcześniej podejścia open source i koncentruje się na zamkniętym, komercyjnym modelu o nazwie kodowej „Avocado”, który ma zadebiutować w przyszłym roku i będzie sprzedawany na licencji. Nowy system ma być trenowany m.in. z wykorzystaniem rozwiązań konkurentów, takich jak Google Gemma, Qwen Alibaby czy inne modele, co stanowi zwrot wobec wcześniejszej narracji o przewadze amerykańskiego, otwartego ekosystemu nad chińskimi technologiami; na tę informację kurs Alibaby (BABA.US) rośnie o około 2% w handlu przed sesją w USA.

Źródło: Yahoo Finance​

To jednak nie koniec zmian, a nawet zamieszania wokół spółki. Jak donosi agencja Bloomberg wewnątrz firmy rosną napięcia: nowy szef AI Alexandr Wang ma być momentami sfrustrowany silnym zaangażowaniem i mikrozarządzaniem ze strony Zuckerberga, a kluczowy zespół TBD Lab pracuje bezpośrednio pod jego nadzorem. Meta tnie wydatki na metaverse oraz bardziej akademickie projekty badawcze (w tym FAIR), przekierowując środki na infrastrukturę AI, okulary VR i inny sprzęt, co budzi obawy części inwestorów o skalę i zwrot z tych nakładów.

Akcje Meta tracą przed otwarciem sesji na Wall Street blisko 1% po tych informacjach. ​