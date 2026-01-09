Poranna odprawa (09.01.2026)

- Wczoraj na Wall Street inwestorzy ograniczali ekspozycję na ubiegłorocznych zwycięzców z sektora technologicznego i przekierowywali kapitał w stronę spółek energetycznych, firm z segmentu dóbr konsumpcyjnych oraz małych spółek, co sugeruje, że pozycjonowanie na rynku staje się szersze i mniej skoncentrowane. Dziś kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy lekko spadają, a na europejskie benchmarki notowane są przeważnie płasko
- Nasdaq 100 stracił wczoraj około 0,6%, kończąc krótką, trzydniową falę wzrostów. Słabość największych spółek technologicznych, w tym Nvidii i Apple, ciążyła indeksowi i wzmocniła tezę, że motyw „liderów mega-cap” może tracić krótkoterminowy impet. Jednocześnie Dow Jones Industrial Average wzrósł o ponad 0,5%
- Rynki czekają dziś na dwa kluczowe katalizatory: piątkowy raport z rynku pracy w USA (Non-Farm Payrolls), zaplanowany o 14:30, oraz potencjalną decyzję Sądu Najwyższego związaną z taryfami Trumpa. O 16:00 GMT poznamy również wstępne dane o nastrojach konsumentów Uniwersytetu Michigan oraz oczekiwaniach inflacyjnych w USA.
- Wczoraj umocniły się akcje spółek obronnych po tym, jak prezydent Donald Trump zasygnalizował wyższe wydatki na wojsko. To przypomnienie, że nagłówki polityczne wciąż potrafią błyskawicznie przestawiać rynek, zwłaszcza w sektorach bezpośrednio zależnych od budżetu państwa.
- Małe spółki nadal przyciągają uwagę w USA. Indeks Russell 2000 wyznaczył nowy szczyt i zyskał ponad 1% (4,5% od początku roku), co pokazuje, że inwestorzy coraz chętniej wychodzą poza tech-heavy część rynku i dywersyfikują ekspozycję w stronę wzrostu opartego na gospodarce krajowej.
- Rally na globalnym rynku obligacji wyhamowało. Amerykańskie Treasuries straciły, a rentowność 10-latek wzrosła do około 4,18%, co sugeruje, że rynek nie spieszy się z wyceną ostrego spowolnienia i zachowuje bardziej zrównoważone podejście do ryzyk wzrostu i inflacji.
- Sygnały z rynku pracy sprzyjały nastrojom: liczba ogłaszanych zwolnień w amerykańskich korporacjach spadła do najniższego poziomu od 17 miesięcy, a tygodniowa liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wzrosła mniej niż oczekiwano. To zmniejszyło obawy o nagłe pogorszenie sytuacji gospodarczej.
- Indeks MSCI Asia Pacific porusza się w wąskim zakresie przed publikacją danych makro z USA. Na tle regionu wyróżniła się Japonia, wspierana przez słabszego jena oraz solidne wyniki Fast Retailing. To podbiło szeroki krajowy rynek.
- W sektorze wydobywczym spadły akcje Rio Tinto w związku z kontynuacją rozmów dotyczących potencjalnej transakcji z udziałem Glencore. Realne postępy w tym kierunku byłyby strategicznie istotne i mogłyby doprowadzić do powstania gracza o ogromnym wpływie na globalną podaż metali przemysłowych.
- Amerykańskie treasuries słabły, natomiast papiery zabezpieczone hipotekami (MBS) zyskały po tym, jak Trump zasugerował plan zakupu obligacji hipotecznych o wartości 200 mld USD. Rynek odebrał to jako potencjalnie korzystne dla segmentu hipotecznego i ogólnie dla warunków kredytowych co pośrednio powinno wspierać też akcje;
- Dolar jest na drodze do najmocniejszego tygodnia od listopada. Taki ruch zwykle w niewielkim stopniu zaostrza globalne warunki finansowe i często stanowi przeciwwagę dla surowców oraz aktywów ryzykownych, które lepiej czują się przy słabszym USD.
- Ceny ropy dalej stopniowo rosły, a inwestorzy monitorowali wydarzenia związane z Wenezuelą i Iranem, utrzymując premię geopolityczną i dokładając kolejną warstwę niepewności dla oczekiwań inflacyjnych.
- Złoto i srebro spadły wobec wyższych rentowności i mocniejszego dolara. Po serii solidnych danych z USA popyt defensywny w metalach osłabł, a inwestorzy przerzucaają uwagę na nadchodzące dane makro.
- Rosja uderzyła w Ukrainę setkami dronów i potencjalnie także pociskiem balistycznym średniego zasięgu Oresznik, celując według doniesień w krytyczną infrastrukturę energetyczną. Pojawiły się też niepotwierdzone informacje, że trafione mogło zostać podziemne magazynowanie gazu na zachodzie Ukrainy, co mogłoby oznaczać utratę nawet 17 mld stóp sześciennych (Bcf) gazu (ok. połowy krajowych zapasów)
- Donald Trump powiedział, że Stany Zjednoczone mogłyby interweniować militarnie w Iranie, jeśli protestujący będą zabijani. W nocy demonstracje miały się nasilić i rozszerzyć na kolejne obszary kraju, a w tle pojawiły się doniesienia o blackoutach internetu i łączności telefonicznej.
