⛩️Bank Japonii podnosi stopy procentowe, wydaje jastrzębi komunikat i nieznacznie umacnia jena

Bank Japonii podnosi stopy procentowe, co było zgodne z oczekiwaniami rynku oraz ekonomistów. Rynek wyceniał niemal 100% szans na dzisiejszy ruch. Co więcej, była to największa podwyżka od kilkunastu lat (o 25 punktów bazowych), gdyż dwie poprzednie wynosiły 20 i 15 punktów bazowych....

Więcej