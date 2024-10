16:01

PILNE: Odczyt ISM usług USA minimalnie wyższy od oczekiwań!

Odczyt ISM USA (16:00): 53,6 vs 53,5 prognoz i 54,5 poprzednio Ceny płacone za usługi: 58,9 vs 58,9 poprzednio Nowe zamówienia: 51,8 vs...