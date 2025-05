Trump znów zaostrza groźby celne⚡

Wzrosty na giełdzie dobiegły końca, a my zmierzamy w kierunku długiego weekendu. Prezydent Trump zaproponował 50% cła na cały import z UE od 1 czerwca, co daje UE i USA nieco ponad tydzień na osiągnięcie porozumienia w celu uniknięcia tego niszczycielskiego podatku dla UE.

Czy prezydent wykorzystuje cła jako kolejną taktykę negocjacyjną, aby zmusić UE do ustępstw wobec jego żądań? Czy też jest to znak, że negocjacje od połowy kwietnia zakończyły się fiaskiem i powinniśmy spodziewać się gróźb odwetu ze strony UE w najbliższym czasie? Spodziewamy się, że jest to mieszanka obu. UE jest jednym z najmniej ulubionych regionów Trumpa, a on sam nie wydaje się mieć dobrych relacji z jej liderami, co zwiększa prawdopodobieństwo przedłużającej się wojny handlowej między nimi.

Gwałtowny spadek akcji europejskich, na czele z samochodami i sektorem luxury

Natychmiastową reakcją rynku był gwałtowny spadek akcji. Eurostoxx 50 spadł o 2,3%, Dax spadł o prawie 2%, a Cac40 jest notowany niżej o 2,2%. Ten gwałtowny spadek wpędził europejskie indeksy w serię strat w tym tygodniu, a europejskie indeksy obecnie radzą sobie gorzej niż amerykańskie akcje. FTSE 100 radzi sobie obecnie najlepiej, ponieważ indeks ten spadł o "zaledwie" 1% wobec umowy handlowej między Wielką Brytanią a USA, która działa jako ochrona przed agresją handlową USA.

Wszystkie sektory w Dax są notowane niżej, na czele z konsumpcją uznaniową i finansami. Nieruchomości radzą sobie lepiej. To samo dotyczy Eurostoxx 50, najsłabszymi walorami do tej pory są spółki automotive Ferrari, Stellantis N.V., BMW i Mercedes Benz, które wszystkie spadły o ponad 3%. Volkswagen jest bardziej chroniony, ponieważ ma większą obecność w USA. Luksus jest również niższy, a LVMH, Hermes i Kering wszystkie spadły o ponad 3%. Cła te uderzyły w niektóre z największych sektorów Europy, co może utrudnić osiągnięcie ożywienia do końca dnia.

Technologia mocno ciąży USA

Firmy z UE nie są jedynymi, które zostaje wyprzedane. Rozmowy o cłach ciążyły na nastrojach w szerszym zakresie, a kontrakty terminowe na indeksy giełdowe w USA wskazują na duży spadek na otwarciu w dalszej części dnia. Cena akcji Apple spadła o ponad 3% po tym, jak Trump ogłosił 25% cło na wszystkie sprzedawane w USA iPhone'y, które nie są produkowane lokalnie. Należy spodziewać się gwałtownej reakcji w dół, zwłaszcza że Apple prawdopodobnie nie będzie produkować iPhone'ów lokalnie w USA.