czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
71% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.

Akcje i ETF-y - definicje

Tematy powiązane:
Akcje ETF Słownik
Czas czytania: 4 minut(y)

Akcje i ETF-y to popularne instrumenty rynku giełdowego. W tym artykule przybliżamy definicje najważniejszych pojęć z nimi związanych.

Inwestuj w akcje i ETF-y bez prowizji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
  • Giełda papierów wartościowych - rynek na którym kupowane i sprzedawane są papiery wartościowe. Spółki mogą być notowane na giełdzie po przeprowadzeniu procesu zwanego pierwszą ofertą publiczną (IPO). Następnie inwestorzy mogą kupować lub sprzedawać akcje spółki, ponieważ giełda pełni rolę pośrednika - scentralizowanego miejsca, w którym kupujący i sprzedający zawierają transakcje.  
  • Kapitalizacja spółki - jest to miara całkowitej wartości rynkowej danej spółki. Kapitalizacja rynkowa (często określana jako "market cap") jest obliczana poprzez pomnożenie całkowitej liczby akcji spółki pozostających w obrocie przez aktualną cenę rynkową jednej akcji. 
  • EPS (Earnings Per Share) - zysk netto spółki podzielony przez liczbę akcji pozostających w obrocie. Wskaźnik ten pokazuje jak wiele zysku wygenerowanego przez spółkę przypada na każdą akcję. 
  • P/E (Price to Earnings) - cena akcji spółki podzielona przez zysk na akcję. Jest to jedna z najczęściej używanych miar wyceny akcji ponieważ pokazuje ile rynek jest skłonny zapłacić za akcje w oparciu o przeszłe (trailing P/E) lub przyszłe zyski (forward P/E).
  • Dywidenda - część wypracowanych lub zatrzymanych zysków, które spółka wypłaca swoim akcjonariuszom. W momencie kiedy firma generuje zysk i/lub gromadzi zyski zatrzymane, wpływy te mogą być albo reinwestowane w działalność spółki, albo wypłacane akcjonariuszom w formie dywidendy. Najbardziej powszechnym rodzajem dywidendy jest dywidenda gotówkowa, co oznacza, że spółka wypłaca ją w gotówce bezpośrednio na rachunek maklerski akcjonariusza.
  • ROE (Return on Equity) - zysk netto spółki podzielony przez kapitał własny akcjonariuszy. Jest to miara rentowności firmy w stosunku do jej kapitałów własnych. Generalnie inwestorzy preferują firmy o wyższym ROE w ramach tych samych sektorów. Wskaźnik ten może jednak różnić się znacząco w poszczególnych sektorach. 
  • BETA - miara zmienności akcji w stosunku do całego rynku. Z definicji, rynek (np. indeks S&P 500) ma betę równą 1,0. Jeżeli beta spółki jest niższa niż 1,0, to jej akcje podlegają mniejszym wahaniom niż rynek (akcje defensywne - mniejsze ryzyko, ale i niższe stopy zwrotu). Jeżeli beta spółki jest powyżej 1,0, jej akcje zmieniają się bardziej niż rynek (akcje ofensywne - większe ryzyko, ale również wyższy potencjał zwrotu). 
  • P/B (Price to Book value) - kapitalizacja rynkowa spółki na akcję podzielona przez jej wartość księgową na akcję. Niski wskaźnik P/B może wskazywać, że akcje spółki są niedowartościowane lub ona sama posiada problemy fundamentalne. Im wyższy wskaźnik P/B, tym wyższa premia jaką uczestnicy rynku są skłonni zapłacić za spółkę ponad jej twarde aktywa. 
  • Skaner akcji - narzędzie przeznaczone dla inwestorów, które pomaga im znaleźć akcje spełniające określone kryteria i metryki. Skanery akcji pozwalają zatem użytkownikom na przesiewanie potencjalnych okazji. Zazwyczaj takie narzędzia są dostępne na platformach transakcyjnych domów maklerskich, w tym na platformie xStation5 firmy XTB.  
  • TER (Total Expanse Ratio) - miara całkowitych kosztów związanych z zarządzaniem i prowadzeniem funduszu inwestycyjnego, takiego jak fundusz powierniczy lub ETF. Koszty te obejmują głównie opłaty za zarządzanie oraz inne, dodatkowe koszty (opłaty transakcyjne, opłaty prawne czy koszty operacyjne). Z punktu widzenia inwestora - im niższy TER, tym lepiej. 
  • Rating ETF - ocena funduszy ETF dokonywana przez firmy badawcze (np. rating Morning Star, który można znaleźć w Skanerze ETF firmy XTB). Ratingi te opierają się na historycznych wynikach funduszu, porównując je do wyników innych, porównywalnych funduszy. Generalnie, im wyższa ocena tym lepiej.
  • Typ dystrybucji ETF - Istnieją dwa główne typy dystrybucji. Dystrybucyjny ETF (często oznaczony jako "Dist") wypłaca wszystkie uzyskane dywidendy lub odsetki, więc inwestorzy otrzymują roczne płatności. Z drugiej strony, ETF akumulacyjny (często oznaczony jako "Acc") reinwestuje dochody z dywidend lub odsetek, dzięki czemu inwestorzy zyskują na zasadzie procentu składanego. 
  • Skaner ETF - narzędzie dla inwestorów, które pomaga im znaleźć ETF-y spełniające określone kryteria i metryki. Działa podobnie jak skaner akcji, ale w tym przypadku użytkownicy mają możliwość przesiewania potencjalnie interesujących ich funduszy typu ETF. Platforma xStation5 posiada swój własny skaner ETF - narzędzie, które może być szczególnie pomocne dla inwestorów długoterminowych.
03.11.2025

Komentarz Giełdowy: Rynek z głową w chmurze

03.11.2025
03.11.2025

US OPEN: Spółki technologiczne napędzają Wall Street na początku tygodnia💡

03.11.2025
03.11.2025

Akcje Amazon rosną 5% na fali umowy z OpenAI 📈

03.11.2025

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Powiązane artykuły

16 minut
Zielona energia - jak inwestować w odnawialne źródła energii (OZE)?

Czytaj dalej
15 minut
Inwestowanie długoterminowe – plusy, minusy i wskazówki

Czytaj dalej
18 minut
Akcje czy ETF? W co warto inwestować?

Czytaj dalej

Wybierz obszar, który Cię interesuje

Forex Surowce Indeksy Analiza techniczna Kryptowaluty Akcje Analiza fundamentalna CFD ETF Platforma Słownik Poradnik Investir Usługi XTB Zostań Traderem investing Tech Blog

Dołącz do ponad 2 000 000 inwestorów z całego świata

Zacznij inwestować Pobierz aplikację Pobierz aplikację