Zielona energia - jak inwestować w odnawialne źródła energii (OZE)?

Czas czytania: 16 minut(y)

Zielona energia to trend, który globalnie przybiera na popularności. Coraz więcej państw i funduszy inwestycyjnych zajmujących się zrównoważonym inwestowaniem decyduje się do niego dołączyć. Inwestycje w zieloną energię i odnawialne źródła energii nie tylko są słuszne z powodów ekologicznych, ale mogą być również całkiem dochodowe.

W tym artykule wyjaśniamy czym jest zielona energia oraz odnawialne źródła energii (OZE), a także odpowiadamy na pytanie dlaczego warto inwestować w odnawialne źródła energii.

Co to jest zielona energia i zielone inwestycje?

Zielona energia to termin określający energię pozyskaną w bardziej ekologiczny sposób niż poprzez spalanie paliw kopalnych takich jak węgiel, ropa naftowa czy gaz. Zielone inwestycje odnoszą się z kolei do instrumentów finansowych, które wspierają projekty przyjazne dla środowiska. Do zielonych inwestycji zaliczyć można m.in. zakup akcji takich spółek jak Tesla czy FirstSolar lub inwestycję w fundusze ETF, które w jakiś sposób wspierają transformację energetyczną i rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE). Ich działalność może obejmować np:

Czyste i odnawialne źródła energii (energia słoneczna, wiatrowa, wodór lub uran)

Zrównoważone rolnictwo

Ekologiczny transport (samochody elektryczne)

Inwestorzy mogą więc dołączyć do globalnego trendu zielonej energii poprzez inwestycje w akcje spółek, które są zaangażowane w rozwój odnawialnych źródeł energii lub wspierają transformację energetyczną w inny sposób. Inwestorzy mogą również wybrać akcje spółek, które zwracają uwagę na ESG i poważnie traktują kwestie ekologiczne w swojej działalności. Wiele banków i funduszy inwestycyjnych, m.in. największy na świecie fundusz inwestycyjny BlackRock, zwraca obecnie uwagę na politykę spółek w tym zakresie. Niektóre spółki nie mogą liczyć na zaangażowanie kapitału zagranicznych inwestorów, jeśli nie dysponują odpowiednią polityką środowiskową.

Trend inwestycyjny ESG może być atrakcyjny dla inwestorów, którzy widzą w nim dodatkową wartość etyczną. Wartość zielonych inwestycji gwałtownie wzrosła w ciągu ostatniej dekady. Trend ten prawdopodobnie utrzyma się, ponieważ ludzie są coraz bardziej zaniepokojeni skutkami zmian klimatycznych na Ziemi. Należy jednak pamiętać, że podobnie jak w przypadku każdej innej okazji inwestycyjnej, zielone inwestycje również wiążą się z ryzykiem. Omówimy je w dalszej części artykułu.

Definicja "zielonych inwestycji"

Wiemy już, że tak zwane zielone inwestycje odnoszą się do zaangażowania w przedsięwzięcia, które priorytetowo traktują ekologię oraz odpowiedzialność społeczną:

Mogą one obejmować spółki, które wytwarzają zieloną energię, produkty przyjazne dla środowiska lub stosują zrównoważone praktyki.

Zielone inwestycje przy jednoczesnym skupieniu na generowaniu zysku dla akcjonariuszy priorytetowo traktują również bezpieczeństwo środowiska naturalnego, a w swojej działalności mają na uwadze długoterminowy dobrobyt społeczeństwa.

W zielonych inwestycjach nacisk kładziony jest na inwestowanie w spółki z dobrymi ocenami ESG, a nie skupianie się wyłącznie na krótkoterminowych zyskach.

Wiele instytucji finansowych zaczęło oferować “ekologiczne” produkty inwestycyjne, np. fundusze ETF oparte na ESG i zielonej energii. Wszystko po to, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie inwestorów, którzy chcą inwestować etycznie osiągając jednocześnie zyski oraz uczestnicząc w globalnym trendzie. XTB posiada szeroką ofertę akcji spółek i ETF-ów, która zadowoli nawet największych zwolenników zielonych inwestycji.

Zielona energia w XTB

Inwestycje w zieloną energię można zasadniczo podzielić na dwie kategorie: inwestycje w akcje spółek giełdowych oraz inwestycje w fundusze ETF. W ofercie XTB znaleźć można oba rodzaje aktywów. Co więcej, inwestowanie w prawdziwe akcje i ETF-y za pomocą platformy inwestycyjnej XTB do kwoty obrotu 100 000 EUR miesięcznie nie jest obarczone prowizją. Dopiero w momencie, gdy wartość obrotu wygenerowanego przez inwestora w trakcie miesiąca przekroczy kwotę 100 000 EUR stosowana zaczyna być prowizja 0,2% (min. 10 EUR).

W ofercie XTB znaleźć można tysiące instrumentów finansowych, w tym akcje spółek oraz fundusze ETF z Europy i Stanów Zjednoczonych. Na platformie inwestycyjnej XTB znaleźć więc można akcje z szerokiej gamy sektorów, od energii wiatrowej, przez energię jądrową, po energię słoneczną, wodę lub wodór.

Energia wiatrowa: Vestas (VWK.DK), Enphase (ENPH.US), EDP Renovaveis (EDPR.PT), Brookfield Renewable (BEPC.US), Clearway Energy (CWEY.US).

Energia słoneczna: First Solar (FSLR.US), Canadian Solar (CSIQ.US), Orsted (ORSTED.DK), Nordex (NDX1.DE),

Energia jądrowa: Cameco (CCJ.US), Uranium Energy Corp (UEC.US), Energy Fuels (UUU.US), NexGen Energy (NGX.US), Kazatomprom (KAP.UK)

Pojazdy elektryczne: Tesla (TSLA.US), Rivian (RVN.US), Toyota (TM.US), Lucid (LUCD.US), Nikola (NKLA.US), Fisker (FSR.US), Arrival (ARVL.US)

Wodór: Norsk Hydro (NHY.NO), Nel (NEL.NO), PlugPower (PLG.US), L&G Hydrogen Economy UCITS (HTWO.UK), Bloom Energy (BE.US)

Woda: American Water Works (AWK.US), Evoqua Water (AQUA.US), United Utilities (UU.UK), Pennon Group (PNN.UK), Veolia (VIE.FR)

Przedsiębiorstwa energetyczne: Constellation Energy Corp (CEG.US), Electricite de France (EDF.FR), NextEra Energy (NEE.US), Greenvolt Energias (GVOLT.US), Eversource Energy (ES.US), Linde (LDE.DE)

Fundusze inwestycyjne ESG: Brookfield Asset Management (BAM1.US), Liontrust Asset Management (LIO.UK)

Wbudowany w platformę inwestycyjną XTB "Skaner spółek" może ułatwić analizę fundamentalną akcji tysięcy spółek.

Źródło: xStation5

Istnieje kilka szybko rozwijających się spółek, które można zaliczyć do kategorii “zielonej energii”, takich jak Tesla (TSLA.US) lub First Solar (FLSR.US). W przypadku innych spółek takich jak Linde lub American Water Works - zmienność jest zwykle znacznie niższa. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości. Źródło: Dział Analiz XTB

Fundusze ETF (ang. Exchange-Traded Funds) mogą posiadać w swoim portfelu kilka, kilkadziesiąt lub nawet kilkaset spółek z wybranego sektora. Wycena takiego funduszu jest wynikiem średniej ważonej wszystkich akcji spółek, które wchodzą w jego skład. Fundusze ETF pomagają stworzyć zdywersyfikowany portfel inwestycyjny i mogą potencjalnie zmniejszyć ryzyko inwestycyjne. Jest to również powszechny wybór wielu inwestorów pasywnych. Dokładny skład portfela każdego funduszu ETF można zweryfikować na jego stronie internetowej. Każdy fundusz ETF może zapewnić inwestorowi ekspozycję na inny, konkretny sektor rynku.

“Zielone” fundusze ETF: Amundi CAC40 ESG UCITS (C40.FR), iShares MSCI EMU ESG Screened (SASU.UK), Invesco Solar Energy (RAYS.UK), iShares Global Clean Energy UCITS (INRG.UK), iShares Global Waters UCITS (IQQ.US), L&G Clean Water (GGG.UK), iShares MSCI EMU ESG Enhanced (EDM4.DE), iShares MSCI USA ESG Screened (SASU.UK).

Platforma XTB udostępnia również "Skaner ETF", który umożliwia dokładną selekcję funduszy oraz sprawdzenie ich ratingu wydanego przez Morningstar.

Źródło: xStation 5

Zielona energia - handel czy inwestowanie?

Trend zielonej energii wciąż się rozwija i istnieje spora szansa, że w przyszłości zielona energia będzie jeszcze istotniejszym tematem - również wśród inwestorów i traderów. Inwestorzy długoterminowi w swoich inwestycjach wybierają przede wszystkim akcje i fundusze ETF. Pozwalają one uzyskać ekspozycję na długofalowe skutki zmian zachodzących w gospodarce takich jak na przykład rosnące znaczenie elektromobilności lub transformacja energetyczna. Aktywny handel krótkoterminowy skłania jednak do wykorzystania lewarowanych instrumentów CFD, które pozwalają traderom zarabiać także na spadkach cen akcji czy funduszy ETF. Przed rozpoczęciem inwestowania warto zapoznać się ze sposobem działania kontraktów różnic kursowych (CFD):

Ze względu na wbudowany mechanizm dźwigni finansowej, kontrakty CFD charakteryzują się wyższym poziomem ryzyka niż akcje czy fundusze ETF. Dźwignia finansowa może zwielokrotnić potencjalne zyski, ale także pogłębić ewentualne straty.

W ofercie XTB znaleźć można tysiące CFD na surowce, waluty, indeksy giełdowe, kryptowaluty ale także akcje czy fundusze ETF. W wielu przypadkach oprócz akcji “zielonych” spółek dostępne są również korespondujące im kontrakty różnic kursowych (CFD), które umożliwiają uzyskanie wyższej ekspozycji na wybrane aktywo.

Kontrakty CFD to instrumenty przeznaczone do spekulacji na cenie wybranego instrumentu. Kupując CFD na akcje np. Tesli, inwestor nie staje się akcjonariuszem spółki Elona Muska, lecz uzyskuje ekspozycję na cenę akcji tego producenta samochodów elektrycznych. Jeżeli cena podąży w kierunku aktywnej pozycji, wówczas trader będzie mógł zaksięgować zysk. W przeciwnym wypadku będzie musiał zaakceptować stratę.

Przykład inwestycji w CFD na akcje

W ofercie XTB znajdziesz CFD zarówno na akcje spółek giełdowych jak i fundusze ETF. Dysponując kwotą 2500 USD, które chcesz zainwestować możesz wybrać inwestycje w akcje rzeczywiste lub w CFD na akcje tej samej spółki. Związane z tym wyborem różnice wyjaśnimy na przykładzie akcji Tesli.

Inwestor posiada 2500 USD, za które kupuje 10 akcji Tesli (TSLA.US) po cenie 250 USD za akcję. Jeśli cena akcji Tesli wzrośnie o 10%, wówczas inwestor “zarobi” 25 USD na każdej z nich, co da mu łączny “zysk” w wysokości 250 USD. Jeśli natomiast cena akcji Tesli spadnie o 10% od momentu zakupu, wówczas inwestor odnotuje “stratę” w wysokości 250 EUR. Oczywiście, zarówno “zysk” jak i “strata” w tym przypadku jest czysto hipotetyczna - rzeczywisty wynik inwestycji zostanie zaksięgowany na rachunku inwestora dopiero w momencie, gdy postanowi on sprzedać posiadane akcje.

Co jeżeli ten sam inwestor zdecydował się na zakup CFD na akcje Tesli, które wyceniane są na 250 USD? Wówczas, ze względu na wbudowaną w kontrakty różnic kursowych dźwignię (w tym przypadku na poziomie 1:5), posiadane 2500 USD pozwoliłoby mu na zakup 50 kontraktów CFD. Jeśli cena akcji Tesla (TSLA.US) wzrośnie o 10%, wówczas inwestor zarobi 25 EUR na każdym z 50 kontraktów, co da mu całkowity zysk na poziomie 1250 EUR. Jeśli cena spadnie o 10%, inwestor poniesie stratę w wysokości 1250 EUR. Podobnie jak w przypadku akcji - zysk lub strata na rachunku inwestora zostanie zaksięgowana na rachunku inwestora dopiero w momencie zamknięcia pozycji. Więcej na temat inwestowania za pomocą CFD dowiesz się z tego artykułu.

Jeśli inwestor nie miałby na koncie żadnych wolnych środków poza tymi zainwestowanymi w akcje Tesli, sytuacja ta może wiązać się z automatycznym mechanizmem stop out. Poziom depozytu zabezpieczającego niebezpiecznie zbliży się do 50%, a gdy przekroczy ten poziom - nastąpi automatyczna likwidacja pozycji. W takim przypadku z posiadanych 2500 euro inwestor stracił połowę - 1250 euro). Poniżej znajduje się wzór na obliczenie poziomu depozytu zabezpieczającego - aby zapobiec mechanizmowi Stop Out, poziom ten nie może spaść poniżej 50%. Więcej na temat Margin Call i mechanizmu Stop Out dowiesz się z tego artykułu.

Dlaczego warto inwestować w odnawialne źródła energii (OZE)?

Firmy zajmujące się energią odnawialną (wiatrową, wodną, słoneczną) są doskonałymi przykładami zielonych inwestycji. Przyczyniają się one do transformacji energetycznej i rezygnacji z wykorzystania paliw kopalnych w energetyce. Inwestycja w takie przedsiębiorstwa może być również dyktowana kwestiami ESG (środowisko, społeczeństwo, ład korporacyjny). Dlaczego więc warto inwestować w odnawialne źródła energii?

Inwestowanie w odnawialne źródła energii to globalny trend, który może przynieść zyski inwestorom przy jednoczesnym zachowaniu etycznego aspektu inwestowania.

Inwestowanie w odnawialne źródła energii poprzez zakup akcji spółek lub funduszy ETF skupionych na zielonej energii wspiera rozwój ekologicznych rozwiązań, które bezpośrednio wpływają na życie każdego z nas.

Niektóre z tych przedsiębiorstw tworzą innowacyjne rozwiązania technologiczne. Dobrym przykładem jest producent samochodów elektrycznych - Tesla.

Zielone inwestycje to nie tylko odnawialne źródła energii. Start-upy rynku pojazdów elektrycznych, takie jak Fisker czy Arrival tworzą innowacje, które rozwiązują lub pomagają rozwiązać palące kwestie środowiskowe, a jednocześnie oferują inwestorom potencjalnie wysokie zyski. Oczywiście warto pamiętać, że “zielone inwestycje” również mogą przynieść straty i nie są objęte gwarancją zysków.

Banki oraz inne instytucje finansowe dostrzegły popularność inwestowania w odnawialne źródła energii oraz ogólny trend “zielonych inwestycji”i stworzyły produkty, które zaspokajają potrzeby inwestorów. Wśród nich znaleźć można m.in. fundusze ETF skupione na OZE, elektromobilności czy innych proekologicznych rozwiązaniach. Warto jednak pamiętać, że każda inwestycja wiąże się z ryzykiem. Legendarny inwestor, Howard Marks powtarzał: "Nie chodzi o to, co kupujesz. Chodzi o to, ile płacisz". Sensem tych słów jest dokładna analiza, czy aktualna cena wybranego aktywa wiernie odzwierciedla fundamenty oraz potencjał do generowania przyszłych zysków przez dane przedsięwzięcie.

Korzyści z inwestowania w odnawialne źródła energii

Inwestując w akcje "zielonych" spółek lub fundusze skoncentrowane na ESG, inwestorzy pomagają kreować lepszą przyszłość dla siebie i całego społeczeństwa.

Potencjał długoterminowego wzrostu i rentowności - spółki z jasno określonymi praktykami środowiskowymi, społecznymi oraz zasadami ładu korporacyjnego (ESG) mogą osiągać lepsze wyniki w dłuższej perspektywie ze względu na postępujący, globalny trend w kierunku ekologicznych rozwiązań.

Inwestowanie w odnawialne źródła energii może być zgodne z osobistymi wartościami i zaangażowaniem w zrównoważony rozwój.

Inwestowanie w odnawialne źródła energii wspiera transformację energetyczną, a ze względu na coraz większe zaangażowanie rządów wielu państw w tej kwestii, potencjalnie może przynieść także zysk dla inwestora.

Poszukiwanie “zielonych’ możliwości inwestycyjnych

Zrozumienie kluczowych kwestii związanych z transformacją energetyczną, identyfikacja spółek i branż skupionych na zrównoważonym rozwoju oraz ocena potencjalnego ryzyka to kluczowe kroki w poszukiwaniu “zielonych’ możliwości inwestycyjnych. Oto kilka wskazówek, o których warto pamiętać:

Szukaj ratingów ESG (Environmental, Social & Governance).

Zapoznaj się z raportami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju

Ocena ryzyka i potencjalnych zwrotów z inwestycji:

Analiza trendów rynkowych

Rozważenie polityk rządowych wpływających na transformację energetyczną

W poszukiwaniu okazji inwestycyjnych możesz skorzystać z wbudowanego w platformę xStation 5 Skanera spółek, który dysponuje odpowiednimi filtrami pozwalającymi posortować spółki dostępne w ofercie XTB według określonych kryteriów. Pamiętaj, że każda inwestycja wiąże się z ryzykiem. Jednak mądry wybór może prowadzić zarówno do zysków finansowych, jak i ostatecznie - do pozytywnego wpływu na środowisko. Każda firma dysponuje innym modelem biznesowym i cechuje się różnym poziomem ryzyka, co może wpłynąć na wartość rynkową akcji.

Ryzyko związane z inwestowaniem w odnawialne źródła energii

Inwestowanie w odnawialne źródła energii i szerzej - we wszystkie ekologiczne przedsięwzięcia - może wiązać się z ryzykiem ze względu na m.in. brak standaryzacji w pomiarze "ekologiczności" różnych projektów czy niespójności przepisów rządowych, które wpływają na zwrot z inwestycji. Należy pamiętać, że odnawialne źródła energii to wciąż dość młody trend i wiele przedsiębiorstw z tej branży nie posiada wystarczającego know-how czy finansowania. Brak kapitału lub wysoki poziom zadłużenia spółki może prowadzić do potencjalnych strat. Ponadto inwestowanie w “zielone spółki”, wiąże się z ryzykiem zmienności, ponieważ wiele z nich (np. producenci samochodów elektrycznych) w dużym stopniu uzależnionych jest od wahań cen surowców takich jak nikiel czy lit.

Aby zminimalizować ryzyko związane z inwestowaniem w odnawialne źródła energii, przed dokonaniem inwestycji konieczne jest przeprowadzenie dokładnej analizy wybranej spółki. Na platformie XTB codziennie pojawiają się analizy i komentarze rynkowe, które mogą być pomocne w wyborze najbardziej obiecujących przedsiębiorstw. Inwestor może również całkowicie zrezygnować z doboru spółek i skupić się wyłącznie na funduszach ETF, które są wysoce zdywersyfikowane oraz nadzorowane przez ekspertów rynkowych.

Wpływ inwestowania w zieloną energię

Dzięki inwestycjom w zieloną energię (np. farmy wiatrowe czy elektromobilność) inwestor może wywrzeć znaczący, pozytywny wpływ na środowisko. Inwestując w spółki, które priorytetowo traktują zrównoważone inwestycje i ochronę środowiska, inwestorzy mogą pomóc w kierowaniu innowacji w stronę bardziej przyjaznych dla środowiska technologii i praktyk. To z kolei może prowadzić do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, a w konsekwencji do czystszego powietrza i wody oraz zdrowszej planety dla przyszłych pokoleń.

Inwestowanie w zieloną energię i odnawialne źródła energii przynosi również wymierne korzyści finansowe. Firmy, które priorytetowo traktują zrównoważony rozwój, są zwykle bardziej odporne na zakłócenia rynkowe spowodowane kolejnymi restrykcjami dotyczącymi zmian klimatycznych lub presją społeczną na działania środowiskowe. Ponadto, często są w stanie przyciągnąć świadomych społecznie konsumentów, którzy preferują produkty wytwarzane przez firmy odpowiedzialne środowiskowo.

Ponieważ popyt na zrównoważone ekologicznie produkty i usługi stale rośnie, oczekuje się, że zwrot z inwestycji w zieloną energię z czasem będzie rosnąć, jednocześnie przyczyniając się pozytywnie do dobrobytu naszego społeczeństwa, a także łagodząc negatywne skutki zmian klimatycznych.

Wpływ na środowisko

Redukcja śladu węglowego ma kluczowe znaczenie dla ochrony klimatu naszej planety. Inwestując w “zielone spółki” możemy przyczynić się do poprawy warunków środowiskowych dla wszystkich. Promowanie zrównoważonych praktyk, takich jak recykling oraz korzystanie z odnawialnych źródeł energii, jest również ważnym krokiem w kierunku bardziej ekologicznej przyszłości.

Ochrona bioróżnorodności ma kluczowe znaczenie dla utrzymania zdrowego ekosystemu. Inwestowanie w spółki, które priorytetowo traktują działania na rzecz ochrony przyrody, może mieć też znaczący wpływ na ochronę zagrożonych gatunków i ich siedlisk. Jako inwestorzy mamy możliwość wspierania firm, dla których priorytetem jest dbanie o dobro wspólne całej ludzkości jakim jest środowisko naturalne.

Wpływ na społeczeństwo

Inwestycje w odnawialne źródła energii oraz spółki cechujące się zrównoważonymi praktykami mogą wywrzeć pozytywny wpływ na jakość naszego powietrza, wody i gleby, jednocześnie zmniejszając ryzyko występowania chorób spowodowanych zanieczyszczeniem. Wszystko to można nazwać inwestowaniem etycznym lub społecznie odpowiedzialnym.

Ponadto wspieranie etycznych praktyk biznesowych poprzez inwestycje przyjazne dla środowiska może poprawić warunki pracy pracowników, przyczyniając się do poprawy ogólnego stanu zdrowia danej społeczności.

Zapewnienie dostępu do zielonej energii to kolejny istotny aspekt, jaki oferują zielone inwestycje. Inwestowanie w odnawialne źródła energii, takie jak energia słoneczna lub wiatrowa, nie tylko zmniejsza emisję dwutlenku węgla, ale także zapewnia społecznościom niezawodne i czyste źródło energii elektrycznej.

Podsumowanie

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego o spółki z branży OZE czy ogólnopojęte zielone inwestycje nie tylko przynosi korzyści środowisku, ale może mieć również pozytywny wpływ na wartość naszego portfolio. Inwestując w fundusze i spółki przyjazne środowisku, można potencjalnie osiągać długoterminowe zyski, jednocześnie przyczyniając się do tworzenia zrównoważonych rozwiązań dla naszej planety.

Postępujący trend dekarbonizacji oraz rosnąca popularność odnawialnych źródeł energii powoduje, że inwestowanie w “zielone spółki” jest nie tylko słuszne z powodów etycznych, ale może również przynieść zyski w długim terminie. Należy oczywiście pamiętać o tym, że każda inwestycja wiąże się z ryzykiem, dlatego przed zakupem akcji wybranej spółki czy funduszu ETF należy przeprowadzić dogłębną analizę. Pomóc w niej mogą rozwiązania udostępniane przez XTB takie jak Skaner spółek i ETF czy komentarze i analizy rynkowe profesjonalnych analityków udostępniane bezpośrednio na platformie inwestycyjnej xStation 5.