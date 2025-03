Czas czytania: 2 minut(y)

Dowiedz sie jak istotne jest bieżące śledzenie ceny, dlaczego warto obserwować istotne poziomy techniczne i jak ustawiać alerty centowe na platformie xStation 5.

Z tej lekcji dowiesz się:

Jak istotne jest bieżące śledzenie ruchów rynkowych

Dlaczego warto obserwować istotne poziomy techniczne na wykresach

Jak ustawiać alerty cenowe na platformie xStation 5

Alarmy na platformie xStation 5 pozwalają na zautomatyzowanie procesu informowania o osiągnięciu przez cenę istotnych dla inwestora poziomów, bez konieczności spędzania całego dnia przy ekranie komputera lub smartfonu.

Ustawianie alertów w xStation 5 jest niezwykle proste. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy gdziekolwiek na wykresie i z rozwijanej listy wybrać pozycję „Alarmy cenowe”:

Pojawi się okno powiadomień.

Gdy okno powiadomienia zostanie wyświetlone, użytkownik może ustawić nowy alert wybierając symbol interesującego go instrumentu, konkretną cenę (BID lub ASK) oraz warunki, które muszą być spełnione do aktywowania alarmu. Inwestor może dodać również własne komentarze. Gdy całość jest już skonfigurowana, nowy alert pojawi się na szczycie listy alarmów cenowych.

Użytkownik może w niezwykle prosty sposób zmodyfikować lub usunąć alert, klikając dwukrotnie lewym przyciskiem myszki na listę ustawionych notyfikacji. Istnieje również możliwość aktywowania lub dezaktywowania alarmów bez potrzeby ich usuwania.

Alarmy cenowe pomagają w efektywnym zarządzaniu pozycjami oraz planowaniu dnia pracy tradera.

Przedstawione w niniejszym opracowaniu treści posiadają wyłącznie charakter informacyjny oraz edukacyjny. Wszelkie opinie, analizy, wyceny oraz prezentowane materiały nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji ogólnej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Oferowane instrumenty pochodne z dźwignią są wysoce ryzykowne. Straty mogą przekroczyć depozyt zabezpieczający.

Autor publikacji: X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.