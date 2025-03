Czas czytania: 2 minut(y)

Nowe rachunki nie są już dostępne na MT4

Informujemy, że XTB nie będzie już umożliwiał otwierania nowych rachunków na platformie MT4. Jedyną dostępną platformą dla nowych rachunków jest xStation. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt.

Odkryj zalety platformy xStation klikając tutaj.

Okno Nowego zlecenia

Pierwszym sposobem otwarcia nowego zlecenia jest po prostu znalezienie w oknie Market Watch interesującego Cię instrumentu i dwukrotne kliknięcie w jego nazwę. Następnie pojawi się okno nowego zlecenia.

Po otwarciu okna nowego zlecenia, określasz wolumen transakcji w lotach (pamiętaj, że 1 lot to ekwiwalent 100,000 jednostek waluty bazowej, proporcjonalnie 0,1 lota to 10,000, natomiast 0,01 to 1000 jednostek waluty bazowej). Następnie, możesz określić poziomy stop loss oraz take profit. W oknie zlecenia możesz zawierać transakcje na dwa sposoby: poprzez egzekucję natychmiastową oraz zlecenie oczekujące (nie jesteś pewien, które z nich z nich wybrać? Poczytaj na temat różnic w naszych pozostałych lekcjach). Dodatkowo, możesz skorzystać z opcji skomentowania swojej transakcji, co jest przydatne zwłaszcza wtedy, gdy prowadzisz dziennik tradera.

Kiedy już wybierzesz wielkość transakcji, powinieneś zdecydować o jej kierunku. Jeśli spodziewasz się wzrostu ceny instrumentu - kliknij „Kup po rynkowej”. Jeśli spodziewasz się spadku ceny danego instrumentu - kliknij „Sprzedaj po rynkowej”.

Jeśli już wybierzesz kierunek transakcji, Twoje zlecenie zostanie zrealizowane. Od tego momentu, Twoje zlecenia będą widoczne w zakładce „Otwarte pozycje” w oknie Terminala.

One-click trading, czyli trading jednym kliknięciem

Możesz również składać zlecenia dużo szybciej, używając funkcji “One-click trading”. Aby ją aktywować, kliknij w menu Narzędzia -> Opcje.

Wybierz zakładkę “Handel” i zaznacz opcję “One-click trading”.

“One-click trading” został włączony. Analizując rynek i chcąc złożyć zlecenie, w lewym górnym rogu wykresu znajdują się od teraz przyciski SELL (Sprzedaj) i BUY (Kup), z możliwością modyfikacji wielkości transakcji.

Składanie zleceń z wykresu

Innym sposobem do otwarcia zlecenia jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy w oknie wykresu i wybór „Handel” a następnie „Nowe zlecenie” pojawi się okno zlecenia.

Zamykanie pozycji

Aby zamknąć obecnie otwartą transakcję, kliknij „x” w zakładce “Handel” w oknie Terminala w linii zlecenia, które chcesz zamknąć.

Inna możliwość to kliknięcie w prawym przycisk myszy w linie zlecenia na wykresie i wybór „Zamknij”.

Jeśli zdecydujesz się na częściowe zamknięcie zlecenia, kliknij prawym przyciskiem myszy na otwartej transakcji i wybierz „Modyfikuj”. Następnie, w oknie zlecenia, wybierz „Egzekucja natychmiastowa” i zdecyduj, jaką część otwartej pozycji chcesz zamknąć.

Tak jak widzisz, otwieranie i zamykanie Twoich transakcji w platformie MT4 jest bardzo intuicyjne i zajmuje dosłownie chwilkę, co jest szczególnie ważne w czasie dynamicznych ruchów na rynku.