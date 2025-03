Czas czytania: 3 minut(y)

Nowe rachunki nie są już dostępne na MT4

Informujemy, że XTB nie będzie już umożliwiał otwierania nowych rachunków na platformie MT4. Jedyną dostępną platformą dla nowych rachunków jest xStation. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt.

Odkryj zalety platformy xStation klikając tutaj.

Meta Trader 4

MT4 jest dobrym wyborem, jeśli interesuje Cię budowanie własnych zautomatyzowanych strategii handlowych, wskaźników i dodatków lub gdy szukasz otwartej społeczności inwestycyjnej.

Platforma MT4 może być zainstalowana jako oprogramowanie na komputerze, na telefonie, a także tablecie. Można z niej korzystać w wersji webowej, tzn. logując się bezpośrednio ze strony internetowej.

Aby zainstalować MT4 na swoim komputerze, kliknij tutaj i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Logowanie do MT4

Platforma uruchomi się automatycznie tuż po zakończeniu procesu instalacji.Jeśli posiadasz kilka kont – przykładowo demonstracyjne i realne – możesz wybrać do którego konta chcesz się zalogować. Należy to zrobić w rozwijanym menu w oknie logowania do MT4. Przełączanie między kontami jest szybkie i łatwe, nie musisz ponownie logować się do każdego z posiadanych kont.

Jak zauważysz zaraz po zalogowaniu, domyślny układ platformy jest podzielony na trzy moduły.

Okno Rynek ( Market Watch)

Moduł w lewym górnym rogu to sekcja Rynek, w której znajduje się lista instrumentów dostępnych do handlu na platformie MT4 w XTB. Jeśli nie możesz znaleźć instrumentu, który Cię interesuje, kliknij prawym przyciskiem myszy na dowolny instrument i wybierz opcję "Pokaż wszystkie instrumenty". Przyciskając na klawiaturze komputera pierwszą literę z nazwy instrumentu, który Cię interesuje, instrument zostanie podświetlony. Kolejne przyciśnięcie tej samej litery powoduje wskazanie kolejnego instrumentu. Możesz to powtarzać do momentu aż znajdziesz interesujący Cię instrument. W oknie Rynek znajdziesz jeszcze kilka innych funkcji takich jak głębokość rynku, możliwość składania zleceń czy specyfikacja danego instrumentu. W tej opcji możesz także stworzyć grupy Twoich ulubionych instrumentów. MT4 umożliwia wybór instrumentów spośród walut, towarów, indeksów giełdowych. Market Watch daje możliwość obserwacji zmiany cen instrumentów w czasie rzeczywistym.

Okno Wykresu

Centralnym miejscem platformy jest wykres. Jest to główna i najważniejsza część platformy MT4. Wykres pokazuje zmianę ceny danego instrumentu w konkretnie określonym interwale czasowym (minutowym, godzinowym, dziennym, tygodniowym, miesięcznym). Wykresy są najważniejszym źródłem informacji rynkowych dla wielu traderów i są niezbędne do przeprowadzenia analizy technicznej, używania wskaźników lub automatów do handlu (strategii automatycznych). Platforma MT4 umożliwia łatwe dostosowanie wykresu do Twoich potrzeb i można je zapisać jako domyślne. Dzięki czemu wykresy są gotowe do Twoich działań za każdym razem, gdy tylko się zalogujesz. Dodatkowo, możesz łatwo złożyć nowe zlecenie prosto z dowolnego wykresu. Całość nie zajmie ci więcej niż kilka sekund.

Terminal

Trzecia część platformy MT4 to okno Terminal. Znajduje się ono w dolnej części platformy. W tym miejscu monitorujesz i zarządzasz aktualnie otwartymi transakcjami. Znajdziesz tam także zlecenia oczekujące, historię konta handlowego, operacje gotówkowe i ogólny stan konta. Z Terminala możesz też edytować swoje zlecenia obronne SL/TP.