Analiza techniczna - jak skutecznie analizować wykresy?

Analiza wykresów to niezbędna umiejętność dla każdego, kto chce podejmować decyzje inwestycyjne oparte na danych, a nie emocjach. W tym artykule dowiesz się jak analiza techniczna może pomóc Ci interpretować wykresy, by lepiej rozumieć zachowanie rynku.
Dla inwestorów wykorzystujących analizę techniczną wykresy to coś więcej niż linie i świece - to mapa drogowa rynku, pokazująca jego trendy, impet i potencjalne okazje inwestycyjne. Niezależnie od tego, czy rozpoznajesz formacje takie jak głowa z ramionami, czy używasz wskaźników technicznych do pomiaru momentum, opanowanie sztuki analizy wykresów pozwala podejmować bardziej świadome decyzje inwestycyjne. W tym artykule wyjaśnimy podstawy analizy technicznej, w tym rodzaje wykresów, najczęstsze formacje oraz sposoby ich wykorzystania w praktyce.
Bez względu na to, czy dopiero zaczynasz przygodę z tradingiem, czy chcesz udoskonalić swoje umiejętności, ten artykuł pomoże Ci nauczyć się, jak analizować wykresy i zyskać pewność w poruszaniu się po rynkach finansowych. Czas rozszyfrować wykresy i odkryć ich prawdziwy potencjał.
Kluczowe wnioski
Wykresy to mapa tradera - wizualnie przedstawiają ruchy cen, pomagając inwestorom identyfikować trendy, formacje oraz potencjalne okazje inwestycyjne.
Różne rodzaje wykresów spełniają różne potrzeby - wykresy liniowe, słupkowe i świecowe dostarczają odmiennych informacji o zachowaniu rynku i są dopasowane do różnych stylów tradingu.
Formacje ujawniają psychologię rynku - układy takie jak głowa z ramionami czy podwójne szczyty wskazują na możliwe odwrócenia lub kontynuacje trendów.
Wskaźniki wspierają proces decyzyjny - narzędzia takie jak średnie kroczące, RSI czy MACD dostarczają danych, które pomagają potwierdzać trendy i mierzyć impet rynku.
Analiza wykresów jest uniwersalna - można ją stosować na wszystkich rynkach - akcjach, walutach, surowcach czy kryptowalutach -co czyni ją niezwykle wszechstronną umiejętnością każdego tradera.
Połączenie sztuki i nauki - analiza wykresów opiera się na technicznych narzędziach, ale jej skuteczna interpretacja wymaga również doświadczenia i intuicji.
Wzmacnia strategiczne podejście do tradingu - zrozumienie formacji cenowych i wskaźników technicznych pozwala podejmować bardziej przemyślane decyzje oraz budować rynkową pewność siebie.
Czym jest analiza wykresów w tradingu?
Analiza wykresów to podejście do inwestowania polegające na badaniu wykresów w celu prognozy przyszłych ruchów cen. W przeciwieństwie do analizy fundamentalnej, która koncentruje się na ekonomicznych i finansowych aspektach aktywów, analiza wykresów skupia się na danych historycznych dotyczących ceny i wolumenu. Jest powszechnie wykorzystywana przez traderów do identyfikowania momentów kupna i sprzedaży w oparciu o przeszłe oraz bieżące trendy.
W analizie stosuje się kilka rodzajów wykresów, które pozwalają wizualizować dane rynkowe:
Wykresy świecowe. Są najpopularniejszym typem wykresów, ponieważ w prosty i intuicyjny wizualnie sposób przedstawiają dużą ilość informacji. Każda świeca reprezentuje cenę otwarcia, zamknięcia, najwyższą i najniższą w danym okresie.
Wykresy słupkowe i liniowe. Choć mogą dostarczać mniej szczegółów niż świece japońskie, również są szeroko stosowane do przedstawiania ruchów cen.
Wykresy punktowo-symboliczne. Używają prostych symboli graficznych do pokazania ruchów cen, skupiając się na zmianach trendu, a nie na upływie czasu.
Wskaźniki techniczne odgrywają również kluczową rolę w analizie wykresów. Do najczęściej wykorzystywanych należą:
Średnie kroczące, służące do wygładzania wahań cen i identyfikowania trendów.
Wstęgi Bollingera, które pokazują poziomy zmienności rynku.
Punkty zwrotne (pivot points), używane do określania potencjalnych poziomów wsparcia i oporu.
Analiza techniczna - 6 aspektów, które pozwolą ją lepiej zrozumieć
Skupienie na danych historycznych dotyczących ceny
Analiza techniczna opiera się na przeszłych ruchach cen i wolumenie obrotu, aby prognozować przyszłe trendy. To podejście jest przydatne do identyfikowania wzorców zachowań rynkowych, jednak zakłada, że historia często się powtarza, co nie zawsze jest prawdą na rynkach o dużej nieprzewidywalności.
Wizualna reprezentacja poprzez wykresy
Wykresy stanowią fundament analizy technicznej, dostarczając czytelnego obrazu trendów, formacji i kluczowych poziomów cenowych. Interpretacja wykresów wymaga jednak praktyki i doświadczenia, ponieważ ocena niektórych formacji może wymagać subiektywizmu.
Wskaźniki wspierają proces decyzyjny
Wskaźniki takie jak średnie kroczące, RSI (Relative Strength Index) czy wstęgi Bollingera pomagają w identyfikacji trendów, impetu ceny oraz poziomów wykupienia i wyprzedania rynku. Mimo że dostarczają one cennych informacji, mają charakter opóźniony, dlatego powinny być łączone z innymi metodami analizy.
Zastosowanie na różnych rynkach
Analiza techniczna jest uniwersalna - można ją stosować do analizy sytuacji na rynku akcji, walut, surowców czy kryptowalut. Jej skuteczność może jednak różnić się w zależności od płynności, zmienności i ram czasowych danego rynku.
Brak uwzględnienia fundamentów
W przeciwieństwie do analizy fundamentalnej, analiza techniczna nie bierze pod uwagę takich czynników jak wyniki finansowe, raporty gospodarcze czy wiadomości rynkowe. Dzięki temu jest prostsza w zastosowaniu, lecz może pomijać szerszy kontekst ekonomiczny.
Zarządzanie ryzykiem jest kluczowe
Analiza techniczna pomaga określać potencjalne punkty wejścia i wyjścia z pozycji, ale nie eliminuje ryzyka inwestycyjnego. Dlatego niezbędne jest stosowanie narzędzi takich jak zlecenia stop loss, odpowiedni dobór wielkości pozycji oraz strategia zysku do ryzyka, by uniknąć poważnych strat.
Wybór rodzaju wykresu
Wybór rodzaju wykresu zależy w dużej mierze od preferencji tradera, a także od charakterystyki analizowanego aktywa lub rynku.
Wykresy liniowe są przydatne do obserwowania ogólnego trendu rynkowego w dłuższym horyzoncie czasowym.
Wykresy punktowo-symboliczne ignorują dane o czasie i wolumenie pozwalając w prosty sposób ocenić aktualny trend analizowanego aktywa.
Wykresy świecowe są szczególnie cenione za możliwość dokładnej analizy ruchów cenowych, dlatego często wykorzystywane są do podejmowania decyzji inwestycyjnych.
W praktyce każdy rodzaj wykresu dostarcza odmiennych informacji, dlatego wielu traderów korzysta z kilku typów wykresów jednocześnie, by zwiększyć szanse na trafną interpretację rynku. Doświadczeni inwestorzy zazwyczaj preferują świece japońskie, ponieważ oferują one najwięcej danych technicznych o ruchach cen - w tym kierunek trendu, zmienność oraz nastroje rynkowe w danym okresie.
2 kluczowe pojęcia w analizie technicznej
Dwa podstawowe pojęcia w analizie wykresów to wsparcie i opór.
Wsparcie oznacza poziom cenowy, przy którym spadek kursu może zostać zatrzymany przez koncentrację kupujących.
Opór z kolei to poziom, przy którym wzrost może zostać zahamowany przez koncentrację sprzedających.
Kolejnym kluczowym elementem są linie trendu. Pomagają one identyfikować trendy wzrostowe i spadkowe, poprzez łączenie na wykresie kluczowych punktów zwrotnych na wykresie. Linie te stanowią jedno z najważniejszych narzędzi analizy technicznej, pozwalając rozróżnić, czy rynek znajduje się w fazie wzrostu, spadku czy konsolidacji.
Analiza techniczna krok po kroku
Aby prawidłowo analizować wykresy, warto postępować według kilku podstawowych kroków:
Zidentyfikuj trend. Użyj linii trendu, aby określić, czy rynek znajduje się w trendzie wzrostowym, spadkowym czy bocznym (neutralnym).
Wyznacz poziomy wsparcia i oporu. Zidentyfikuj kluczowe poziomy cenowe, w pobliżu których może dojść do reakcji ceny.
Zastosuj wskaźniki techniczne. Uzupełnij analizę o dodatkowe narzędzia, takie jak średnie kroczące, wstęgi Bollingera czy punkty zwrotne (pivot points), aby potwierdzić swoje obserwacje.
Świece japońskie są szczególnie przydatne w tym procesie, ponieważ pozwalają obserwować zachowanie ceny w określonych przedziałach czasu. Dzięki temu ułatwiają identyfikację formacji cenowych i możliwych zmian kierunku rynku.
Analiza techniczna i jej zalety
Analiza techniczna i analiza fundamentalna to dwa odrębne podejścia do oceny aktywów na rynkach finansowych - każde z nich ma swoje zalety. Oto najważniejsze korzyści, jakie oferuje analiza techniczna w porównaniu z analizą fundamentalną:
Szybkość działania. Analiza techniczna pozwala traderom podejmować decyzje w krótkim czasie, bazując na wizualnych sygnałach płynących z wykresu. Jest to szczególnie przydatne w przypadku inwestycji krótkoterminowych lub daytradingu.
Identyfikacja trendów. Obserwując ruchy cen i wolumen obrotu, można łatwo dostrzec trendy rynkowe i potencjalne punkty zwrotne.
Zastosowanie na wszystkich rynkach. Analiza techniczna może być stosowana na każdym rynku - akcjach, walutach czy surowcach - oraz w różnych przedziałach czasowych, co czyni ją wyjątkowo uniwersalnym narzędziem.
Brak konieczności znajomości fundamentów. W przeciwieństwie do analizy fundamentalnej, analiza techniczna nie wymaga szczegółowej wiedzy o kondycji finansowej spółek ani znajomości czynników makroekonomicznych.
Wykorzystanie wskaźników technicznych. Analiza techniczna korzysta z narzędzi opartych o formuły matematyczne, które mogą generować sygnały kupna i sprzedaży według określonych reguł, czyniąc proces inwestycyjny bardziej obiektywnym.
Elastyczność i dopasowanie do stylu tradera. Traderzy mogą dostosowywać metody analizy wykresów do własnego stylu handlu - scalpingu, day tradingu czy swing tradingu.
Psychologia rynku. Wykres odzwierciedla zbiorową psychologię uczestników rynku, a jego analiza może stanowić cenny wskaźnik przyszłych ruchów cen.
Ważne: Wielu traderów łączy analizę techniczną z fundamentalną, aby uzyskać pełniejszy obraz rynku i zwiększyć skuteczność swoich strategii inwestycyjnych.
10 najważniejszych formacji technicznych używanych przez profesjonalnych traderów
1. Głowa z ramionami (formacja odwrócenia trendu)
Opis: Wskazuje na możliwe odwrócenie trendu wzrostowego w spadkowy. Formacja składa się z trzech szczytów - środkowy (głowa) jest wyższy od dwóch pozostałych (ramion), a linia szyi poprowadzona po minimach po obu stronach najwyższego szczytu (głowy) pełni funkcję poziomu wsparcia.
Zastosowanie: Przebicie linii szyi sygnalizuje trend spadkowy. Formacja odwróconej głowy z ramionami często poprzedza zmianę trendu na wzrostowy.
2. Podwójny szczyt i podwójne dno (formacje odwrócenia trendu)
Opis:
Podwójny szczyt - dwa następujące po sobie maksima na zbliżonym poziomie cenowym, zapowiadające możliwe odwrócenie trendu wzrostowego.
Podwójne dno - dwie kolejne minima pojawiające się na podobnym poziomie cenowym, sugerujące odwrócenie trendu spadkowego.
Zastosowanie: Potwierdzenie formacji następuje, gdy cena przebija linię szyi (ekstremum pomiędzy dwoma szczytami lub dołkami) układu.
3. Formacje trójkątów (kontynuacji lub odwrócenia trendu)
Opis:
Trójkąt zwyżkujący: Formacja wzrostowa - pozioma linia oporu i rosnąca linia wsparcia.
Trójkąt zniżkujący: Formacja spadkowa - pozioma linia wsparcia i zniżkująca linia oporu.
Trójkąt symetryczny: Formacja neutralna, w której linie trendu zbiegają się, wskazując na konsolidację.
Zastosowanie: Wybicie w kierunku dominującego trendu sygnalizuje jego kontynuację lub odwrócenie
4. Flagi i proporczyki (formacje kontynuacji trendu)
Opis: Krótkoterminowe formacje kontynuacji trendu, które pojawiają się po silnym ruchu cenowym i fazie konsolidacji:
Flaga - ma kształt prostokąta.
Proporczyk - ma formę małego trójkąta symetrycznego.
Zastosowanie: Wybicie w kierunku poprzedniego trendu potwierdza jego kontynuację.
5. Formacja filiżanki z uchem (kontynuacji lub odwrócenia trendu)
Opis: Kształtem przypomina filiżankę z zaokrąglonym dnem, po której następuje niewielka konsolidacja w formie ucha.
Zastosowanie: Wybicie powyżej oporu „ucha” sygnalizuje kontynuację trendu wzrostowego.
6. Formacje klina (odwrócenia lub kontynuacji trendu)
Opis:
Klin rosnący: Formacja spadkowa, w której linie trendu wznoszą się i zbiegają.
Klin zniżkujący: Formacja wzrostowa, w której linie trendu opadają i zbiegają się.
Zastosowanie: Wybicie z formacji klina zapowiada możliwe odwrócenie lub kontynuację trendu.
7. Przecięcie średnich kroczących (sygnał trendu)
Opis: Występuje, gdy krótsza średnia krocząca (np. 50-dniowa) przecina dłuższą średnią (np. 200-dniową).
Zastosowanie:
Złoty krzyż (Golden Cross): Sygnał wzrostowy - krótsza średnia przebija od dołu dłuższą.
Krzyż śmierci (Death Cross): Sygnał spadkowy - krótsza średnia przecina dłuższą od góry.
Opis: Konkretne układy świec, które sygnalizują możliwe zmiany kierunku:
Doji - wskazuje na niezdecydowanie rynku lub potencjalne odwrócenie.
Formacje objęcia (engulfing) - bycze lub niedźwiedzie odwrócenie, gdy jedna świeca obejmuje poprzednią.
Młot/Odwrócony młot - formacja wzrostowa po spadkach.
Zastosowanie: Dostarczają krótkoterminowych sygnałów w ramach szerszych trendów.
9. Formacja prostokąta (kontynuacji trendu)
Opis: Faza konsolidacji, w której cena porusza się pomiędzy równoległymi poziomami wsparcia i oporu.
Zastosowanie: Wybicie z prostokąta w kierunku wcześniejszego trendu potwierdza jego kontynuację.
10. Poziomy Fibonacciego (wsparcia i oporu)
Opis: Linie poziome oparte na proporcjach Fibonacciego (np. 38,2%, 50%, 61,8%), używane do wyznaczania potencjalnych poziomów wsparcia i oporu podczas korekty cen.
Zastosowanie: Traderzy obserwują reakcję ceny w tych strefach, aby ustawić pozycje zgodne z dominującym trendem.
Łączenie analizy fundamentalnej i technicznej
Oto wielostopniowe podejście do skutecznego łączenia analizy fundamentalnej i analizy wykresów, które może znacząco poprawić proces podejmowania decyzji inwestycyjnych. Dzięki połączeniu obu metod traderzy uzyskują pełniejszy obraz sytuacji rynkowej, co pozwala na podejmowanie bardziej świadomych i potencjalnie zyskownych decyzji. Celem tego podejścia jest wykorzystanie analizy fundamentalnej do określenia co warto kupić lub sprzedać, a analizy technicznej - do ustalenia kiedy to zrobić.
Podejście fundamentalne
Rozpocznij od oceny fundamentów aktywa. Obejmuje to analizę sprawozdań finansowych, wskaźników ekonomicznych, wiadomości ze spółki, kondycji sektora oraz ogólnej sytuacji gospodarczej. Celem tego etapu jest ustalenie wewnętrznej wartości aktywa oraz określenie, czy rynek je niedowartościował, czy przeszacował.
Analiza trendów rynkowych
Wykorzystaj analizę wykresów, aby określić bieżące trendy rynkowe. Można to zrobić poprzez rysowanie linii trendu, obserwowanie formacji świecowych oraz korzystanie z wskaźników technicznych, takich jak średnie kroczące.
Poszukiwanie potwierdzenia
Szukaj zgodności sygnałów fundamentalnych i technicznych. Przykładowo: jeśli analiza fundamentalna wskazuje, że akcje są niedowartościowane, a analiza techniczna pokazuje trend wzrostowy i rosnący wolumen, można to uznać za silny sygnał kupna.
Wykorzystanie poziomów wsparcia i oporu
Ustal poziomy wsparcia i oporu zidentyfikowane dzięki analizie technicznej, aby zaplanować moment wejścia i wyjścia z transakcji. Dobrą praktyką jest sprawdzenie, czy te poziomy pokrywają się z fundamentalnymi wartościami aktywa, np. ważnymi obszarami wyceny.
Monitorowanie wskaźników ekonomicznych
Zwracaj szczególną uwagę na dane makroekonomiczne i wydarzenia globalne, które mogą wpływać na rynek. Analiza fundamentalna pomaga przewidywać reakcje rynku, natomiast analiza wykresów pokazuje, jak inwestorzy reagują w czasie rzeczywistym.
Zarządzanie ryzykiem
Wykorzystuj obie formy analizy do efektywnego zarządzania ryzykiem. Analiza fundamentalna pozwala ocenić ryzyko związane z samym aktywem, a analiza techniczna umożliwia wyznaczenie kluczowych poziomów na wykresie.
Rynki są dynamiczne, dlatego niezbędne jest ciągłe aktualizowanie analiz - zarówno fundamentalnych, jak i technicznych. Zmiany w danych gospodarczych, raportach finansowych czy układach wykresów mogą oznaczać konieczność modyfikacji lub zamknięcia pozycji.
Znani traderzy wykorzystujący analizę techniczną
Jesse Livermore
Uznawany za jednego z największych traderów w historii, wykorzystywał formacje techniczne i analizę zachowania ceny do spekulacji na akcjach i surowcach. Jego książka „Wspomnienia gracza giełdowego” (Reminiscences of a Stock Operator) pozostaje klasykiem literatury o tradingu.
Richard Wyckoff
Twórca metody Wyckoffa, pionierskiego podejścia do analizy technicznej, które skupia się na strukturze rynku, analizie wolumenu oraz psychologii uczestników rynku.
William J. O’Neil
Założyciel Investor’s Business Daily i twórca metody CAN SLIM, łączącej analizę techniczną z fundamentalną. Kładł szczególny nacisk na formacje takie jak „filiżanka z uchem”, służące do identyfikacji spółek o wysokim potencjale wzrostu.
John Bollinger
Twórca wstęg Bollingera, jednego z najczęściej stosowanych wskaźników technicznych, wykorzystywanego do pomiaru zmienności oraz identyfikacji stref wykupienia i wyprzedania rynku.
Steve Nison
Spopularyzował w świecie zachodnim wykresy świecowe (świece japońskie), dostarczając traderom narzędzi do oceny nastrojów rynkowych za pomocą formacji takich jak doji, młot czy formacje objęcia.
W.D. Gann
Opracował unikalne metody analizy technicznej oparte na geometrii, czasie i danych historycznych, w tym kąty Ganna i cykle czasowe, stosowane do przewidywania ruchów cen.
Ralph Nelson Elliott
Twórca Teorii Fal Elliotta, która analizuje trendy rynkowe w oparciu o fale cenowe wynikające z psychologii inwestorów i zachowań tłumu.
Paul Tudor Jones
Legendarny menedżer funduszu hedgingowego, który przypisuje dużą część swojego sukcesu analizie technicznej, zwłaszcza w zakresie formacji i wskaźników momentum, uzupełnianych analizą makroekonomiczną.
Martin Pring
Ekspert w dziedzinie analizy technicznej i autor książki „Technical Analysis Explained”, uznawanej za jedną z najważniejszych publikacji o tej tematyce. Zasłynął z badań nad wskaźnikami momentum i długoterminowymi cyklami rynkowymi.
Podsumowanie
Analiza wykresów stanowi fundament skutecznego tradingu, ponieważ dostarcza wizualnego obrazu ruchów cenowych, który pozwala inwestorom identyfikować trendy, formacje oraz potencjalne okazje inwestycyjne. Zrozumienie różnych typów wykresów, rozpoznawanie kluczowych formacji oraz umiejętne wykorzystanie wskaźników technicznych umożliwia podejmowanie decyzji inwestycyjnych opartych na danych, a nie emocjach.
W tym artykule przedstawiliśmy podstawy analizy wykresów, pokazując jej wszechstronność - można ją stosować zarówno na rynku akcji, walut, surowców, jak i kryptowalut. Bez względu na to, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z inwestowaniem, czy masz już doświadczenie w tradingu, opanowanie analizy technicznej oraz analizy wykresów to kluczowy krok w kierunku udoskonalenia strategii handlowej oraz osiągnięcia swoich celów finansowych.
Analiza wykresów polega na badaniu ruchów cenowych przedstawionych na wykresach w celu identyfikacji trendów, formacji i potencjalnych okazji inwestycyjnych. Stanowi kluczowy element analizy technicznej
Najczęściej stosowane typy wykresów to:
Wykres liniowy: proste przedstawienie zmian cen w czasie.
Wykres słupkowy: pokazuje ceny otwarcia, zamknięcia, maksimum i minimum dla danego okresu.
Wykres świecowy: dostarcza szczegółowych danych o ruchach cen i pomaga zrozumieć nastroje rynkowe.
Analiza techniczna pomaga:
rozpoznawać trendy (wzrostowe, spadkowe, boczne),
określać momenty wejścia i wyjścia z rynku,
przewidywać możliwe kierunki ruchu ceny na podstawie danych historycznych.
Formacje wykresów, takie jak głowa z ramionami czy podwójne dno, wskazują na możliwe odwrócenie lub kontynuację trendu. Są one wizualnymi wskazówkami, które pomagają traderom prognozować dalszy rozwój sytuacji rynkowej.
Tak. Analiza techniczna może być stosowana do akcji, walut, surowców, kryptowalut i innych instrumentów finansowych. Każdy rynek, który posiada dane historyczne o cenach, może być analizowany za pomocą wykresów.
Nie zawsze. Podstawowe platformy inwestycyjne oferują kluczowe narzędzia analizy technicznej, takie jak linie trendu, średnie kroczące czy oscylatory. Wraz z doświadczeniem można sięgać po bardziej zaawansowane wskaźniki i oprogramowanie.
Zdecydowanie tak. Analiza wykresów jest przystępna dla osób na każdym poziomie zaawansowania. Początkujący mogą rozpocząć od prostych wykresów i podstawowych formacji, stopniowo poznając bardziej złożone techniki i wskaźniki.
Nie. Choć analiza techniczna pomaga identyfikować prawdopodobne okazje inwestycyjne, nie eliminuje ryzyka. Sukces wymaga także zarządzania ryzykiem, dyscypliny i strategii.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego.
Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych.
Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość.
Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji.
Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.
Używamy plików cookies, żeby strona działała prawidłowo, była wygodna w obsłudze i lepiej dopasowana do Twoich potrzeb. Dzięki nim możemy mierzyć skuteczność treści i reklam, analizować, kto odwiedza naszą stronę, oraz wyświetlać spersonalizowane reklamy. Klikając „Zaakceptuj wszystkie”, zgadzasz się na ich umieszczenie wszystkich naszych plików cookies w twoim urządzeniu oraz ich używanie przez nas. Więcej informacji o tym jak przetwarzamy dane znajduje się w naszej Polityce cookies
Używamy plików cookies, żeby strona działała prawidłowo, była wygodna w obsłudze i lepiej dopasowana do Twoich potrzeb. Dzięki nim możemy mierzyć skuteczność treści i reklam, analizować, kto odwiedza naszą stronę, oraz wyświetlać spersonalizowane reklamy. Klikając „Zaakceptuj wszystkie”, zgadzasz się na ich umieszczenie wszystkich naszych plików cookies w twoim urządzeniu oraz ich używanie przez nas. Więcej informacji o tym jak przetwarzamy dane znajduje się w naszej Polityce cookies
Używamy plików cookie
Klikając "Akceptuję wszystkie" zgadzasz się na zapisanie plików cookie na swoim urządzeniu, dzięki czemu pomagasz nam w ulepszeniu korzystania z naszej strony, analizowanie jej użycia oraz wspierasz nasze działania marketingowe.
W tej grupie znajdują się ciasteczka, które są niezbędne do działania naszej strony. Te pliki odpowiadają za takie funkcjonalności jak wybór języka, dystrybucję ruchu czy utrzymanie sesji użytkownika. Nie można ich wyłączyć.
Nazwa ciasteczka
Opis
SERVERID
userBranchSymbol
Czas ekspiracji:
1 dzień
adobe_unique_id
Czas ekspiracji:
364 dni
SESSID
Czas ekspiracji:
1 dzień
test_cookie
Czas ekspiracji:
1 godzina
__hssc
Czas ekspiracji:
1 godzina
__cf_bm
Czas ekspiracji:
1 godzina
leavingBranchPopup
countryIsoCode
intercom-id-iojaybix
Czas ekspiracji:
270 dni
intercom-session-iojaybix
Czas ekspiracji:
6 dni
intercom-device-id-iojaybix
Czas ekspiracji:
270 dni
TS5b68a4e1027
xtbCookiesSettings
Czas ekspiracji:
364 dni
xtbLanguageSettings
Czas ekspiracji:
364 dni
userPreviousBranchSymbol
Czas ekspiracji:
364 dni
_vis_opt_test_cookie
__cfruid
_cfuvid
Korzystamy z narzędzi, które pozwalają nam analizować używanie strony. Dzięki tym informacjom jesteśmy w stanie usprawniać nasz serwis.
Nazwa ciasteczka
Opis
_gid
Czas ekspiracji:
1 dzień
_gaexp
Czas ekspiracji:
85 dni
_gat_UA-25554897-1
Czas ekspiracji:
1 godzina
_gat_UA-121192761-1
Czas ekspiracji:
1 godzina
_ga_CV5LC4X16X
Czas ekspiracji:
729 dni
_ga_CBPL72L2EC
Czas ekspiracji:
729 dni
AnalyticsSyncHistory
Czas ekspiracji:
29 dni
_ga
Czas ekspiracji:
729 dni
__hstc
Czas ekspiracji:
179 dni
__hssrc
ln_or
Czas ekspiracji:
1 dzień
_vwo_uuid_v2
Czas ekspiracji:
365 dni
_ga_TC79BEJ20L
Czas ekspiracji:
729 dni
_vwo_uuid
Czas ekspiracji:
365 dni
_vwo_ds
Czas ekspiracji:
29 dni
_vwo_sn
Czas ekspiracji:
1 godzina
_vis_opt_s
Czas ekspiracji:
99 dni
_gcl_au
Czas ekspiracji:
89 dni
_vis_opt_test_cookie
W tej grupie znajdują się ciasteczka, które wykorzystywane są do wyświetlania reklam o tematyce, która Cię interesuje. Pozwalają nam one również monitorować nasze działania marketingowe oraz mierzyć ich skuteczność.
Nazwa ciasteczka
Opis
MUID
Czas ekspiracji:
389 dni
_omappvp
Czas ekspiracji:
3998 dni
_omappvs
Czas ekspiracji:
1 godzina
_uetsid
Czas ekspiracji:
1 dzień
_uetvid
Czas ekspiracji:
389 dni
_fbp
Czas ekspiracji:
89 dni
fr
Czas ekspiracji:
89 dni
lang
muc_ads
Czas ekspiracji:
729 dni
_ttp
Czas ekspiracji:
389 dni
_tt_enable_cookie
Czas ekspiracji:
389 dni
hubspotutk
Czas ekspiracji:
179 dni
li_sugr
Czas ekspiracji:
89 dni
YSC
VISITOR_INFO1_LIVE
Czas ekspiracji:
179 dni
VISITOR_PRIVACY_METADATA
Czas ekspiracji:
179 dni
guest_id_marketing
Czas ekspiracji:
729 dni
guest_id_ads
Czas ekspiracji:
729 dni
guest_id
Czas ekspiracji:
729 dni
IDE
Czas ekspiracji:
389 dni
MSPTC
Czas ekspiracji:
389 dni
Ciasteczka z tej grupy przechowują Twoje preferencje i ustawienia, tak by przy powrocie na stronie były już zapisane.
Nazwa ciasteczka
Opis
UserMatchHistory
Czas ekspiracji:
29 dni
bcookie
Czas ekspiracji:
364 dni
lidc
Czas ekspiracji:
1 dzień
personalization_id
Czas ekspiracji:
729 dni
lang
bscookie
Czas ekspiracji:
364 dni
li_gc
Czas ekspiracji:
179 dni
Ta strona używa plików cookies. Pliki cookie to pliki przechowywane w przeglądarce i używane przez większość witryn internetowych w celu spersonalizowania korzystania z Internetu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies Możesz zarządzać plikami cookie, klikając „Ustawienia”. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie, kliknij „Akceptuję wszystkie”.
Zmień region lub język
Wybrany kraj zamieszkania nie jest obsługiwany. Proszę wybrać inny kraj.