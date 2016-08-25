Bank Anglii

Bank Anglii to instytucja stojąca na straży stabilności brytyjskiej gospodarki. Sprawdź, jak decyzje jednego z najstarszych banków centralnych świata wpływają na walutę i gospodarkę Wielkiej Brytanii.

Bank Anglii (BoE) jest bankiem centralnym Zjednoczonego Królestwa założonym w 1694 roku w Londynie

Gubernatorem Banku Anglii jest Andrew Bailey Ze względu na swoją lokalizację Bank Anglii jest również nazywany „Starą Damą” Threadneedls Street. Bank jest własnością rządu odkąd został znacjonalizowany po II WŚ w 1946 roku. Działalność banku jest nadzorowana przez Radę Dyrektorów, nazywaną również Trybunałem Dyrektorów, który mianuje królowa. Jakie obowiązki ma Bank Anglii? Zarządzanie stabilnością funta brytyjskiego (GBP)

Utrzymanie stabilności monetarnej

Utrzymanie stabilności finansowej Na jakie rynki Bank Anglii wywiera największy wpływ? Decyzje podjęte przez BoE mają największy wpływ na waluty powiązane z GBP oraz UK100. Dlatego tak ważne jest, aby obserwować decyzje banku dotyczące stóp procentowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, dlaczego banki centralne zwiększają bądź zmniejszają stopy procentowe, kliknij tutaj.

