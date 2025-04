Czas czytania: 2 minut(y)

Raport NFP to jeden z ważniejszych odczytów z amerykańskiej gospodarki. W tym artykule przyglądamy siętemu jak wykorzystać NFP.

Raport z amerykańskiego rynku pracy (ang. Non-farm Payrolls, NFP) to chyba najbardziej popularny raport wśród traderów. W tym artykule wyjaśniamy dlaczego oraz pokazujemy na przykładach, jak raport w przeszłości oddziaływał na notowania EURUSD.

Jak wykorzystać raport NFP?

Rezerwa Federalna - najważniejszy bank centralny na świecie, ma dwa główne cele - niska i stabilna inflacja oraz pełne zatrudnienie. Kiedy traderzy chcą przewidzieć przyszłe kroki Fed, raport z rynku pracy jest w naturalny sposób pierwszym punktem do obserwacji. Wysoka dynamika wzrostu zatrudnienia zazwyczaj jest korzystna dla amerykańskiego dolara, ponieważ przekłada się na niższą stopę bezrobocia i może kreować presję inflacyjną w gospodarce. Z kolei na takie zjawisko Fed reaguje podwyżkami stóp, a wyższe stopy są zazwyczaj dla waluty korzystne. Jednak co to znaczy wysoka dynamika? Publikowane dane są zawsze porównywane do oczekiwań, które może sprawdzić w kalendarzu ekonomicznym na platformie xStation. Przyjrzyjmy się przykładom.

Przykład 1 - słaby raport NFP

Raport NFP za maj 2017 pokazał wzrost zatrudnienia o 138 tys. Choć nie było to niską wartością, to jednak wynik okazał się niższy od oczekiwań - konsensus wskazywał na wzrost o 182 tys. Dlatego też niższa wartość była traktowana jak rozczarowanie dla inwestorów i doprowadziła do osłabienia dolara. W rezultacie EURUSD gwałtownie wzrósł.

Przedstawione powyżej dane odnoszą się do przeszłości i nie mogą stanowić wyznacznika, ani gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Źródło: xStation5

Przykład 2 - mocny raport NFP

Z przeciwną sytuacją mieliśmy do czynienia po danych za grudzień 2018. Raport pokazał wzrost zatrudnienia o 370 tys., podczas gdy konsensus wskazywał na wartość 184 tys. W rezultacie dolar mocno zyskał na wartości, zaś EURUSD spadł.

Jak można zauważyć, raport NFP ma istotny wpływ na EURUSD. Inwestorzy mogą przygotować się do odczytu używając analizy technicznej celem wyszukania interesujących poziomów wejścia w rynek.