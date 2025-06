Czas czytania: 12 minut(y)

Świat ulega ciągłym zmianom, ale jedno jest pewne - inwestorzy lubią stały dochód z akcji. Ten zapewnić im może inwestowanie w spółki dywidendowe. W tym artykule wyjaśniamy dokładnie co to jest dywidenda, a także przedstawiamy najciekawsze spółki dywidendowe wchodzące w skład grupy Dywidendowych Arystokratów.

Chciałbyś aby Twoje inwestycje generowały stały strumień dochodów? Przedstawiamy dywidendy. Wyobraź sobie, że otrzymujesz regularne przepływy pieniężne wyłącznie za fakt posiadania akcji danej spółki. To magia dywidend. Ale nawet inwestowanie w spółki dywidendowe może być ryzykowne. W tym artykule wyjaśniamy co to jest dywidenda, jak działa, a także dlaczego jest ona kluczowym elementem skutecznej strategii inwestycyjnej. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero zaczynasz, zrozumienie pojęcia dywidendy może pomóc w zbudowaniu bardziej stabilnego - a z czasem także bardziej dochodowego - portfela inwestycyjnego.

Kluczowe wnioski

Definicja dywidendy: Dywidenda to część zysków spółki wypłacana akcjonariuszom. Rodzaje dywidendy: Wypłacana dywidenda może mieć formę gotówki, dodatkowych akcji lub innych aktywów. Znaczenie dywidendy: Dywidenda zapewnia inwestorom dodatkowy dochód, a jej regularne wypłaty są zazwyczaj oznaką dobrej kondycji finansowej spółki. Stopa dywidendy: To kluczowy wskaźnik służący do oceny akcji wypłacających dywidendę, pokazujący roczny dochód z dywidendy w stosunku do bieżącej ceny akcji. Inwestowanie w spółki dywidendowe: To strategia polegająca na kupowaniu akcji spółek, które regularnie wypłacają dywidendy.

Co to jest dywidenda i jak ona działa?

Źródło: Adobe Stock Photos

Dywidenda jest to ilość środków, jakie spółka akcyjna wypłaca swoim akcjonariuszom z zysków, które wygenerowała. Słowo dywidenda pochodzi od łacińskiego słowa “dividendum”, które oznacza "rzeczy, które muszą być podzielone”. Wysokość wypłacanej dywidendy jest ustalana przez zarząd spółki.

Spółka nie jest zobligowana do wypłacenia dywidendy, ale dywidenda jest na pewno jedną z korzyści, jakie inwestor może brać pod uwagę kupując dane akcje. Dywidendy najczęściej są wypłacane przez duże przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozycji rynkowej. Młode firmy, startupy czy firmy będące na wciąż wczesnym etapie rozwoju zazwyczaj są zainteresowane reinwestowaniem zysków w celu poprawy swojej pozycji rynkowej lub podjęcia nowych inwestycji. Wypłata dywidend może odbywać się w różnych odstępach czasu, ale najczęściej firmy wypłacają dywidendy co roku lub co kwartał.

Rodzaje dywidend:

Dywidenda gotówkowa: Najpopularniejsza forma wypłaty dywidend, w której akcjonariusze otrzymują wypłatę w gotówce. Dywidenda w formie akcji: Zamiast gotówki, akcjonariusze otrzymują dodatkowe akcje spółki wypłacającej dywidendę. Dywidenda specjalna: Jest to jednorazowa forma wypłaty dokonywana przez spółkę, często w związku z wyjątkowo dobrym wynikiem finansowym. Dywidenda w formie aktywów: Rzadko spotykany rodzaj dywidendy, ale czasami spółki dzielą się z akcjonariuszami aktywami innymi niż gotówka lub akcje.

Jak działa dywidenda?

Aby otrzymać dywidendę, należy posiadać w określonym dniu akcje spółki która ją wypłaca. Walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki wypłacającej dywidendę wyznacza tzw. dzień dywidendy, czyli datę ustalenia prawa do otrzymania dywidendy. Akcjonariusze posiadający akcje w dniu lub przed dniem ustalenia prawa do dywidendy (zazwyczaj dwa dni robocze przed tą datą) są uprawnieni do otrzymania dywidendy, która wypłacana jest w dniu wypłaty.

Porównanie stóp zwrotu z inwestycji w indeks US500 oraz indeks Dividend Aristocrats w okresie styczeń 2016 r. - styczeń 2024 r., ROI w %

W latach 2016–2024 spółki dywidendowe (iShares US Dividend Aristocrats ETF - kolor niebieski) pozostawały w tyle za indeksem S&P 500 (kolor zielony). Szary obszar na wykresie wyznacza okres krótkotrwałej recesji w gospodarce USA. Źródło: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Inwestowanie w spółki dywidendowe

Inwestowanie w spółki dywidendowe (czy to za pomocą zakupu akcji pojedynczych spółek, czy też funduszy ETF) może zapewnić stały strumień dochodów, co jest szczególnie ważne dla emerytów lub osób poszukujących pasywnego dochodu.

Kluczowe czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy inwestowaniu w spółki dywidendowe to:

Historia wypłat: Warto inwestować w spółki z długą historią wypłacania i zwiększania poziomu wypłacanych dywidend.

Warto inwestować w spółki z długą historią wypłacania i zwiększania poziomu wypłacanych dywidend. Stopa dywidendy: Przed inwestycją warto się upewnić, że stopa dywidendy jest na atrakcyjnym, ale możliwym do utrzymania poziomie.

Przed inwestycją warto się upewnić, że stopa dywidendy jest na atrakcyjnym, ale możliwym do utrzymania poziomie. Wskaźnik wypłaty dywidendy: To procent zysków wypłacanych w formie dywidendy. Im niższa jest jego wartość tym zazwyczaj wyższe szanse na wzrost poziomu wypłacanej dywidendy.

To procent zysków wypłacanych w formie dywidendy. Im niższa jest jego wartość tym zazwyczaj wyższe szanse na wzrost poziomu wypłacanej dywidendy. Kondycja finansowa przedsiębiorstwa: Inwestycja w spółki o silnym bilansie i stabilnych przepływach pieniężnych zazwyczaj wiąże się z niższym ryzykiem.

Co to jest stopa dywidendy?

Stopa dywidendy to relacja wysokości wypłacanej dywidendy przypadającej na jedną akcję do aktualnej ceny rynkowej akcji. Im wyższa jest to wartość, tym większy dochód w przeliczeniu na jednostkę kapitału uzyskuje inwestor. Ekstremalnie wysokie (zdecydowanie wyższe niż w przypadku innych podobnych spółek) wartości stopy dywidendy mogą jednak wskazywać na “przejadanie” zysku i ograniczenie potencjału inwestycyjnego spółki co powinno być traktowane jako negatywny sygnał dla potencjalnego inwestora.

Korzyści z inwestowania w spółki dywidendowe

Inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem - nie inaczej jest z inwestowaniem w spółki dywidendowe. Jednak ta strategia niesie ze sobą kilka wymiernych korzyści:

Stały dochód: Inwestowanie w spółki o długoletniej historii wypłat dywidend może zapewnić inwestorowi regularny dochód z posiadanych akcji.

Inwestowanie w spółki o długoletniej historii wypłat dywidend może zapewnić inwestorowi regularny dochód z posiadanych akcji. Efekt procentu składanego: Reinwestowanie wypłacanych dywidend może prowadzić do wyższej stopy zwrotu z inwestycji w miarę upływu czasu.

Reinwestowanie wypłacanych dywidend może prowadzić do wyższej stopy zwrotu z inwestycji w miarę upływu czasu. Niższa zmienność: Akcje spółek wypłacających dywidendy często charakteryzują się niższą zmiennością cen.

Ryzyko związane z inwestowaniem w spółki dywidendowe

Inwestowanie w spółki dywidendowe jest uważane za strategię bardziej defensywną niż inwestowanie w akcje spółek wzrostowych, ale zdecydowanie nie jest pozbawione ryzyka.

1. Obniżenie lub zawieszenie wypłaty dywidendy

Ryzyko : Firmy mogą ograniczyć lub całkowicie zrezygnować z wypłaty dywidendy ze względu na trudności finansowe, spowolnienie w gospodarce czy innych kluczowych czynników.

: Firmy mogą ograniczyć lub całkowicie zrezygnować z wypłaty dywidendy ze względu na trudności finansowe, spowolnienie w gospodarce czy innych kluczowych czynników. Skutki: Obniżenie lub rezygnacja z wypłaty dywidendy może mieć znaczący wpływ na oczekiwaną stopę zwrotu z inwestycji i sygnalizować potencjalne problemy firmy, co może prowadzić do spadku ceny akcji.

2. Spadek ceny akcji

Ryzyko : Cena akcji spółki wypłacającej dywidendę może spaść, nawet jeśli polityka dywidendowa pozostaje atrakcyjna. Ograniczone perspektywy ekspansji lub słabe wyniki działalności podstawowej mogą skłaniać inwestorów do sprzedaży akcji.

: Cena akcji spółki wypłacającej dywidendę może spaść, nawet jeśli polityka dywidendowa pozostaje atrakcyjna. Ograniczone perspektywy ekspansji lub słabe wyniki działalności podstawowej mogą skłaniać inwestorów do sprzedaży akcji. Skutki: O ile inwestor długoterminowy nie powinien przejmować się krótkoterminowymi spadkami w wycenie posiadanych akcji, to jednak długoterminowy trend spadkowy może doprowadzić do sytuacji, w której wypłacane dywidendy nie pokryją strat wynikłych ze sprzedaży akcji poniżej ceny ich zakupu.

3. Ryzyko stopy procentowej

Ryzyko : Wzrost stóp procentowych może spowodować, że akcje spółek wypłacających dywidendy staną się mniej atrakcyjne w porównaniu z innymi inwestycjami o stałym dochodzie, takimi jak obligacje.

: Wzrost stóp procentowych może spowodować, że akcje spółek wypłacających dywidendy staną się mniej atrakcyjne w porównaniu z innymi inwestycjami o stałym dochodzie, takimi jak obligacje. Skutki: Wyższe stopy procentowe mogą spowodować, że inwestorzy przeniosą swoje środki z akcji spółek dywidendowych, co może doprowadzić do spadku cen i zmniejszenia popytu na te akcje.

4. Ryzyko rynkowe

Ryzyko : Akcje spółek dywidendowych nadal podlegają ogólnej zmienności rynku oraz cyklom gospodarczym.

: Akcje spółek dywidendowych nadal podlegają ogólnej zmienności rynku oraz cyklom gospodarczym. Wpływ: Recesja gospodarcza, załamania rynku lub spadki koniunktury w poszczególnych sektorach mogą prowadzić do znacznego spadku wartości akcji spółek dywidendowych, co ma wpływ zarówno na zainwestowany kapitał (cenę akcji), jak i dochody (niższe dywidendy w związku ze spadkiem zysków przedsiębiorstw).

5. Ryzyko inflacji

Ryzyko : Wysoka inflacja może osłabić siłę nabywczą wypłacanych dywidend, zwłaszcza jeśli poziom wypłacanych dywidend nie rośnie w tempie odpowiadającym inflacji.

: Wysoka inflacja może osłabić siłę nabywczą wypłacanych dywidend, zwłaszcza jeśli poziom wypłacanych dywidend nie rośnie w tempie odpowiadającym inflacji. Skutki: Wraz ze wzrostem poziomu inflacji zmniejsza realną wartość wypłacanych dywidend, co jest szczególnie niepożądane przez inwestorów polegających w głównej mierze na pasywnym dochodzie z dywidend.

Dywidendowi Arystokraci - najlepsze spółki dywidendowe?

Źródło: Adobe Stock Photos

Dywidendowi Arystokraci to wybrana grupa spółek z indeksu S&P 500, które nie tylko konsekwentnie wypłacają dywidendy, ale także zwiększają ich wysokość przez co najmniej 25 kolejnych lat. Sprawia to, że są one uważane za najlepsze spółki dywidendowe, a ich akcje często są częścią portfeli inwestycyjnych inwestorów poszukujących stałego dochodu w długoletniej perspektywie. Nie ma jednak gwarancji, że jakakolwiek spółka utrzyma politykę stale rosnących dywidend lub będzie w ogóle kontynuować ich wypłaty. Długoterminowa historia wypłat dywidend może być jednak sygnałem, że spółka jest zaangażowana w tę strategię i zamierza ją kontynuować.

Konsekwencja: Spółki kwalifikujące się do grona Dywidendowych Arystokratów wykazały się zdolnością do generowania stałych zysków i zwrotu wartości dla akcjonariuszy, nawet w okresie spowolnienia gospodarczego.

Spółki kwalifikujące się do grona Dywidendowych Arystokratów wykazały się zdolnością do generowania stałych zysków i zwrotu wartości dla akcjonariuszy, nawet w okresie spowolnienia gospodarczego. Kondycja finansowa: Firmy te często charakteryzują się zdrowym bilansem, solidnymi przepływami pieniężnymi i zdyscyplinowanymi praktykami zarządzania, co przyczynia się do ich zdolności do utrzymania polityki wypłat i wzrostu dywidend.

Firmy te często charakteryzują się zdrowym bilansem, solidnymi przepływami pieniężnymi i zdyscyplinowanymi praktykami zarządzania, co przyczynia się do ich zdolności do utrzymania polityki wypłat i wzrostu dywidend. Przewidywalne dywidendy : Dywidendowi Arystokraci zapewniają inwestorom niezawodny strumień dochodów, co może być szczególnie atrakcyjne dla emerytów lub inwestorów poszukujących dochodu pasywnego.

: Dywidendowi Arystokraci zapewniają inwestorom niezawodny strumień dochodów, co może być szczególnie atrakcyjne dla emerytów lub inwestorów poszukujących dochodu pasywnego. Zabezpieczenie przed inflacją: Regularny wzrost wypłacanej dywidendy pomaga chronić jej siłę nabywczą, niwelując negatywne efekty inflacji.

Uwaga: Inwestorzy mogą również inwestować w akcje spółek wchodzących w skład grupy Dywidendowych Arystokratów również poprzez fundusze ETF. Przykładami takich funduszy są GLDV.UK (Global Dividend Aristocrats ETF UCITS), SPYD.DE (Euro Dividend Aristocrats ETF UCITS) lub UDVD.UK (US Dividend Aristocrats ETF UCITS).

Wzrost wartości kapitału : Oprócz wypłacanych dywidend, akcje spółek z grupy Dywidendowych Arystokratów często poruszają się w długoterminowych trendach wzrostowych. Nie można jednak mieć pewności, że ceny akcji będą nadal rosnąć - może okazać się, że pomimo wypłacania atrakcyjnych dywidend, akcje danej spółki będą notować spadki.

: Oprócz wypłacanych dywidend, akcje spółek z grupy Dywidendowych Arystokratów często poruszają się w długoterminowych trendach wzrostowych. Nie można jednak mieć pewności, że ceny akcji będą nadal rosnąć - może okazać się, że pomimo wypłacania atrakcyjnych dywidend, akcje danej spółki będą notować spadki. Moc reinwestycji: Reinwestowanie dywidend może z czasem doprowadzić do zgromadzenia znacznego majątku w akcjach, a przez to do wzrostu ogólnej stopy zwrotu z inwestycji.

Reinwestowanie dywidend może z czasem doprowadzić do zgromadzenia znacznego majątku w akcjach, a przez to do wzrostu ogólnej stopy zwrotu z inwestycji. Cechy defensywne: Akcje Dywidendowych Arystokratów cechują się zazwyczaj niższą zmiennością niż akcje spółek nie wypłacających dywidendy, ponieważ ich regularne wypłaty dywidend przyciągają długoterminowych inwestorów i stanowią bufor zabezpieczający przed wahaniami rynku.

Jedną z przykładowych spółek wchodzących w skład grupy Dywidendowych Arystokratów jest Johnson & Johnson. Firma ta od ponad 50 lat zwiększa poziom wypłacanej przez siebie dywidendy, wykazując zaangażowanie w dostarczanie wartości swoim akcjonariuszom. Inwestycja w spółkę taką jak Johnson & Johnson oznacza korzyści wynikające ze stabilnych zysków, niezawodnego wzrostu poziomu wypłacanej dywidendy i silnej pozycji rynkowej. Jednak nawet taka spółka jak Johnson & Johnson może notować okresy głębszych spadków - ostatni taki przypadek miał miejsce w okresie luty-kwiecień 2025, kiedy cena akcji Johnson & Johnson spadła o niemal 25% spadła o prawie 30%.

Jak zacząć inwestować w spółki dywidendowe?

Rozpoczęcie inwestowania w spółki dywidendowe nie różni się znacząco od inwestowania w akcje “zwyczajnych spółek” - wystarczą trzy proste kroki:

Analiza: Przeprowadź analizę spółek dywidendowych - na przykład tych, wchodzących w skład grupy Arystokratów Dywidendowych. Sprawdź ich kondycję finansową, historię wypłat dywidend oraz perspektywy rozwoju. Dywersyfikacja: Rozłóż swoje inwestycje na wiele spółek, aby zmniejszyć ogólny poziom ryzyka i zwiększyć stabilność swoich dochodów. Reinwestuj dywidendy: Wykorzystaj efekt procentu składanego, reinwestując wypłacane dywidendy w kolejne akcje spółek dywidendowych.

Przykłady spółek dywidendowych z grupy Arystokratów Dywidendowych: Johnson & Johnson, T Rowe Price, Exxon Mobil, IBM Corp., Medtronic, Abbvie, Kimberly-Clark, Archer-Daniels Midland, PepsiCo, Target, 3M, Hormel Foods, Franklin Resources. Danone, Allianz, Deutsche Post, Sanofi

Kiedy kupić akcje, aby otrzymać dywidendę?

Źródło: Adobe Stock Photos

Co to jest dzień odcięcia dywidendy?

Dzień odcięcia dywidendy (data ex-dividend) jest kluczową datą w procesie wypłaty dywidendy. Jest to dzień, w którym kurs akcji spółki obniża się o wartość dywidendy ustalonej w trakcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Jeśli kupisz akcje w tym dniu lub po nim, nie będziesz uprawniony do otrzymania kolejnej dywidendy. Natomiast jeśli kupisz akcje przed dniem odcięcia dywidendy - otrzymasz ją w dniu wypłaty.

4 kluczowe daty dotyczące inwestowania w spółki dywidendowe

Data deklaracji: Data, w której zarząd spółki ogłasza wypłatę dywidendy. Dzień ustalenia prawa do dywidendy: Ustalony przez spółkę ostateczny termin, w którym określa się, którzy akcjonariusze są uprawnieni do otrzymania dywidendy. Dzień odcięcia dywidendy: Pierwszy dzień notowań w którym kurs akcji korygowany jest o wartość wypłacanej dywidendy Dzień wypłaty: Dzień, w którym dywidenda faktycznie wypłacana jest uprawnionym akcjonariuszom.

1. Korekta kursu akcji:

W dniu odcięcia dywidendy kurs akcji zazwyczaj spada o kwotę mniej więcej równą wysokości dywidendy. Korekta ta odzwierciedla wypłatę części zysku spółki dotychczasowym akcjonariuszom. Na przykład, jeśli spółka zapowiedziała wypłatę dywidendy w wysokości 10 PLN, w dniu odcięcia dywidendy kurs jej akcji powinien spaść mniej więcej o 10 PLN.

2. Strategia pozyskiwania dywidend

Niektórzy inwestorzy stosują strategię znaną jako „strategia pozyskiwania dywidendy”, polegającą na zakupie akcji tuż przed datą ustalenia prawa do dywidendy w celu uzyskania prawa do jej otrzymania, a następnie sprzedaży akcji wkrótce po tej dacie. Strategia ta ma na celu „przechwycenie” wypłaty dywidendy, ale wiąże się z ryzykiem, takim jak koszty transakcyjne i potencjalny spadek ceny akcji po dacie ustalenia prawa do dywidendy.

3. Nastroje rynku:

Zachowanie się kursu akcji w okresie poprzedzającym dzień ustalenia prawa do dywidendy może wpływać na nastroje inwestorów. Znaczny spadek ceny akcji po dniu ustalenia prawa do dywidendy może być postrzegany jako klasyczna korekta, natomiast spadek mniejszy niż oczekiwano może wskazywać na silny popyt na akcje.