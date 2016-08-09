Co to jest spread?

Czas czytania: 1 minut(y)

W tym artykule dowiesz się co to jest spread i jaki wpływ na handel ma jego wysokość.

Uzyskaj dostęp do platformy w ciągu kilku chwil Otwórz konto

Co to jest spread? Spread na rynkach finansowych stanowi różnicę między ceną kupna (ask) instrumentu, a jego cena sprzedaży (bid). Otwierając pozycję na danym rynku, spread stanowi główny koszt transakcyjny. Im mniejszy spread, tym niższy koszt transakcji. Im wyższy spread, tym koszt transakcji będzie wyższy. Można również postrzegać spread jako minimalną odległość, którą rynek musi się poruszyć, abyśmy zaczeli generować zysk. Spread - przykład rynkowy Na przykład, powiedzmy, że rynek EURUSD jest notowany po cenie kupna za 1.0984, a cena sprzedaży wynosi 1.0983, więc spread oblicza się przez odjęcie od ceny sprzedaży 1.0983 cenę kupna 1.0984 - co daje łączny spread 1 pip. Kiedy już otworzysz pozycję na parze EURUSD i rynek poruszy się co najmnniej 1 pip w kierunku Twojego zlecenia, wtedy zaczynasz generować zysk. To jest jeden z powodów, dla których po otwarciu pozycji na początku widzisz małą stratę. Jeśli używasz MT4, należy obliczyć wartość pieniężną spreadu w sposób opisany powyżej. xStation natomiast posiada bardzo nowoczesną funkcję, jaką jest kalkulator inwestycyjny, który od razu określa koszt spreadu w zależności od wielkości transakcji. W poniższym przykładzie transakcja na 1 lot na EURUSD ze spreadem równym 0.7 pipsów zapewnia pieniężną wartość równą 26.94 PLN. Dowiedz się więcej na temat xStation.

Udostępnij

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.