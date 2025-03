Czas czytania: 1 minut(y)

Dowiedz się czym jest wskaźnik cen detalicznych (RPI)!

Wskaźnik cen detalicznych - definicja

Publikowany co miesiąc wskaźnik cen detalicznych, czyli Retail Price Index (RPI) jest miarą inflacji. Mierzy on zmianę cen w koszyku towarów i usług. Wskaźnik cen detalicznych (RPI) jest podobny do wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) i od momentu wprowadzenia CPI w 1996 roku RPI stracił swoje znacznie dla inwestorów i analityków. Oba wskaźniki mierzą podobne dane, ale różnica polega na takich czynnikach, jak różne grupy docelowe, a także różne elementy brane pod uwagę przy obliczeniach.



Podobnie do CPI, RPI jest miarą inflacji. Kiedy wartość RPI dynamicznie wzrośnie w krótkim okresie, to może wskazywać na możliwy wzrost inflacji w Polsce. Z drugiej strony, dynamiczny spadek RPI w krótkim okresie sugeruje możliwość deflacji.