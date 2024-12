Czas czytania: 16 minut(y)

Zmiany klimatu wpływają na gospodarkę w niemniejszym stopniu niż zmiany stóp procentowych. Inwestowanie uwzględniające zmiany klimatu staje się coraz bardziej popularne, ponieważ wiele spółek może zyskać ze względu na to, jak zmienia się nasz klimat. W jaki sposób inwestować uwzględniając przy tym zmiany klimatu?

Postępujący rozwój gospodarczy ma swoją cenę w postaci wzrostu poziomu emisji dwutlenku węgla. Zwiększona emisja wpływa z kolei na klimat planety. Zmiany klimatu już teraz mają negatywny wpływ na globalną gospodarkę, a prognozy ekspertów wskazują, że sytuacja ulegnie pogorszeniu. W reakcji na postępujące zmiany klimatu, coraz ważniejszy staje się trend “transformacji energetycznej” oraz “zielonej gospodarki”. Nie da się go jednak zrealizować bez inwestycji sektora prywatnego wartych biliony dolarów.

Zmiany klimatu dotykają każdego z nas, ale stwarzają również potężne możliwości dla spółek, których modele biznesowe oparte są na coraz popularniejszym trendzie transformacji energetycznej. Inwestorzy, którzy zdecydują się zainwestować w ten trend mogą nie tylko liczyć na długoterminowe zyski, ale również wywrzeć pozytywny wpływ na klimat naszej planety. Oczywiście, inwestowanie uwzględniające zmiany klimatu nie jest pozbawione ryzyk, a wiele ze spółek, które partycypują w tym trendzie mogą nie wytrzymać konkurencji lub przynieść spodziewanych zysków. Jak inwestować z troską o nasz klimat? W tym artykule przyglądamy się najatrakcyjniejszym okazjom inwestycyjnym takim jak energia odnawialna, zrównoważony transport czy technologie redukujące poziom emisji dwutlenku węgla.

Walka o klimat

Pilna potrzeba przeciwdziałania zmianom klimatycznym pobudziła globalne wysiłki na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Stany Zjednoczone, podobnie jak Unia Europejska, postawiły sobie za cel osiągnięcie zerowego poziomu emisji CO2 do 2050 roku. Prawdopodobnie może to stworzyć ogromne możliwości inwestycyjne dla prywatnych firm. W miarę jak świat dąży do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, firmy przyjmują przyjazne dla środowiska technologie, aby zmniejszyć swój ślad węglowy i zmniejszyć zmiany klimatyczne.

Zmiany te nie tylko przyczyniają się do walki z globalnym ociepleniem, ale także oferują niezliczone możliwości inwestycyjne. Firmy koncentrujące się na redukcji emisji gazów cieplarnianych są liderami tych zmian. Postępy w zakresie wychwytywania dwutlenku węgla i przesyłu czystej energii sprawiły, że sektor ten stał się istotnym elementem strategii łagodzenia zmian klimatycznych.

Transfer energii i niszowe sektory

Technologie redukcji emisji gazów cieplarnianych i postępy w dziedzinie przesyłu czystej energii oferują lukratywne możliwości inwestycyjne i znacząco przyczyniają się do walki ze zmianami klimatu.

Sektor energii odnawialnej oraz pojazdów elektrycznych odnotowują szybki wzrost, a firmy z tych sektorów oferują obiecujące możliwości inwestycyjne dzięki innowacjom technologicznym i międzynarodowej ekspansji.

Nie tylko pojazdy elektryczne, ale także niszowe sektory, takie jak wydobycie uranu lub inwestycje w infrastrukturę wodociągową, mogą mieć kluczowe znaczenie dla całej światowej gospodarki

Skuteczne inwestowanie uwzględniające zmiany klimatyczne przede wszystkim wymaga rozważenia czynników ryzyka i możliwych korzyści jakie oferują “zielone sektory”. W walce ze zmianami klimatu technologie wychwytywania dwutlenku węgla okazały się przełomowe. Pozyskując dwutlenek węgla z atmosfery, technologie te oferują obiecujące rozwiązanie w zakresie redukcji zarówno emisji gazów cieplarnianych jak i negatywnych efektów zmian klimatu.

Firmy takie jak Climeworks i Carbon Engineering są liderami tej innowacji, prowadząc zakłady odpowiednio w Europie i Stanach Zjednoczonych. Z kolei firmy takie jak SAIPEM czy LanzaTech rozwijają technologie wychwytywania dwutlenku węgla za pomocą specjalistycznych enzymów. Te przełomowe technologie podkreślają potencjał wychwytywania dwutlenku węgla w walce przeciwko zmianom klimatu.

Liderzy transmisji czystej energii

W miarę jak energia odnawialna staje się coraz popularniejsza, wzrasta zapotrzebowanie na wydajny i zrównoważony system jej przesyłu. Istnieje kilka firm, które opracowują właśnie te rozwiązania, przyczyniając się do rozwoju gospodarki niskoemisyjnej. Brazylijska Neoenergia kładzie nacisk na zrównoważone rozwiązania w swoich działaniach obejmujących wytwarzanie, przesył i dystrybucję energii elektrycznej.

Europejskie firmy, takie jak E.ON, koncentrują się odpowiednio na inteligentnej dystrybucji energii elektrycznej oraz solidnej rozbudowie sieci energetycznej. Spółki te nie tylko odgrywają kluczową rolę w transformacji energetycznej, ale oferują również atrakcyjne możliwości inwestycyjne w sektorze energii odnawialnej.

Transformacja energetyczna i pojazdy elektryczne

Transformacja energetyczna - globalne przejście z paliw kopalnych na energię odnawialną - stwarza niezliczone możliwości inwestycyjne. Transformacja ta obejmuje różne sektory rynku, takie jak:

Energia odnawialna

Magazynowanie energii

Produkcja i magazynowanie wodoru

Wychwytywanie dwutlenku węgla

Transport

Inwestycje w transformację energetyczną wykraczają poza wdrażanie “czystych” technologii i obejmują zarówno łańcuch dostaw czystej energii jak i emisję długu związaną z postępującą transformacją energetyczną. Zrozumienie tych różnorodnych czynników i ich potencjału ma kluczowe znaczenie dla inwestorów, którzy chcą wykorzystać nadchodzące zmiany.

Inwestując z myślą o zmianach klimatu nie można zapomnieć o uwzględnieniu sektora pojazdów elektrycznych. Tylko w drugim kwartale 2023 r. amerykańscy konsumenci kupili blisko 300 000 nowych pojazdów elektrycznych. Ponadto, według danych Departamentu Energii USA, w ostatnim czasie poprawiła się pojemność akumulatorów, a liczba typów pojazdów elektrycznych o zasięgu co najmniej 300 mil wzrosła w 2023 r. z 13 do 51. Spółki takie jak Tesla, Albemarle, Nio czy Xpeng stanowią ciekawą okazję inwestycyjną dla inwestorów, którzy wierzą w dalszy rozwój elektromobilności.

Uwaga: Dane obejmują sprzedaż zarówno pojazdów BEV, jak i PHEV od 2022 r. oraz prognozy sprzedaży na lata 2023-2050. Scenariusz „Bez zmian” oznacza sprzedaż przy braku nowych przepisów i regulacji oraz przy założeniu, że cena ropy utrzyma się na poziomie 101 USD za baryłkę do 2050 r. (cena w dolarach z 2022 r.) Scenariusz “Niskiej ceny ropy” zakłada cenę ropy na poziomie 51 USD za baryłkę. Z kolei scenariusz “Wysokiej ceny ropy” zakłada cenę ropy na poziomie 190 USD za baryłkę (ceny w dolarach z 2022 r.).

Postępująca transformacja energetyczna doprowadziła również do znaczących zmian w sektorze transportu. W 2022 roku globalna sprzedaż pojazdów elektrycznych przekroczyła poziom 10 milionów sztuk. Rynek pojazdów elektrycznych jest jednym z najszybciej rozwijających się segmentów sektora transportu.

Ten dynamicznie rozwijający się rynek oferuje niezliczone możliwości inwestycyjne. Liderzy branży, tacy jak Tesla, BYD czy Volkswagen aktywnie wspierają walkę ze zmianami klimatu poprzez promocję zrównoważonego transportu.

Moda na pojazdy elektryczne nie tylko stanowi ciekawą okazję dla inwestorów, ale także odgrywa kluczową rolę w globalnych wysiłkach na rzecz łagodzenia zmian klimatu.

Wiodący producenci pojazdów elektrycznych

Rynek pojazdów elektrycznych (EV) jest zdominowany przez kilku kluczowych graczy, którzy napędzają rozwój i innowacje w branży. W 2022 roku, chińskie BYD wyprzedziło Teslę sprzedając 1,9 mln samochodów elektrycznych typu plug-in stając się największym producentem samochodów elektrycznych.

Wiodący producenci nie tylko koncentrują się na produkcji pojazdów elektrycznych, ale także wprowadzają innowacje na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości. Na przykład NIO jest liderem technologii wymiany akumulatorów - innowacji, która zwiększa użyteczność i popularność pojazdów elektrycznych. Toyota Motors odgrywa z kolei znaczącą rolę jako producent hybrydowych pojazdów elektrycznych;

Ponieważ firmy te napędzają adopcję pojazdów elektrycznych, oferują również atrakcyjne możliwości inwestycyjne. Inwestorzy mogą również rozważyć europejskich producentów pojazdów elektrycznych, takich jak Volkswagen (VOW1.DE) czy Porsche (PAH3.DE).

Magazynowanie baterii

Wraz ze wzrostem popularności pojazdów elektrycznych rośnie zapotrzebowanie na wydajne rozwiązania w zakresie magazynowania energii w akumulatorach. Firmy takie jak QuantumScape koncentrują się na rozwoju półprzewodnikowych akumulatorów litowo-metalowych, innowacyjnego podejścia, które ma zrewolucjonizować rynek pojazdów elektrycznych.

Inni kluczowi gracze, tacy jak BYD i LG Chem, są znani ze swoich systemów magazynowania energii, zaspokajających różnorodne potrzeby w tym zakresie.

Postępy w technologii magazynowania energii nie tylko pomagają w dalszej popularyzacji pojazdów elektrycznych, ale także pomagają w budowaniu zrównoważonego ekosystemu energetycznego, oferując obiecujące perspektywy dla inwestycji związanych z klimatem.

Ważne: Jak w przypadku większości dóbr, również popyt na pojazdy elektryczne jest cykliczny. Będzie on zależał od warunków gospodarczych (ryzyko recesji) czy cen ropy naftowej. Długoterminowy wzrost tego rynku nie jest gwarantowany, podobnie jak to, że ceny akcji spółek z tego sektora będą stale drożeć, bez żadnych korekt.

Inwestycje uwzględniające zmiany klimatu

Sektor energii odnawialnej odnotował w ostatnich latach znaczny wzrost, generując wiele obiecujących możliwości inwestycyjnych. Firmy takie jak NextEra Energy, Brookfield Renewable i Clearway Energy zapewniły sobie silną pozycję w sektorze energii odnawialnej dzięki znaczącym inwestycjom w elektrownie wiatrowe i słoneczne. Rosnące znaczenie spółek z sektora energii odnawialnej daje inwestorom szansę na skorzystanie z globalnego trendu transformacji energetycznej oraz wsparcie na rzecz walki ze zmianami klimatu.

Pionierzy sektora energii wiatrowej

Energetyka wiatrowa - jeden z filarów sektora energii odnawialnej - odnotowała w ostatnich latach znaczny wzrost na całym świecie. Firmy takie jak NextEra Energy Resources, Orsted czy Vestas Wind Systems są przykładami liderów tej branży, obsługując znaczne moce wytwórcze energii wiatrowej. Zmiany klimatu to globalne wyzwanie, które wymaga globalnych wysiłków. W związku z tym inwestycje uwzględniające zmiany klimatu przeprowadzane są przez wiele podmiotów, w tym przez:

Rządy i organy państwowe

Korporacje

Inwestorzy indywidualni

Państwowe fundusze inwestycyjne

Rządy poszczególnych państw częściej dostrzegają znaczenie przeciwdziałania zmianom klimatu oraz transformacji energetycznej. Jednak droga do inwestycji uwzględniających klimat nie zawsze jest prosta. Inwestorzy chcący wnieść swój wkład w takie rozwiązania często napotykają znaczne przeszkody, zwłaszcza w regionach takich jak Ameryka Południowa, gdzie ograniczenia finansowe i wysoki poziom zadłużenia utrudniają rządowe inicjatywy klimatyczne.

Poradzenie sobie z tymi wyzwaniami wymaga strategicznego podejścia inwestycyjnego, opartego o dokładne badania oraz dogłębne zrozumienie globalnej dynamiki inwestycji związanych ze zmianami klimatu. W ostatnich latach znacznie wzrosła nie tylko produkcja energii pochodzącej z wiatru, ale także rola fotowoltaiki, w czym przoduje kilka firm. Wśród wiodących producentów energii słonecznej, prowadzący ekspansywną działalność na całym świecie można wymienić choćby takie firmy jak First Solar.

Plusy i minusy inwestowania z myślą o klimacie

Inwestowanie uwzględniające zmiany klimatu ma swoje niepodważalne zalety, ale posiada również wady. Inwestorzy rozważający takie inwestycje powinni mieć na uwadze ryzyko z nimi związane. Poniżej wymieniamy kluczowe aspekty inwestowania z myślą o klimacie.

Zalety

Inwestowanie w spółki przeciwdziałające zmianom klimatu ma pozytywny wpływ na środowisko

Transformacja energetyczna jest globalnym trendem, a inwestorzy kupując akcje spółek przeciwdziałających zmianom klimatu mogą do niego dołączyć na relatywnie wczesnym etapie

Spółki z sektora zielonej energii często są również spółkami rozwijającymi najnowsze technologie, co również może przynieść potencjalne zyski dla akcjonariuszy

Spółki przeciwdziałające zmianom klimatu mogą liczyć zarówno na inwestycje prywatne, jak i państwowe.

Wady

Spółki przeciwdziałające zmianom klimatu często posiłkują się długiem, przez co mogą być silnie uzależnione od bieżącej polityki monetarnej banków centralnych

Inwestycje uwzględniające klimat nie są najtańsze, a w dobie rosnącego zadłużenia niektórych gospodarek istnieje ryzyko zmniejszenia aktywności inwestycyjnej rządów w tym zakresie

Wysoce cykliczny cykl popytu

Duże ryzyko związane z konkurencyjnością oraz zmianami technologicznymi

Inwestowanie z myślą o klimacie

Tak jak każda inna inwestycja, tak również inwestowanie z myślą o klimacie wiąże się z różnymi rodzajami ryzyka, a należy również pamiętać, że samo inwestowanie w akcje jest ryzykowne. Jednak w przypadku tego rodzaju inwestycji, Twoje pieniądze mogą mieć znaczący pozytywny wpływ na środowisko. Transformacja energetyczna kosztuje biliony dolarów i są to koszty, które ludzkość musi ponieść, aby doprowadzić swoje gospodarki do zrównoważonego poziomu. Jest to prawie niemożliwe bez zaangażowania sektora prywatnego.

Inwestując w firmy, które priorytetowo traktują zrównoważone inwestycje oraz ochronę środowiska, inwestorzy mogą pomóc w napędzaniu innowacji w kierunku technologii bardziej przyjaznych dla środowiska. To z kolei może prowadzić do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, czystszego powietrza i wody oraz zdrowszej planety dla przyszłych pokoleń.

Inwestowanie w te inicjatywy przynosi również wymierne korzyści finansowe. Firmy, które priorytetowo traktują zrównoważony rozwój, są zwykle bardziej odporne na zakłócenia rynkowe spowodowane przepisami dotyczącymi zmian klimatycznych lub presją społeczną na działania środowiskowe. Ponadto często są w stanie przyciągnąć świadomych społecznie konsumentów, którzy preferują produkty wytwarzane przez firmy odpowiedzialne środowiskowo.

Ryzyko związane z inwestycjami uwzględniającymi zmiany klimatu

Jak w przypadku każdej inwestycji, również inwestycje uwzględniające zmiany klimatu wiążą się z wymiernym ryzykiem oraz korzyściami. Kluczowymi kwestiami pozostaje ryzyko regulacyjne i polityczne, bo to właśnie rządy poszczególnych państw nadają tempo zmianom w sektorze czystej energii. Poniżej wymieniamy 5 podstawowych, specyficznych ryzyk związanych z inwestycjami uwzględniającymi zmiany klimatu.

Ryzyko związane z poziomem stóp procentowych oraz kosztem długu

Niektóre “zielone” spółki wciąż nie są rentowne i prowadzą działalność, finansując się długiem. Wzrost oficjalnych stóp procentowych w połączeniu ze słabszą gospodarką może zwiększyć ryzyko bankructwa i wyczerpania się modelu biznesowego tych podmiotów. Wyższe stopy procentowe ograniczają również możliwość pozyskania kapitału poprzez emisję obligacji (długu), gdyż mogą one nie spotkać się z odpowiednim poziomem zainteresowania na rynku. Ryzyko to dotyczy w szczególności spółek, które nie są jeszcze rentowne i nie generują dodatnich przepływów pieniężnych.

0% prowizji przy inwestowaniu w akcje i ETF-y *Do obrotu 100 000 EUR miesięcznie (powyżej prowizja 0.2% min.10 EUR). Inwestowanie jest ryzykowne Otwórz konto

Od 2012 r. zebrano znaczne kwoty na fundusze związane ze zmianami środowiskowymi i ogólnie ESG, jednak okres ten był dość „łatwy” dla sektor ze względu na niskie stopy procentowe zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i Europie. Po zmianie polityki monetarnej Rezerwy Federalnej w 2022 r. kolejne lata mogą być trudniejsze, zwłaszcza dla nierentownych firm, a inwestorzy inwestujący w spółki uwzględniające zmiany klimatu. Źródło: PitchBook, McKinsay Reports

Ryzyko konkurencji

Niektóre spółki sektora konkurują na wielu frontach, takich jak marże czy nowe technologie. Postępujący, globalny trend związny z zielonymi i niskoemisyjnymi źródłami pozyskiwania energii generują również znaczną konkurencję. Jako przykład można wymienić chińskie marki motoryzacyjne konkurujące z Teslą czy niemieckimi producentami samochodów.

Ryzyko interwencji rządowych

Wiele firm z sektora zielonej energii uzależnionych jest od zamówień rządowych i umów podpisanych z całymi grupami krajów. Istnieje ryzyko, że taki kontrakt zostanie zawieszony lub zerwany, co może skutkować ogromnymi stratami dla danej spółki. Dla jej akcjonariuszy może to być tym bardziej bolesne ze względu na fakt, że ceny akcji zazwyczaj z góry dyskontują przyszłość. W rezultacie, nagłe zerwanie kontraktu może prowadzić do dynamicznych spadków akcji. Dobrym przykładem jest tutaj historia kontraktu duńskiej spółki Orsted ze Stanami Zjednoczonymi, obejmującego morskie farmy wiatrowe wzdłuż wschodniego wybrzeża USA.

Ryzyko wystąpienia recesji

Recesja stanowi poważne zagrożenie dla wielu branż, w tym dla trendu inwestycyjnego związanego z przeciwdziałaniem zmianom klimatu. Kiedy dobrobyt „wyparowuje”, a wzrost gospodarczy zwalnia, wiele firm i krajów wycofuje się z „nierentownych” inwestycji, co uderza w portfele zamówień firm zajmujących się „zieloną energią”. Inwestorzy patrzą wówczas na wiele projektów i planów z większym sceptycyzmem i wykazują niechęć do ryzyka, co objawia się cyklicznymi spadkami cen akcji.

Ryzyko modelu biznesowego

Oczywiście, zmiany klimatu zachodzą i jest to poparte licznymi dowodami naukowymi. Z drugiej strony nie oznacza to, że każda spółka deklarująca walkę z tym procesem zarobi ogromne pieniądze. Inwestorzy powinni bardzo uważnie obserwować, na czym dana spółka zarabia i co zamierza oferować. Akcjonariusze takich spółek powinni regularnie śledzić publikowane przez nie raporty kwartalne lub zdecydować się na inwestycje w dobrze zdywersyfikowane fundusze ETF, które śledzą szerszą branżę „zielonych inwestycji”.

Jednak wraz z tym ryzykiem pojawiają się znaczne korzyści. Inwestycje w “zielone spółki”, choć mogą nie przynosić krótkoterminowych zysków, mają kluczowe znaczenie dla długoterminowego wzrostu. Zrozumienie tego ryzyka i korzyści jest kluczowe dla inwestorów, którzy chcą podejmować świadome decyzje w zakresie inwestycji uwzględniających zmiany klimatu.

Ocena przyszłych wyników

Każdy inwestor powinien zdawać sobie sprawę, że przeszłe wyniki nie są dobrym wskaźnikiem przyszłych wyników. Jednak inwestując w akcje spółek związanych z przeciwdziałaniem zmianom klimatu, inwestor jest w stanie ocenić potencjalny zwrot z inwestycji bazując na historycznych danych dotyczących dynamiki wzrostu przychodów i zysków, poziomie zadłużenia czy wskaźnikach rentowności i wyceny danej spółki.

Ponadto ocena otoczenia konkurencyjnego, takiego jak udział w rynku i bariery wejścia na rynek, wraz z osiągnięciami firmy w zakresie innowacji i patentów, są kluczowymi wskaźnikami, które zapewniają wgląd w jej przyszłe wyniki. Analiza tych czynników umożliwia inwestorom podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych i wykorzystanie potencjału trendu przeciwdziałania zmianom klimatu.

Akcje i fundusze ETF uwzględniające zmiany klimatu

Inwestorzy chcący uzyskać ekspozycję na globalny trend walki ze zmianami klimatu mogą to zrobić poprzez inwestycję w odpowiednie spółki lub fundusze ETF. W XTB można znaleźć tysiące akcji i funduszy ETF z całego świata, w tym te z sektora “zielonej energii”. Wśród najciekawszych można wymienić:

Sektor energii wiatrowej: Vestas (VWK.DK), Orsted (ORSTED.DK), Enphase (ENPH.US), EDP Renovaveis (EDPR.PT), Brookfield Renewable (BEPC.US), Clearway Energy (CWEY.US)

Sektor energii solarnej: First Solar (FSLR.US), Canadian Solar (CSIQ.US), Nordex (NDX1.DE), Solaredge (SEDG.US)

Sektor energii atomowej: Cameco (CCJ.US), Uranium Energy Corp (UEC.US), Energy Fuels (UUUU.US), NexGen Energy (NGX.US), Kazatomprom (KAP.UK)

Sektor pojazdów elektrycznych: Tesla (TSLA.US), Rivian (RVN.US), Toyota (TM.US), Lucid (LUCD.US), Nikola (NKLA.US), Fisker (FSR.US), Arrival (ARVL.US), NIO (NIO.US), Albemarle (ALB.US), Toyota Motor (TM..US), Xpeng (XPEV.US), Quantumscape (QS.US)

Sektor energii wodnej: Norsk Hydro (NHY.NO), Nel (NEL.NO), PlugPower (PLG.US), L&G Hydrogen Economy UCITS (HTWO.UK), Bloom Energy (BE.US), Siemens Energy (ENR.DE), Veolia (VIE.FR)

Sektor wody pitnej: American Water Works (AWK.US), Evoqua Water (AQUA.US), United Utilities (UU.UK), Pennon Group (PNN.UK), Veolia (VIE.FR)

Sektor usług elektrycznych: Constellation Energy Corp (CEG.US), Electricite de France (EDF.FR), NextEra Energy (NEE.US), Greenvolt Energias (GVOLT.US), Eversource Energy (ES.US), Linde (LDE.DE)

Fundusze inwestycyjne ESG: Brookfield Asset Management (BAM1.US), Liontrust Asset Management (LIO.UK)

Fundusze ETF (Exchange-Traded Funds) mogą posiadać w swoim portfelu dziesiątki, a nawet setki spółek z wybranego sektora lub branży. Ich wycena jest wynikiem średniej ważonej wszystkich akcji spółek, które śledzą. Fundusze ETF pomagają zbudować zdywersyfikowany portfel i mogą potencjalnie zmniejszyć ryzyko inwestycyjne. Są one również powszechnym wyborem inwestycyjnym dla inwestorów pasywnych.

Najciekawsze fundusze ETF: Amundi CAC40 ESG UCITS (C40.FR), iShares MSCI EMU ESG Screened (SASU.UK), Invesco Solar Energy (RAYS.UK), iShares Global Clean Energy UCITS (INRG.UK), iShares Global Waters UCITS (IQQQ.US), L&G Clean Water (GGG.UK), iShares MSCI EMU ESG Enhanced (EDM4.DE), iShares MSCI USA ESG Screened (SASU.UK), Lyxor MSCI China ESG Leaders (LHKG.DE), iShares Global Water (IH20.UK)