Historia i przyszłość gazu ziemnego

Gaz ziemny - jedno z popularnych paliw kopalnych, powstawał pod ziemią przez miliony lat z resztek martwej materii organicznej. Odgrywa on znaczącą rolę w miksie energetycznym wielu państw na całym świecie i jest wykorzystywany do ogrzewania, gotowania, wytwarzania energii elektrycznej, produkcji chemikaliów, nawozów i innych zastosowań przemysłowych.

Pomimo powszechnego wykorzystania, historia wydobycia gazu ziemnego była naznaczona kontrowersjami i licznymi wyzwaniami. Proces ekstrakcji gazu ziemnego lub jego niekonwencjonalnych złóż (szczególnie gazu łupkowego), znany jako fracking, był silnie krytykowany za potencjalnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z powodu wykorzystywania dwutlenku węgla (gazu cieplarnianego) lub siarkowodoru w procesie wiercenia. Ponadto, fluktuacje cen i napięcia geopolityczne związane z podażą i popytem na gaz ziemny doprowadziły do wysokiej zmienności na globalnych rynkach.

Jednak pomimo tych wyzwań, oczekuje się, że gaz ziemny pozostanie kluczowym składnikiem światowego miksu energetycznego w przyszłości. W miarę jak kolejne rządy i firmy coraz bardziej priorytetowo traktują redukcję emisji gazów cieplarnianych, gaz ziemny jest postrzegany jako czystsza alternatywa dla węgla i ropy.

Oprócz wykorzystania go jako tymczasowego paliwa do momentu popularyzacji jeszcze czystszych źródeł energii, gaz ziemny jest także stosowany jako paliwo w transporcie czy surowiec do produkcji paliw odnawialnych.

Choć przyszłość wykorzystania gazu ziemnego jest obiecująca jednak wzmaga się również konkurencja ze strony odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna czy wiatrowa i oczekuje się, że naciski ze strony regulatorów na redukcję emisji dwutlenku węgla związaną z wydobyciem i konsumpcją gazu ziemnego będą rosły. Dodatkowo, niektóre konwencjonalne złoża gazu ziemnego są wydobywane przy okazji wydobycia węgla - z którego się teraz rezygnuje.

Mimo to, dzięki dalszym inwestycjom w innowacje technologiczne, przemysł gazu ziemnego ma szansę pozostać znaczącym graczem na globalnym rynku energetycznym przez najbliższe dziesięciolecia. W miarę przechodzenia świata do czystszej przyszłości energetycznej, produkcja gazu ziemnego prawdopodobnie nadal będzie odgrywać istotną rolę w miksie energetycznym, dostarczając niezawodne źródło energii oraz stanowiąc interesującą opcję dla inwestorów.

Czym jest gaz ziemny?

Gaz ziemny to jedno z najbardziej wszechstronnych paliw kopalnych, które znajduje wiele zastosowań jako źródło energii czy surowiec do produkcji różnych towarów. Gaz ziemny powstaje pod wysokim ciśnieniem z martwej materii organicznej. Będący mieszaniną metanu pochodzącego z pokładów węgla, etanu, propanu, dwutlenku węgla i innych węglowodorów, ten palny gaz jest pozyskiwany ze złóż ukrytych głęboko pod ziemią. Odbywa się to przez głębokie szczelinowanie hydrauliczne, lub specjalne odwierty. Gaz ziemny często występuje w pobliżu pokładów węgla i złóż ropy naftowej.

Gaz ziemny formuje się przez miliony lat poprzez skomplikowany proces, który zaczyna się od resztek prehistorycznej flory i fauny, które gromadzą się w basenach sedymentacyjnych. W miarę jak osad się buduje, wywiera on coraz większe ciśnienie na uwięziony materiał organiczny, powodując jego rozpad na węglowodory. Migrują one przez warstwy skalne i docierają do odpowiedniej “pułapki” składającej się z nieprzepuszczalnych warstw skalnych, skąd mogą być później ekstrahowane. Do powstania gazu ziemnego niezbędne są specyficzne warunki, w tym odpowiednia temperatura, ciśnienie oraz obecność pewnych minerałów.

Wydobycie gazu ziemnego polega najczęściej na wierceniu specjalnych studni w powierzchni Ziemi i stosowaniu różnych metod do ekstrakcji gazu z ogromnych ilości podziemnych złóż pod wysokim ciśnieniem. Po wydobyciu, spalanie gazu ziemnego - dzięki intensywnemu ciepłu, które emituje - może być wykorzystywane do różnych celów, takich jak ogrzewanie domów i firm, wytwarzanie energii elektrycznej czy napędzanie pojazdów.

Chociaż gaz ziemny jest cennym zasobem, jest też nieodnawialnym paliwem kopalnym, które ma znaczny wpływ na środowisko. Proces ekstrakcji i transportu gazu ziemnego może uwalniać do atmosfery gazy cieplarniane, przyczyniając się do zmian klimatu i postępu globalnego ocieplenia. Gaz jest jednak uważany za stosunkowo czysto spalające się paliwo kopalne o niższej emisyjności niż węgiel czy ropa naftowa. Dodatkowo, postęp technologiczny umożliwia przechwytywanie i składowanie dwutlenku węgla powstałego w skutek spalania gazu ziemnego, co przyczynia się do redukcji jego wpływu na środowisko.

Skroplony gaz ziemny, znany przez inwestorów jako NATGAS, odgrywa kluczową rolę w globalnym systemie energetycznym. Jego formowanie to skomplikowany i fascynujący proces, który trwał miliony lat. Chociaż istnieją obawy środowiskowe związane z jego użytkowaniem, jest atrakcyjną alternatywą dla innych paliw kopalnych ze względu na swoją niską emisyjność. W miarę przechodzenia do bardziej zrównoważonej energetycznie przyszłości, niezbędne jest jednak poszukiwanie nowych sposobów minimalizacji wpływu wydobycia gazu ziemnego na środowisko.

Krótka historia gazu ziemnego

Gaz ziemny znany jest od czasów starożytnych, ale komercyjnie wykorzystywany jest od stosunkowo niedawna. Ludzkość potrzebowała setek lat, aby stworzyć z gazu ziemnego efektywne źródło energii, choć historia jego wykorzystania sięga czasów starożytnych.

Około 1000 r. p.n.e. w starożytnej Grecji, na górze Parnassus, zbudowano wyrocznię delficką na miejscu, które okazało się być naturalnym źródłem gazu ziemnego. Natomiast około 500 r. p.n.e., Chińczycy zaczęli używać wykonanych z bambusa "rurociągów" do transportu gazu, który wydobywał się na powierzchnię. W ten sposób, mieszkańcy starożytnych Chin wykorzystywali gaz ziemny do gotowania wody morskiej, aby uzyskać wodę zdatną do picia.

Naturalnie występujący gaz ziemny został odkryty i zidentyfikowany w Ameryce Północnej w 1626 roku, kiedy to francuscy odkrywcy spotkali Indian, którzy podpalali gaz wydobywający się wokół jeziora Erie.

Jednak pierwsze komercyjne wykorzystanie gazu ziemnego miało miejsce 160 lat później, w Wielkiej Brytanii. Już około 1785 roku Brytyjczycy używali produkowanego z węgla gazu ziemnego do oświetlania ulic i gospodarstw domowych. 30 lat później Baltimore, w stanie Maryland, stało się pierwszym miastem w Stanach Zjednoczonych, które oświetlało ulice lampami gazowymi.

W 1821 roku William Hart wykonał pierwszy odwiert gazu ziemnego na północy stanu Nowy Jork. W ten sposób powstała Fredonia Gas Light Company, która stała się pierwszą amerykańską firmą zajmującą się dystrybucją gazu ziemnego.

Przez większość XIX wieku, gaz ziemny był używany prawie wyłącznie jako źródło światła, ale w 1885 roku wynalazek Roberta Bunsena otworzył nowe możliwości wykorzystania gazu ziemnego. W XX wieku zaczęto budować wydajne rurociągi. Obecnie, Stany Zjednoczone - jeden z największych producentów gazu ziemnego na świecie - posiadają ponad 2,2 bilionów stóp sześciennych gazu ziemnego w krajowych magazynach.

Gazu ziemnego zaczęto używać do gotowania, a także ogrzewania domów i mieszkań. Gaz ziemny znalazł również zastosowanie jako paliwo w podgrzewaczach wody, piecach, zakładach produkcyjnych i przetwórczych, a także w procesie wytwarzania energii elektrycznej.

Obecnie, gaz ziemny jest jednym z najważniejszych i najbardziej podstawowych źródeł energii na Ziemi. Najnowsza technologia oraz internet dają możliwość handlu gazem ziemnym i zarabiania pieniędzy na rynku surowców energetycznych.

Przyszłość gazu ziemnego

Przemysł gazowy wierzy, że może znacząco przyczynić się do zrównoważenia światowej energetyki i dalszej dekarbonizacji, które będą odgrywać główną rolę w walce ze zmianami klimatu. Produkcja gazu ziemnego ma potencjał do uzupełnienia energii ze źródeł odnawialnych, zapewniając ciągłość dostaw energii w przypadku niedostępności źródeł odnawialnych z powodu ich okresowości. Dlatego gaz ziemny ma silną perspektywę średnio- i długoterminową, pod warunkiem że przemysł zaakceptuje przejście na zrównoważoną energetykę. NATGAS ma wiele zalet i jest niezwykle elastycznym surowcem wykorzystywanym w takich sektorach gospodarki jak utylizacja odpadów, transport czy produkcja chemikaliów, nawozów i produktów farmaceutycznych.

Krótkoterminowo, przyszłość dla gazu ziemnego wygląda obiecująco, gdyż świat powoli rezygnuje z węgla, a w niektórych przypadkach również z energetyki jądrowej. Firmy górnicze zwracają również uwagę na alternatywne, niekonwencjonalne złoża gazu - łupkowego lub szelfowego, które mogą odgrywać coraz istotniejszą rolę w przyszłości. Jednak po 2030 roku, prognozy stają się coraz trudniejsze. Wraz z istotnym spadkiem kosztów energii odnawialnej, szczególnie słonecznej i wiatrowej, rola gazu ziemnego jako głównego surowca do produkcji energii może ulec zdecydowanej zmianie. Z drugiej strony, firmy wydobywcze szacują, że gaz ziemny ma szansę być jedynym paliwem kopalnym, na które popyt będzie rosnąć. Dotyczy to szczególnie rynku azjatyckiego, gdzie oczekuje się wzrostu konsumpcji gazu do 2050 roku.

Tak więc, inwestorzy mogą nadal uważać handel NATGAS za atrakcyjną inwestycję z potencjałem, ale kluczowym jest śledzenie rozwoju tego rynku w nadchodzących latach.

