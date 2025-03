Handel złotem - Jak rozpocząć handel złotem online?

Czas czytania: 22 minut(y)

Złoto w wielu kulturach odgrywa szczególną rolę i przez wielu uważane jest za bezpieczne aktywo, które warto posiadać zarówno w czasach gospodarczej koniunktury, jak i recesji. Wyjątkowe właściwości złota sprawiły, że już od czasów starożytności jest ono kojarzone z bogactwem a nawet (boską) władzą. Inwestowanie w złoto od zawsze było atrakcyjną opcją dla inwestorów chcących zdywersyfikować swoje portfolio, zabezpieczyć się przed inflacją lub po prostu cieszyć się tym wartościowym i prestiżowym metalem. Postęp technologiczny sprawił, że obecnie inwestować w złoto można niemal wszędzie - wystarczy do tego smartfon oraz dostęp do Internetu.

Jak kupić złoto?

Zanim odpowiemy na pytanie jak kupić złoto, warto przede wszystkim zapoznać się i zrozumieć sposoby w jakie można pozyskać lub inwestować w złoto oraz jak działa popyt na złoto. Fizyczne aktywa, takie jak sztabki złota, złote monety czy biżuteria, są najczęstszą formą inwestycji w złoto dla osób fizycznych. W złoto można inwestować również poprzez ETF na złoto, akcje spółek wydobywających złoto czy instrumenty pochodne na złoto takie jak kontrakty futures czy CFD.

Złote sztabki

Sztabki złota są popularnym wyborem wśród inwestorów chcących kupić złoto w postaci fizycznej. Złote sztabki są zazwyczaj sprzedawane na gramy lub uncje. Czystość złota, producent oraz waga kruszcu powinny być wybite na powierzchni sztabki.

Przy zakupie fizycznych sztabek złota, czystość metalu jest kluczowa, ponieważ potwierdza ona wartość złota. Sztabki o jakości inwestycyjnej muszą zawierać co najmniej 99,5% czystego złota. Istnieje wiele firm sprzedających złoto w formie sztabek, ale zdecydowanie zalecamy wybór oferty tylko tych najbardziej renomowanych. Należy również pamiętać o tym, że w przypadku zakupu fizycznego złota w postaci np. sztabki możemy zostać poproszeni o uiszczenie dodatkowych opłat - takich jak np. ubezpieczenie, które zabezpieczy transport sztabki do lub z miejsca zakupu.

Złote monety

Złote monety są kupowane nie tylko w celach kolekcjonerskich, ale również inwestycyjnych. Jednak w przeciwieństwie do złota w formie sztabek, złote monety są warte więcej niż taka sama ilość kruszcu sprzedawana w innej postaci.

Złote monety zazwyczaj cechują się również niższą zawartością złota niż złote sztabki. Przykładowo, popularna moneta American Eagle o wadze 1 uncji zawiera dokładnie 91,67% złota. Za resztę masy monety odpowiadają srebro oraz miedź. Dlatego ważne jest, aby przed zakupem złotej monety w celach inwestycyjnych upewnić się co do zawartości złota w monecie, której zakupem jesteśmy zainteresowani.

Złote monety można nabyć za pośrednictwem zaufanych dealerów, lombardów lub indywidualnych sprzedawców. Jeśli zdecydujesz się kupić złote monety online, upewnij się, że korzystasz z usług dealera wymienionego w oficjalnych bazach danych np. mennicy. Niezależnie od tego, czy kupujesz złote monety osobiście, czy online, nie chcesz przecież zmarnować pieniędzy na podróbki lub mniej złota niż wydaje Ci się, że kupujesz.

Złota biżuteria

Biżuteria, zwłaszcza zabytkowa, może stanowić kolejny, całkiem intratny sposób na zakup złota. Jednakże, podobnie jak w przypadku złotych monet, prawdopodobnie zapłacisz dodatkową premię za złoto, które faktycznie kupujesz. W przypadku złotej biżuterii, może ona wynosić od 20% do 300%, w zależności od producenta i stanu samej biżuterii.

Warto jednak pamiętać, że nie wszystko, co się świeci, jest złotem. Producenci biżuterii często wykorzystują stopy metali, które mieszane są ze złotem w celu wzmocnienia pewnych elementów lub po to, by uzyskać określony kolor biżuterii. Jakość złota wykorzystywanego w produkcji biżuterii mierzona jest w karatach, a złoto o wyższej próbie jest warte więcej niż złoto o niższej próbie. W trakcie zakupu złotej biżuterii szukaj elementów z oznaczeniem karatu, aby upewnić się, że otrzymujesz to, za co płacisz.

Zakup fizycznego złota - co musisz wiedzieć?

Przy zakupie złota w formie fizycznej należy wziąć pod uwagę kilka czynników:

Przechowywanie

Sztabki, biżuteria lub monety wykonane ze złota wymagają odpowiednio zabezpieczonego miejsca przechowywania. Można oczywiście przechowywać złoto we własnym domu, jednak wielu inwestorów woli skorzystać z usług powiernika. Przed zakupem złota w formie fizycznej warto sprawdzić opcje bezpiecznego przechowywania zakupionego kruszcu, jednak pamiętaj, że zwiększone bezpieczeństwo posiadanego złota zwiększy koszt Twojej inwestycji.

Ubezpieczenie

Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się przechowywać złoto w domu, czy pod opieką profesjonalnego powiernika, ważne jest, aby ubezpieczyć swoją inwestycję przed kradzieżą lub klęską żywiołową. W przypadku przechowywania zakupionego złota w domu, może to wpłynąć na koszt ubezpieczenia całego domu lub mieszkania, dlatego warto dokładnie porównać oferty różnych ubezpieczycieli.

Producent

Aby mieć pewność, że wartość Twojej inwestycji będzie rosła w czasie, upewnij się, że kupujesz złoto z renomowanych źródeł. Zanim kupisz jakiekolwiek złoto w postaci fizycznej, zweryfikuj drugą stronę transakcji sprawdzając oficjalne rejestry sprzedawców złota.

Czystość

Zawartość złota w monecie, sztabce lub biżuterii ma znaczący wpływ na ich wartość inwestycyjną. Upewnij się, że złoto, które kupujesz ma wystarczająco wysoki poziom czystości, aby przetrwać próbę czasu. Przed zakupem należy upewnić się, by złoto miało co najmniej 91% czystości, a najlepiej, gdy kupujemy złoto czyste w 99%.

Aktualna cena złota

Poniżej znajduje się wykres aktualnych notowań CFD na złoto będących w ofercie XTB. Dane te są oparte o notowania złota i aktualizowane są w czasie rzeczywistym.

Jak inwestować w złoto?

Świat wyraźnie się zmienił w ciągu ostatnich kilku dekad. Liberalizacja przepływów kapitałowych oraz nowe technologie sprawiły, że inwestowanie w złoto online stało się niewiarygodnie prostsze niż zakup fizycznego złota. Poza tym, rynki finansowe umożliwiły inwestorom zakup tego cennego metalu przy jednoczesnym zachowaniu niewiarygodnie niskich opłat, a często nawet przy całkowitym braku kosztów transakcyjnych.

Handel kontraktami CFD na złoto

Handel kontraktami CFD jest dla inwestorów indywidualnych jednym z najpopularniejszych sposobów na uzyskanie ekspozycji na złoto. CFD w porównaniu do inwestowania w fizyczne złoto posiadają wiele zalet takich jak niskie opłaty, możliwość inwestowania w spadki cen złota lub możliwość wykorzystania mechanizmu dźwigni finansowej. Dzięki kontraktom CFD można śledzić ruchy złota i innych surowców bez konieczności zakupu ich w formie fizycznej.

Ze względu na obecność dźwigni finansowej, która pozwala na efektywne inwestowanie przy wykorzystaniu jedynie pewnej części całej kwoty inwestycji, kontrakty CFD są ryzykownym instrumentem, który wykorzystywany jest najlepiej przez doświadczonych inwestorów i traderów. Możliwość otwierania krótkich pozycji dzięki kontraktom CFD na złoto umożliwia również czerpanie zysków ze spadku ceny kruszcu, co może być przydatne w pewnych strategiach inwestycyjnych.

Proces inwestowania za pomocą kontraktów CFD na złoto jest zazwyczaj prosty i wygodny, ponieważ najlepsi na świecie brokerzy umożliwiają handel złotem online za pomocą aplikacji i platform transakcyjnych dostępnych z niemal każdego miejsca na ziemi.

Na wielu platformach transakcyjnych, symbol złota jest przedstawiany przez kod XAU. Handel złotem najczęściej jest też denominowany w dolarach amerykańskich za uncję trojańską, dlatego chcąc inwestować w złoto online warto szukać instrumentu XAU/USD. Nie oznacza to jednak, że handel złotem online nie jest możliwy za euro (XAU/EUR), brytyjskie funty (XAU/GBP), jeny japońskie (XAU/JPY) czy franki szwajcarskie (XAU/CHF). W XTB wierzymy w proste rozwiązania, dlatego złoto na platformie xStation 5 dostępne jest pod tickerem GOLD.

Dlaczego warto handlować kontraktami CFD na złoto?

Dostępność

Zakup złota w formie fizycznej może być procesem czasochłonnym - znalezienie najlepszej oferty na rynku wcale nie należy do najprostszych zadań. Tymczasem założenie rachunku inwestycyjnego online i rozpoczęcie handlu kontraktami CFD na złoto jest stosunkowo proste i wymaga jedynie dostępu do Internetu. Zakup złota w formie fizycznej często wiąże się z koniecznością zapłaty różnych premii (jak w przypadku złotych monet czy złotej biżuterii) przez co ostateczny koszt całej inwestycji jest wyższy. W przypadku handlu kontraktami CFD na złoto otrzymujemy najlepsze warunki handlowe, a cena złota jest aktualizowana w czasie rzeczywistym.

Płynność

Szacuje się, że wartość dziennego obrotu na rynku złota wynoszą około 58 miliardów euro, co jest wartością większą niż w przypadku większości par walutowych z wyjątkiem EUR/USD, GBP/USD i USD/JPY. Wysoki wolumen obrotu na rynku złota zapewnia kontraktom CFD na złoto wysoką płynność. Oznacza to, że handel kontraktami CFD na złoto jest tańszy w porównaniu z innymi instrumentami finansowymi, a pobierane prowizje są zazwyczaj bardzo niskie. Dodatkowo, dzięki wysokiej płynności zapewnianej przez brokerów, możesz sprzedać kontrakty CFD na złoto w niemal dowolnym momencie od poniedziałku do piątku w godzinach 0:00 - 23:00 CET.

Możliwość zajmowania krótkich pozycji

Instrumenty pochodne, takie jak kontrakty CFD na złoto pozwalają na otworzenie krótkich pozycji. Oznacza to, że inwestor posiadający takie pozycje może czerpać zyski ze spadku ceny złota na rynkach światowych. Kontrakty CFD pozwalają więc na sporą swobodę w tworzeniu własnych strategii inwestycyjnych dostosowanych do aktualnej sytuacji rynkowej. Możesz wykorzystać wzrosty cen złota zajmując długą pozycję (kupując kontrakt CFD na złoto), a jeśli uważasz, że cena kruszcu spadnie - możesz otworzyć krótkie pozycje sprzedając CFD na złoto.

Stabilność i elastyczność

Ponieważ kontrakty CFD na złoto pozwalają inwestorom czerpać korzyści nawet wtedy, gdy cena kruszcu spada, mogą zaoferować inwestorom pewną stabilność i szansę na zyski w trakcie różnych okresów na rynku.

Dźwignia finansowa

Kontrakty CFD są lewarowanymi produktami finansowymi. Oznacza to, że nie musisz wpłacać pełnej kwoty inwestycji wymaganej do otwarcia pozycji. Kontrakty CFD na złoto mają zazwyczaj wysoki poziom dźwigni finansowej, co przekłada się na niskie wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego. Przykładowo, dźwignia na poziomie 1:20 pozwala na otworzenie pozycji o wartości 20 000 USD przy depozycie zabezpieczającym w kwocie jedynie 1000 USD.

Zmienność

Rynek złota jest bardzo zmienny, a jego cena ma tendencję do większych wahań niż w przypadku tradycyjnych par walutowych, takich jak EUR/GBP, w przypadku których ruchy cenowe wynoszą około 50-100 pipsów niemal każdego dnia. Ta zmienność daje inwestorom więcej możliwości odniesienia sukcesu na rynku złota.

Jakie są wady handlu kontraktami CFD na złoto?

Chociaż angażowanie się w kontrakty CFD na złoto zapewnia szereg korzyści, wiąże się to również z pewnym ryzykiem.

Ryzyko związane z wykorzystaniem dźwigni finansowej

Kontrakty CFD na złoto wykorzystują mechanizm dźwigni finansowej, który może zwiększyć zyski tradera. Jednak ta sama dźwignia, która zwiększa ewentualne zyski, może również doprowadzić do pogłębienia możliwych strat, dlatego przed rozpoczęciem inwestowania należy dokładnie zapoznać się z mechaniką instrumentu jaki będziemy wykorzystywać i posiadać odpowiednią strategię zarządzania ryzykiem.

Wyzwania związane ze zmiennością rynku

Chociaż złoto często nazywane jest bezpieczną przystanią rynków finansowych, wysoka zmienność cen złota nie zawsze będzie korzystna dla inwestora. Nawet niewielki ruch ceny złota może wywołać znaczne straty na rachunku inwestora. Co więcej, w okresach wysokiej zmienności rynkowej wzrasta prawdopodobieństwo wystąpienia nagłych przecen, co oznacza, że inwestorzy muszą stale monitorować i utrzymywać swoje poziomy depozytu zabezpieczającego.

Koszty utrzymywania pozycji przez dłuższy okres

Chociaż kontrakty CFD wykorzystywane są zazwyczaj w inwestycjach krótkoterminowych, niektórzy inwestorzy mogą zdecydować się na utrzymywanie swoich pozycji przez dłuższy czas. W takim przypadku brokerzy mogą zacząć pobierać opłaty za utrzymanie pozycji, co z czasem może okazać się dosyć kosztowne.

Ważne jest, aby ocenić rzeczywisty koszt utrzymywania pozycji przed podjęciem takiej decyzji, ponieważ wyniki mogą nie uzasadniać wydatków.

Jak zacząć handel złotem CFD online?

Jeśli chcesz zacząć handlować kontraktami CFD na złoto online, musisz wiedzieć, jak poruszać się po tym rynku. Zrozumienie złożonego rynku kontraktów CFD może zająć trochę czasu, ale oto kilka kroków, aby zacząć.

Zrozum rynek

Kontrakty CFD to popularne wśród inwestorów indywidualnych instrumenty pochodne pozwalające na uzyskanie ekspozycji na różnorodne aktywa, takie jak na przykład rynek złota. Przed rozpoczęciem inwestowania warto zaznajomić się z zasadą działania kontraktów CFD i ryzykiem jakie jest związane z obrotem tymi instrumentami. Chcąc handlować kontraktami CFD na złoto kluczowym jest również, aby zaznajomić się z zasadami panującymi na rynku surowcowym, a konkretniej - na rynku złota. Poświęć czas na poznanie metod analizy tego rynku, zrozumienie wpływu różnych czynników na cenę złota oraz zapoznaj się z typowymi błędami, których warto unikać w trakcie handlu.

Stwórz odpowiedni plan

Jak mówi przysłowie, "brak planu to planowanie porażki". Solidny plan ma kluczowe znaczenie przy inwestowaniu w złoto za pomocą kontraktów CFD. Powinien on obejmować indywidualne cele inwestycyjne, poziom tolerancji na ryzyko, preferowaną metodę analizy rynku, strategię wejścia i wyjścia z pozycji oraz narzędzia do zarządzania ryzykiem.

Wybierz metodę analizy

Istnieją dwie główne metody analizy rynku złota: analiza techniczna oraz analiza fundamentalna.

Analiza fundamentalna obejmuje badanie czynników makroekonomicznych i nastrojów rynkowych w celu prognozy przyszłych ruchów ceny złota. Inwestorzy analizują takie dane ekonomiczne jak inflacja, kwestie geopolityczne czy polityka banków centralnych, aby podejmować świadome decyzje dotyczące rynku.

Analiza techniczna obejmuje z kolei badanie wykresu ceny złota w celu prognozy przyszłych ruchów i trendów. Wykorzystuje się w tym celu analizę dynamiki ceny, różnych formacji wykresów lub wskaźników technicznych takich jak RSI, MACD czy oscylator stochastyczny. Wybierz metodę analizy, która najlepiej pasuje do Twojego stylu i preferencji handlowych lub rozważ połączenie obu.

Zasady zarządzania ryzykiem i gotówką

Przed zidentyfikowaniem poziomów wejścia i wyjścia z pozycji ważne jest, aby określić zasady zarządzania ryzykiem i gotówką. Powinny one obejmować kwotę, którą zaryzykujesz w danej transakcji, maksymalny poziom ewentualnej straty jaką jesteś skłonny ponieść oraz stosunek ryzyka do zysku, który pomoże utrzymać zrównoważony portfel inwestycyjny. Przed wejściem w pozycję musisz też wiedzieć jak zminimalizować ryzyko za pomocą zleceń stop-loss aby uniknąć dużych strat, które zawsze mogą się pojawić - szczególnie w okresach dużej zmienności.

Dobry plan inwestycyjny zależy od znajomości rynku. Jeśli na przykład nie wiesz, jak poślizg wpływa na trailing stop, Twój plan może nie obejmować korzystania z gwarantowanych zleceń stop w celu zminimalizowania ryzyka. Ważne jest również, aby trzymać się swojego planu, ponieważ dyscyplina jest kluczowym elementem zyskownych inwestycji.

Wybór wiarygodnego brokera CFD

Wybór wiarygodnego brokera jest niezbędny do osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych. Pamiętaj, że warto szukać brokera, który oferuje wysokiej jakości usługi i wsparcie. Wybierając brokera, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

Regulacje: Wybierz brokera, który jest nadzorowany przez uznane podmioty, aby mieć pewność, że Twoje środki są bezpieczne, a dane osobowe i finansowe są chronione.

Wybierz brokera, który jest nadzorowany przez uznane podmioty, aby mieć pewność, że Twoje środki są bezpieczne, a dane osobowe i finansowe są chronione. Koszty transakcyjne: Poszukaj brokera, który oferuje konkurencyjne prowizje i bardzo wąskie spready.

Poszukaj brokera, który oferuje konkurencyjne prowizje i bardzo wąskie spready. Wybór platformy transakcyjnej: Wybierz brokera, który w swojej ofercie posiada solidną platformę oraz narzędzia analityczne, które pozwolą Ci na zwiększenie swojego doświadczenia rynkowego.

Wybierz brokera, który w swojej ofercie posiada solidną platformę oraz narzędzia analityczne, które pozwolą Ci na zwiększenie swojego doświadczenia rynkowego. Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego i dźwigni finansowej: Wybierz brokera, którego wymagania dotyczącę poziomu depozytu oraz dźwigni finansowej są zgodne z Twoimi możliwościami i celami inwestycyjnymi.

Wybierz brokera, którego wymagania dotyczącę poziomu depozytu oraz dźwigni finansowej są zgodne z Twoimi możliwościami i celami inwestycyjnymi. Obsługa klienta: Poszukaj brokera, który dysponuje responsywną i wydajną obsługą klienta, która pomoże Ci szybko i skutecznie rozwiązywać ewentualne problemy z rachunkiem czy platformą oraz odpowie na Twoje pytania dotyczące oferty lub rynku.

Inwestowanie w ETF na złoto

Fundusze ETF stały się ostatnimi czasy niezwykle popularne, ponieważ oferują interesującą alternatywę ekspozycji na rynek złota. Niektórzy twierdzą, że zakup jednostek uczestnictwa w funduszu ETF może być dobrym sposobem na rozpoczęcie inwestowania w złoto dla początkujących lub dla osób, które chcą uzyskać długoterminową ekspozycję na rynek złota, ponieważ zasada działania funduszy ETF jest łatwa do zrozumienia. Są one również doskonałą opcją dla tych, którzy chcą inwestować w złoto online.

Jak więc kupić ETF na złoto? To bardzo proste. Fundusze ETF działają na podobnej zasadzie jak akcje spółek giełdowych i pozwalają uzyskać ekspozycję na złoto bez konieczności zakupu tego metalu. Fundusz ETF samodzielnie inwestuje lub skupuje złoto w postaci fizycznej i zapewnia ekspozycję na określoną ilość złota w każdej z wyemitowanych przez siebie jednostek uczestnictwa. Wycena takiej jednostki naśladuje zmianę w cenie rynkowej złota przez co inwestor może czerpać korzyści z ewentualnego wzrostu cen złota na rynku.

Czym są ETF na złoto?

Fundusze ETF handlujące złotem są podobne do funduszy inwestycyjnych, a jednostki uczestnictwa w takim funduszu są przedmiotem obrotu na giełdach papierów wartościowych. Spółka zarządzająca aktywami (AMC) gromadzi środki od inwestorów w celu zainwestowania ich na przykład w akcje. W przypadku funduszy ETF na złoto aktywem bazowym jest czyste złoto. Inwestor w każdej chwili może kupić lub sprzedać jednostkę uczestnictwa takiego funduszu na giełdzie. Wycena ETF jest skorelowana z rynkową ceną złota, co zwiększa elastyczność inwestycji w ten cenny metal.

Jak działają fundusze ETF na złoto?

Każda jednostka uczestnictwa funduszu ETF reprezentuje jeden gram złota o czystości 99,5%. Złoto to jest przechowywane w skarbcach banków powierniczych, a jego cena rynkowa określa wartość jednostki. Na przykład, jeśli AMC przypisuje wartość jednego grama złota do każdej jednostki, cena każdej jednostki będzie w przybliżeniu taka sama jak cena jednego grama złota.

Zalety inwestowania w ETF na złoto

Istnieje kilka korzyści płynących z inwestowania w fundusze ETF na złoto:

Czystość złota: Czystość złota kupowanego przez fundusze ETF jest zapewniona, a standardem jest 99,5%. W przypadku zakupu fizycznego złota należy zadbać o to, by pochodziło ono od zaufanego sprzedawcy, ale warto też sprawdzić czystość metalu przed zakupem.

Czystość złota kupowanego przez fundusze ETF jest zapewniona, a standardem jest 99,5%. W przypadku zakupu fizycznego złota należy zadbać o to, by pochodziło ono od zaufanego sprzedawcy, ale warto też sprawdzić czystość metalu przed zakupem. Płynność: Fundusze ETF są notowane i są przedmiotem obrotu na uznanych giełdach papierów wartościowych, zapewniając inwestorowi wygodę i płynność inwestycji.

Fundusze ETF są notowane i są przedmiotem obrotu na uznanych giełdach papierów wartościowych, zapewniając inwestorowi wygodę i płynność inwestycji. Brak obaw przed kradzieżą: W przeciwieństwie do funduszy ETF, większość inwestorów nie może pozwolić sobie na przechowywanie fizycznego złota w zabezpieczonych skarbcach banków. Co więcej, inwestycja w jednostki uczestnictwa funduszu ETF pozwala zaoszczędzić na opłatach za przechowywanie.

W przeciwieństwie do funduszy ETF, większość inwestorów nie może pozwolić sobie na przechowywanie fizycznego złota w zabezpieczonych skarbcach banków. Co więcej, inwestycja w jednostki uczestnictwa funduszu ETF pozwala zaoszczędzić na opłatach za przechowywanie. Brak kosztów wejścia i wyjścia z inwestycji: Fundusze ETF nie pobierają żadnych opłat za wejście lub wyjście z inwestycji, ponieważ ich jednostki uczestnictwa są przedmiotem obrotu na giełdzie.

Jak inwestować w ETF na złoto?

Istnieje wiele funduszy ETF pozwalających uzyskać ekspozycję na złoto. Najprostszym sposobem na ich znalezienie jest skorzystanie z wyszukiwarki instrumentów bezpośrednio na platformie xStation 5 lub na stronie XTB.

Aby uzyskać ekspozycję na rynek złota można kupić jednostki uczestnictwa funduszu bezpośrednio inwestującego w złoto jak na przykład iShares Physical Gold (EGLN.UK). Nie trzeba się jednak ograniczać wyłącznie do rynku metali szlachetnych i można kupić jednostki uczestnictwa takich funduszy jak iShares Gold Producers (IAUP.UK) lub VanEck Vectors Gold Miners (GDX.UK), które pozwalają uzyskać ekspozycję na spółki wydobywające złoto. Wszystkie te fundusze ETF będą skorelowane z ceną złota i stanowią ciekawą alternatywę dla tego metalu w przypadku inwestycji długoterminowych.

Fundusze ETF a inne produkty inwestycyjne

Porównanie funduszy ETF z inwestycjami w fizyczne złoto nie jest proste, ponieważ w przypadku fizycznego metalu występuje zarówno popyt inwestycyjny jak i popyt ze strony branży jubilerskiej czy przemysłu. Inwestując w fizyczne złoto musimy być gotowi, że cena za uncję metalu może się różnić w zależności od sprzedającego. W przypadku funduszy ETF na złoto, których jednostki uczestnictwa są ustandaryzowane i notowane na giełdach papierów wartościowych takie ryzyko nie występuje. Jednak korzyści z posiadania złota historycznie przewyższały korzyści płynące z produktu cyfrowego. Inwestorzy muszą przede wszystkim wziąć pod uwagę własne cele inwestycyjne oraz wymagania przed dokonaniem wyboru między tymi dwiema opcjami.

Akcje spółek wydobywających złoto

Innym sposobem na uzyskanie ekspozycji na złoto jest zakup akcji spółek wydobywających złoto. Akcje spółek wydobywczych są silnie skorelowane z ceną złota i pozwalają na zdywersyfikowanie naszej inwestycji w ten cenny metal. Gdy cena złota rośnie, poprawiają się perspektywy dla spółek je wydobywających ponieważ oczekuje się, że sprzedaż oraz zyski wzrosną.

Warto zauważyć, że spółki wydobywające złoto mogą również wypłacać dywidendy, co jest ogromną zaletą w porównaniu z bezpośrednią inwestycją w metale szlachetne. Czynnik ten może być szczególnie istotny dla długoterminowych inwestorów dywidendowych i sugeruje, że w niektórych przypadkach zakup akcji spółek wydobywających złoto może być nawet lepszym pomysłem niż zakup metalu szlachetnego.

Wycena spółek wydobywczych jest dodatnio skorelowana z cenami złota, co oznacza, że cena akcji spółek wydobywających złoto podąża za ceną kruszcu. Jednym z największych producentów złota na świecie jest Barrick Gold Corp (GOLD.US). Źródło: xStation5. Należy pamiętać, że prezentowane dane odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości i nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Najlepszy moment na handel złotem

Wielu uczestników rynku zastanawia się, w którym momencie warto rozpocząć handel złotem. Powszechnie uważa się, że złoto jest "bezpieczną przystanią" rynków finansowych. Oznacza to, że jest ono traktowane jako względnie bezpieczne aktywo w czasach recesji czy giełdowego krachu. Nieprzypadkowo banki centralne na całym świecie utrzymują swoje rezerwy w złocie, ponieważ oczekuje się, że w trakcie kryzysu zachowa ono swoją wartość. Takie podejście wpływa również na decyzje inwestorów detalicznych, którzy często posiadają ekspozycję na złoto.

Poza tym, złoto staje się niezwykle popularne w okresach wysokiej inflacji. Martwiący się o spadek wartości swoich oszczędności ludzie poszukują w złocie zabezpieczenia przed inflacją. Nawet jeśli związek pomiędzy cenami złota a inflacją nie jest już tak znaczący jak wcześniej (od wielu lat nie doświadczamy podwyższonej inflacji, a programy luzowania ilościowego również miały swój wpływ na to zjawisko), zakup złota wciąż może być mądrym posunięciem dla inwestorów żyjących w krajach o stosunkowo wysokiej stopie inflacji. Złoto jest również postrzegane jako ta klasa aktywów, która może pomóc w budowie zrównoważonego portfela. Idea ta może być szczególnie przekonująca dla inwestorów o wysokiej awersji do ryzyka, ponieważ dywersyfikacja powinna zmniejszyć zarówno ryzyko jak i zmienność ich portfolio.

Niemniej jednak, zależność pomiędzy cenami złota a rentownością amerykańskich obligacji pojawiła się po globalnym kryzysie finansowym. Jeśli inwestorzy kupują amerykańskie obligacje rządowe (znane jako US Treasuries) ich rentowność spada, co jest z kolei korzystne dla rynku złota. Z drugiej strony, gdy inwestorzy decydują się na sprzedaż amerykańskich obligacji skarbowych, rentowność tych papierów rośnie powodując negatywną odpowiedź cen złota. Taka sytuacja miała miejsce na początku 2021 r., kiedy to gwałtowny wzrost rentowności obligacji amerykańskich spowodował znaczny spadek cen kruszcu. Zjawisko to może być związane z rosnącymi oczekiwaniami inflacyjnymi, co teoretycznie wymagałoby od banków centralnych podjęcia adekwatnych do tej sytuacji działań (w tym podniesienia stóp procentowych).

Po globalnym kryzysie finansowym bardzo wyraźna stała się negatywna korelacja między cenami złota a rentownością 10-letnich obligacji amerykańskiego Skarbu Państwa. Dlatego też wzrost rentowności tak zwanych US Treasuries zazwyczaj prowadzi do spadku cen złota. Źródło: fred.stlouisfed.org. Należy pamiętać, że prezentowane dane odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości i nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Godziny handlu złotem

Omówiliśmy już kilka aspektów kupowania złota. Co z godzinami handlu złotem? O ile nie powinno to mieć większego znaczenia dla inwestorów długoterminowych, którzy posiadają kilkuletni horyzont inwestycyjny, o tyle może to być szczególnie istotne w przypadku daytradingu. Ogólnie rzecz biorąc, istnieją dwa szczytowe momenty w ciągu sesji - otwarcie rynków europejskich oraz następujące po nim otwarcie rynków amerykańskich. Szczyt europejski przypada około godziny 8:00 GMT (9:00 CET). Jednak największa aktywność na rynku złota ma miejsce zazwyczaj po otwarciu rynku amerykańskiego - według niektórych szacunków może ona być nawet dwukrotnie większa niż na początku sesji europejskiej. Podwyższona zmienność na rynku złota trwa od około 13:00 GMT (14:00 CET) do około 16:00 GMT (17:00 CET). Te kilkugodzinne okno może okazać się najlepszym momentem do handlu złotem.

Aktualności rynkowe o złocie

