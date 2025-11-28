XTB oferuje wiele możliwości inwestycyjnych, w tym konto IKE, które pomaga w bardziej efektywnym inwestowaniu z myślą o przyszłej emeryturze. W tym artykule znajdziesz kompletną instrukcję krok po kroku jak przenieść IKE do XTB - co zrobić, gdzie złożyć dyspozycję, oraz ile trwa cały proces przeniesienia IKE do XTB.
Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) to jedna z popularnych form długoterminowego inwestowania z myślą o emeryturze, która umożliwia inwestorom z Polski uzyskanie całkowitego zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych. Wraz z rozwojem polskiego rynku kapitałowego, coraz więcej inwestorów decyduje się na zmianę instytucji prowadzącej ich IKE - najczęściej w poszukiwaniu większej swobody inwestycyjnej, niższych opłat lub dostępu do nowoczesnych platform. W tym artykule dowiesz się, jak przenieść IKE do XTB - najczęściej wybieranego domu maklerskiego przez inwestorów w Polsce. W tym artykule przeprowadzimy Cię krok po kroku przez cały proces przeniesienia IKE do XTB i wskażemy, na co zwrócić uwagę, by przebiegł on sprawnie i bezproblemowo.
Czym jest IKE?
IKE, czyli Indywidualne Konto Emerytalne, to rozwiązanie umożliwiające inwestowanie z myślą o przyszłej emeryturze. Po spełnieniu określonych warunków ustawowych, środki zgromadzone na IKE zwolnione są z podatku od zysków kapitałowych. Indywidualne Konto Emerytalne pozwala na bardziej efektywne lokowanie środków w szereg aktywów takich jak akcje czy fundusze ETF - w zależności od oferty podmiotu prowadzącego. Więcej na temat IKE oraz wad i zalet tego typu rachunku można znaleźć w tym artykule.
Jak przenieść IKE do XTB - instrukcja krok po kroku
Przeniesienie IKE do XTB to prosty proces - aby to zrobić, wystarczą dwa kroki:
Krok 1: Uruchom proces przeniesienia IKE za pomocą aplikacji XTB
Aby rozpocząć proces przenoszenia IKE do XTB wystarczy otworzyć aplikację inwestycyjną XTB, wejść w zakładkę “Portfolio”, kliknąć kafel IKE, a następnie wybrać opcję “Przenoszę IKE do XTB”.
W ramach tego procesu aplikacja poprosi o wskazanie instytucji dotychczas prowadzącej IKE inwestora oraz uposażonych, a następnie zaakceptowanie wszystkich potrzebnych zgód i oświadczeń. W tym kroku inwestor podpisuje również nową umowę o prowadzenie IKE w XTB, a po zakończeniu procesu wszystkie dokumenty wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy zostaną przesłane na adres e-mail inwestora.
Krok 2: Przekaż potwierdzenie zawarcia umowy IKE z XTB wraz z dyspozycją wypłaty transferowej
W momencie, gdy masz już aktywną umowę z XTB, musisz przekazać instytucji, z której przenosisz środki, potwierdzenie zawarcia umowy o prowadzenie IKE w XTB. Dokument ten znajduje się w załączniku do wiadomości e-mail otrzymanej od XTB po założeniu konta IKE. Dodatkowo, musisz złożyć dyspozycję wypłaty transferowej w instytucji, z której przenosisz IKE. Można to zrobić na kilka sposobów:
Mailowo z podpisem kwalifikowanym - Upewnij się, że Twoja obecna instytucja akceptuje taką formę. Czasem konieczne może być wypełnienie specjalnego formularza.
Osobiście w oddziale - Sprawdź, czy wymagana jest wcześniejsza rezerwacja wizyty.
Listownie - Pobierz formularz z internetu lub poproś o jego udostępnienie. Niektóre instytucje wymagają podpisu notarialnie poświadczonego.
Możesz przenieść swoje IKE do XTB z dowolnej instytucji prowadzącej taki rachunek, np.:
biura/domu maklerskiego (możliwe przeniesienie gotówki i papierów),
banku,
towarzystwa funduszy inwestycyjnych (tylko gotówka),
towarzystwa ubezpieczeń na życie,
powszechnego towarzystwa emerytalnego.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku instytucji innych niż biuro lub dom maklerski, przeniesienie IKE do XTB możliwe jest wyłącznie w formie gotówkowej, więc inwestor musi wcześniej sprzedać wszystkie posiadane instrumenty finansowe.
Uwaga: Przed wyborem formy złożenia dyspozycji, upewnij się, że obecny dostawca IKE ją akceptuje.
Przeniesienie papierów wartościowych w ramach IKE do XTB
Jeśli chcesz przenieść nie tylko środki pieniężne, ale również papiery wartościowe, musisz upewnić się, że wszystkie instrumenty znajdują się w ofercie XTB. Możesz to sprawdzić:
Uwaga: Jeśli jakieś papiery nie są dostępne w ofercie XTB, konieczne będzie ich wcześniejsze sprzedanie przed zleceniem wypłaty transferowej.
Jak XTB księguje przenoszone papiery?
Instytucje przesyłające aktywa w ramach wypłaty transferowej nie podają XTB ceny ich nabycia. Dlatego XTB przyjmuje jako cenę ich zakupu wartość zamknięcia z dnia poprzedzającego transfer. Nie wpływa to na późniejsze wyliczenie podatku, ponieważ przy zwrocie z IKE liczy się różnica między sumą wpłat a wartością aktywów.
Ile trwa przeniesienie IKE do XTB?
Zgodnie z wymogami prawnymi proces przeniesienia IKE proces może częściowo opierać się na komunikacji listownej między instytucjami. Z tego powodu może potrwać nawet kilka tygodni. XTB poinformuje Cię, gdy przeniesienie zostanie zakończone i aktywuje Twoje nowe konto IKE.
Do tego czasu konto IKE w XTB będzie nieaktywne, jednak w pełni zachowasz dostęp do pozostałych rachunków inwestycyjnych w XTB.
Czy przeniesienie IKE do XTB jest darmowe?
Tak, XTB nie pobiera opłat za przyjęcie wypłaty transferowej. Należy jednak liczyć się z tym, że instytucja, z której przenosisz środki, może naliczyć opłatę - szczególnie, jeśli umowa z nią trwała krócej niż 12 miesięcy.
Podsumowanie
Jak przenieść IKE do XTB? Wystarczy wykonać dwa podstawowe kroki: podpisać umowę o prowadzenie IKE w XTB oraz przekazać potwierdzenie zawarcia umowy IKE z XTB wraz z dyspozycją wypłaty transferowej w instytucji dotychczas prowadzącej nasze IKE. Przeniesienie IKE do XTB to rozwiązanie dla inwestorów, którzy cenią sobie dostęp do szerokiego wachlarza instrumentów finansowych, nowoczesne narzędzia inwestycyjne i przejrzystość działania. W zależności od rodzaju aktywów i wymagań obecnego operatora IKE, proces ten może się nieco różnić w poszczególnych przypadkach - XTB zapewnia jednak pełne wsparcie oraz brak dodatkowych opłat dla każdego inwestora pragnącego przenieść swoje IKE do XTB.
Tak, możesz przenieść swoje Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) do XTB z dowolnej instytucji, która prowadzi taki rachunek. Może to być bank, dom maklerski, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, zakład ubezpieczeń lub powszechne towarzystwo emerytalne. W zależności od typu instytucji możliwe będzie przeniesienie gotówki lub - w przypadku domów maklerskich - również papierów wartościowych. Należy jedynie pamiętać, że instytucje inne niż dom maklerski umożliwiają jedynie transfer gotówkowy, co oznacza, że przed transferem trzeba sprzedać wszystkie aktywa.
Przeniesienie IKE do XTB składa się z dwóch kluczowych momentów:
Podpisania umowy o prowadzenie IKE w XTB, co możesz zrobić samodzielnie za pomocą aplikacji
Przekazania potwierdzenia zawarcia umowy IKE z XTB oraz złożenia dyspozycji wypłaty transferowej w instytucji, która obecnie prowadzi Twoje konto IKE.
W zależności od instytucji, która obecnie prowadzi Twoje IKE możesz być również poproszony o dodatkowe dokumenty, takie jak np. notarialne poświadczenie podpisu (w przypadku wysyłki pocztą).
Możliwość przeniesienia papierów wartościowych zależy od tego, gdzie obecnie prowadzisz IKE. Jeżeli Twoje konto znajduje się w domu maklerskim, możliwe jest przeniesienie zarówno gotówki, jak i papierów. Jeżeli jednak IKE prowadzisz w banku, TFI, zakładzie ubezpieczeń lub PTE, możliwy jest jedynie transfer gotówkowy. Pamiętaj także, że XTB musi mieć w swojej ofercie instrumenty, które chcesz przenieść - jeśli nie, konieczna będzie ich wcześniejsza sprzedaż.
Najprostszym sposobem jest sprawdzenie oferty XTB:
na stronie internetowej,
w aplikacji mobilnej,
bezpośrednio na platformie transakcyjnej.
Jeśli dany papier wartościowy nie jest dostępny w ofercie XTB, konieczne będzie jego wcześniejsze upłynnienie w Twojej obecnej instytucji przed złożeniem dyspozycji transferu.
Tak, XTB nie pobiera żadnych opłat za przyjęcie wypłaty transferowej w ramach IKE. Należy jednak pamiętać, że instytucje, z których przenosisz środki, mogą naliczyć opłatę za transfer - szczególnie, jeśli Twoja umowa trwała krócej niż 12 miesięcy. Dlatego przed złożeniem dyspozycji warto sprawdzić obowiązujący cennik.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego.
Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych.
Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość.
Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji.
Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.
