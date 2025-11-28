Czas czytania: 5 minut(y)

XTB oferuje wiele możliwości inwestycyjnych, w tym konto IKE, które pomaga w bardziej efektywnym inwestowaniu z myślą o przyszłej emeryturze. W tym artykule znajdziesz kompletną instrukcję krok po kroku jak przenieść IKE do XTB - co zrobić, gdzie złożyć dyspozycję, oraz ile trwa cały proces przeniesienia IKE do XTB.

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) to jedna z popularnych form długoterminowego inwestowania z myślą o emeryturze, która umożliwia inwestorom z Polski uzyskanie całkowitego zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych. Wraz z rozwojem polskiego rynku kapitałowego, coraz więcej inwestorów decyduje się na zmianę instytucji prowadzącej ich IKE - najczęściej w poszukiwaniu większej swobody inwestycyjnej, niższych opłat lub dostępu do nowoczesnych platform. W tym artykule dowiesz się, jak przenieść IKE do XTB - najczęściej wybieranego domu maklerskiego przez inwestorów w Polsce. W tym artykule przeprowadzimy Cię krok po kroku przez cały proces przeniesienia IKE do XTB i wskażemy, na co zwrócić uwagę, by przebiegł on sprawnie i bezproblemowo.

Czym jest IKE?

IKE, czyli Indywidualne Konto Emerytalne, to rozwiązanie umożliwiające inwestowanie z myślą o przyszłej emeryturze. Po spełnieniu określonych warunków ustawowych, środki zgromadzone na IKE zwolnione są z podatku od zysków kapitałowych. Indywidualne Konto Emerytalne pozwala na bardziej efektywne lokowanie środków w szereg aktywów takich jak akcje czy fundusze ETF - w zależności od oferty podmiotu prowadzącego. Więcej na temat IKE oraz wad i zalet tego typu rachunku można znaleźć w tym artykule.

Jak przenieść IKE do XTB - instrukcja krok po kroku

Przeniesienie IKE do XTB to prosty proces - aby to zrobić, wystarczą dwa kroki:

Krok 1: Uruchom proces przeniesienia IKE za pomocą aplikacji XTB

Aby rozpocząć proces przenoszenia IKE do XTB wystarczy otworzyć aplikację inwestycyjną XTB, wejść w zakładkę “Portfolio”, kliknąć kafel IKE, a następnie wybrać opcję “Przenoszę IKE do XTB”.

W ramach tego procesu aplikacja poprosi o wskazanie instytucji dotychczas prowadzącej IKE inwestora oraz uposażonych, a następnie zaakceptowanie wszystkich potrzebnych zgód i oświadczeń. W tym kroku inwestor podpisuje również nową umowę o prowadzenie IKE w XTB, a po zakończeniu procesu wszystkie dokumenty wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy zostaną przesłane na adres e-mail inwestora.

Krok 2: Przekaż potwierdzenie zawarcia umowy IKE z XTB wraz z dyspozycją wypłaty transferowej

W momencie, gdy masz już aktywną umowę z XTB, musisz przekazać instytucji, z której przenosisz środki, potwierdzenie zawarcia umowy o prowadzenie IKE w XTB. Dokument ten znajduje się w załączniku do wiadomości e-mail otrzymanej od XTB po założeniu konta IKE. Dodatkowo, musisz złożyć dyspozycję wypłaty transferowej w instytucji, z której przenosisz IKE. Można to zrobić na kilka sposobów:

Mailowo z podpisem kwalifikowanym - Upewnij się, że Twoja obecna instytucja akceptuje taką formę. Czasem konieczne może być wypełnienie specjalnego formularza. Osobiście w oddziale - Sprawdź, czy wymagana jest wcześniejsza rezerwacja wizyty. Listownie - Pobierz formularz z internetu lub poproś o jego udostępnienie. Niektóre instytucje wymagają podpisu notarialnie poświadczonego.

Możesz przenieść swoje IKE do XTB z dowolnej instytucji prowadzącej taki rachunek, np.:

biura/domu maklerskiego (możliwe przeniesienie gotówki i papierów),

banku,

towarzystwa funduszy inwestycyjnych (tylko gotówka),

towarzystwa ubezpieczeń na życie,

powszechnego towarzystwa emerytalnego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku instytucji innych niż biuro lub dom maklerski, przeniesienie IKE do XTB możliwe jest wyłącznie w formie gotówkowej, więc inwestor musi wcześniej sprzedać wszystkie posiadane instrumenty finansowe.

Uwaga: Przed wyborem formy złożenia dyspozycji, upewnij się, że obecny dostawca IKE ją akceptuje.

Przeniesienie papierów wartościowych w ramach IKE do XTB

Jeśli chcesz przenieść nie tylko środki pieniężne, ale również papiery wartościowe, musisz upewnić się, że wszystkie instrumenty znajdują się w ofercie XTB. Możesz to sprawdzić:

na stronie internetowej XTB,

w aplikacji mobilnej,

na platformie transakcyjnej XTB.

Uwaga: Jeśli jakieś papiery nie są dostępne w ofercie XTB, konieczne będzie ich wcześniejsze sprzedanie przed zleceniem wypłaty transferowej.

Jak XTB księguje przenoszone papiery?

Instytucje przesyłające aktywa w ramach wypłaty transferowej nie podają XTB ceny ich nabycia. Dlatego XTB przyjmuje jako cenę ich zakupu wartość zamknięcia z dnia poprzedzającego transfer. Nie wpływa to na późniejsze wyliczenie podatku, ponieważ przy zwrocie z IKE liczy się różnica między sumą wpłat a wartością aktywów.

Ile trwa przeniesienie IKE do XTB?

Zgodnie z wymogami prawnymi proces przeniesienia IKE proces może częściowo opierać się na komunikacji listownej między instytucjami. Z tego powodu może potrwać nawet kilka tygodni. XTB poinformuje Cię, gdy przeniesienie zostanie zakończone i aktywuje Twoje nowe konto IKE.

Do tego czasu konto IKE w XTB będzie nieaktywne, jednak w pełni zachowasz dostęp do pozostałych rachunków inwestycyjnych w XTB.

Czy przeniesienie IKE do XTB jest darmowe?

Tak, XTB nie pobiera opłat za przyjęcie wypłaty transferowej. Należy jednak liczyć się z tym, że instytucja, z której przenosisz środki, może naliczyć opłatę - szczególnie, jeśli umowa z nią trwała krócej niż 12 miesięcy.

Podsumowanie

Jak przenieść IKE do XTB? Wystarczy wykonać dwa podstawowe kroki: podpisać umowę o prowadzenie IKE w XTB oraz przekazać potwierdzenie zawarcia umowy IKE z XTB wraz z dyspozycją wypłaty transferowej w instytucji dotychczas prowadzącej nasze IKE. Przeniesienie IKE do XTB to rozwiązanie dla inwestorów, którzy cenią sobie dostęp do szerokiego wachlarza instrumentów finansowych, nowoczesne narzędzia inwestycyjne i przejrzystość działania. W zależności od rodzaju aktywów i wymagań obecnego operatora IKE, proces ten może się nieco różnić w poszczególnych przypadkach - XTB zapewnia jednak pełne wsparcie oraz brak dodatkowych opłat dla każdego inwestora pragnącego przenieść swoje IKE do XTB.