Od zawsze, inwestorzy w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych, przyciągani byli zmiennością rynków finansowych. Obecnie, dzięki rozwojowi technologii, błyskawicznemu obiegowi informacji oraz powszechnemu dostępowi do Internetu, rynek jest jeszcze bardziej dynamiczny, zmienny i szybszy niż kiedyś. To właśnie sprawia, że handel CFD (ang. Contract For Difference) staje się coraz bardziej popularny wśród inwestorów na całym świecie.

W przypadku CFD (kontraktów różnic kursowych) inwestor nie jest w rzeczywistości właścicielem instrumentu, a więc nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie zobowiązania i problemy z nim związane. Dla przykładu, możliwe jest spekulowanie na cenie ropy, miedzi lub złota bez posiadania jakiegokolwiek fizycznego towaru i bez oczekiwania na jego dostawę. Dzięki rozwojowi technologii, ludzie mogą rozpocząć handel CFD z dowolnego miejsca na świecie. Ponadto, dzięki kontraktom na różnice kursowe CFD możliwa jest tzw. krótka sprzedaż czyli możliwość czerpania zysku na spadku cen danego aktywa. Handel CFD ewoluował przez ostatnie lata i dziś może być z powodzeniem stosowany na rynku Forex, indeksach giełdowych, surowcach, metalach szlachetnych, akcjach, a nawet kryptowalutach. Handel CFD wiąże się z wykorzystaniem dźwigni finansowej w celu zwiększenia stosunku zysku do ryzyka.

Wykorzystanie kontraktów CFD niesie ze sobą ogromne możliwości, ale również i ryzyko, którego nie można lekceważyć. W tym artykule przyjrzymy się zarówno wadom jak i zaletom kontraktów różnic kursowych CFD jak również odpowiemy na najważniejsze pytanie - jak zacząć handlować na CFD?

Czym jest i jak działa handel CFD?

CFD to anglojęzyczny skrót od Contract for Difference - kontraktu na różnicę kursową. Oznacza to, że dzięki zastosowaniu tego instrumentu nie stajesz się właścicielem instrumentu bazowego, którym właściwie handlujesz (akcje danej spółki, indeks giełdowy lub cena surowca), ale właśnie kontraktu na różnicę w jego cenie. Kiedy handlujesz CFD, spekulujesz jedynie na ruch ceny danego instrumentu, a ten oczywiście może iść zarówno w górę, jak i w dół. Twoim zadaniem jako inwestora jest przewidzenie, w jaki sposób w najbliższej przyszłości będzie poruszała się cena instrumentu finansowego, którym spekulujesz.

W przypadku akcji CFD, dźwignia finansowa pozwoli Ci na zakup większej ilości kontraktów na akcje, niż byłbyś w stanie kupić rzeczywistych akcji. W tym przypadku Twoje zyski lub straty również zostaną odpowiednio pomnożone.

Weźmy przykład, w którym akcje amerykańskiego producenta samochodów, Tesli notowane są na poziomie 1000 dolarów za akcję. Hipotetycznie, posiadając tysiąc dolarów na rachunku brokerskim, byłbyś w stanie kupić 1 akcję Tesli.

Handlując za pomocą CFD na akcje Tesli skorzystasz z dźwigni na poziomie 1:5. Oznacza to, że potrzebujesz jedynie 20% środków w postaci depozytu zabezpieczającego, aby otworzyć równoznaczną do pozycji na akcjach Tesli. Dzięki CFD potrzebujesz jedynie 200 USD, aby zakupić jedną akcję Tesli. Z drugiej strony, wykorzystując 1000 USD jesteś w stanie otworzyć pozycję o wartości 5000 USD. Jeżeli cena akcji podąży w górę, zyskasz zauważalnie więcej niż z ruchu samej akcji, podobnie z możliwymi stratami, które za sprawą dźwigni stają się bardziej dotkliwe.

Ze względu na fakt, że handlujesz za pomocą CFD, możesz także postawić na spadek ceny akcji, jeśli uważasz, że jest ona przewartościowana lub spodziewasz się nagłego spadku jej ceny. Rynek charakteryzuje się dużą zmiennością, a ceny instrumentów stale poruszają się w górę i w dół. Możesz postawić na spadki, czyli otworzyć krótką pozycję za pomocą przycisku SELL. Jest to przeciwieństwo pozycji długiej (otwieranej za pomocą przycisku BUY), w której stawiasz na wzrost cen. Więcej na temat krótkiej sprzedaży dowiesz się w dalszej części artykułu.

Powyższy przykład dobrze oddaje możliwości oraz ryzyko związane z handlem CFD. Dzięki wykorzystaniu mechanizmu dźwigni finansowej jesteśmy w stanie spodziewać się dużych zysków przy niskim poziomie zaangażowania kapitałowego, jednak musimy zawsze pozostać świadomi ryzyka możliwości poniesienia głębokich strat w związku z taką formą handlu.

W handlu CFD i poszukiwaniu własnej przewagi rynkowej pomocna jest niezawodna, szybka i intuicyjna platforma transakcyjna, która umożliwi wykorzystanie posiadanej wiedzy. W xStation5 znajdziesz wiele wskaźników technicznych i analiz rynkowych, które ułatwią podejmowanie decyzji rynkowych.

Więcej informacji na temat dźwigni finansowej oraz szczegółowe informacje na temat handlu CFD znajdziesz w naszej sekcji edukacyjnej pod linkiem: Inwestowanie z dźwignią.

Co to jest krótka sprzedaż?

Krótka sprzedaż to zajęcie pozycji sprzedaży w nadziei na spadek cen danego aktywa. Dzięki krótkiej sprzedaży, inwestor poprawnie prognozujący spadek cen np. akcji, jest w stanie zarobić na swoich prognozach. Co do zasady, inwestorzy tracą pieniądze, gdy ceny spadają. Jednakże handel CFD pozwala na inwestowanie w każdych warunkach, nawet w trakcie trendu spadkowego. Należy jednak pamiętać - jak zawsze w inwestowaniu, ryzyko pozostaje wysokie, a ceny zawsze mogą wzrosnąć.

Fraza "krótka sprzedaż" ma swoje źródło w zachowaniu samej ceny. Spadki zazwyczaj bywają bardziej dynamiczne i trwają znacznie krócej niż trend wzrostowy zwany również rynkiem byka. Można zobaczyć jak zachowywały się ceny i indeksy amerykańskich spółek w 2008 roku, w obliczu bankructwa Lehmnan Brothers, lub w marcu 2020 roku podczas krachu COVID-19.

Dzięki możliwości krótkiej sprzedaży Michael Burry, obecny właściciel funduszu hedgingowego Scion, który krytykował amerykański system kredytowy, zbił fortunę na panice na Wall Street w 2008 roku. Historia ta została przedstawiona w filmie "The Big Short".

Jeśli chcesz spróbować zarobić na nagłych, drastycznych spadkach cen, możesz wykorzystać nie tylko krótką sprzedaż, ale także indeks VIX, zwany potocznie "indeksem strachu". Instrument ten śledzi zmienność indeksu S&P 500, a zmienność wzrasta, gdy pogarszają się nastroje inwestorów i pojawia się panika prowadząca do sprzedaży aktywów. Kiedy prognozowana zmienność indeksu S&P 500 wzrasta, indeks VIX również wzrasta. Tak więc, w przypadku indeksu VIX jest odwrotnie, jeśli oczekujesz paniki - zajmujesz pozycję kupna, dającą ekspozycję na rosnący indeks. Alternatywnie, możesz zająć pozycję na spadki indeksu VIX, w momencie kiedy uważasz, że panika się skończyła i ceny mogą powoli powrócić do wzrostów.

Więcej o indeksie VIX przeczytasz w tym artykule: Indeks VIX - jak inwestować w indeks zmienności (VOLX)?

Krótka sprzedaż na platformie xStation 5

Krótką pozycję na platformie xStation 5 otwierasz w taki sam sposób jak pozycję długą. Zamiast klikać na zielony przycisk BUY, wybierasz czerwony przycisk SELL.

Chcąc wykorzystać wzrost cen zajmiesz pozycję długą (zielony przycisk BUY). Spodziewając się spadków zajmiesz pozycję krótką (czerwony przycisk SELL).

Zlecenia obronne SL oraz TP

Decydując się na handel CFD, trzeba liczyć się z dużą zmiennością ceny aktywa bazowego, a przez to również i wyniku całej transakcji. Niektórzy traderzy decydują się na stosowanie automatycznych zleceń obronnych, dzięki czemu nie muszą cały czas śledzić sytuacji na wykresie.

Stop Loss

Jak sama nazwa wskazuje, zlecenie Stop Loss nie pozwala na niekontrolowane pogłębienie się strat, pozycja zostanie automatycznie zamknięta, gdy cena spadnie poniżej określonego przez inwestora poziomu. Podobnie działa zlecenie trailing stop loss, które śledzi cenę instrumentu w określonej przez inwestora odległości (w punktach lub pipsach). Wykorzystanie trailing stop loss może pomóc inwestorowi utrzymać pozycję przez dłuższy czas, umożliwiając jednocześnie maksymalizację zysku z inwestycji przy ciągłej ochronie przed gwałtowną zmiennością rynku.

Take profit

Zlecenie Take Profit pozwoli Ci automatycznie zamknąć zyskowną pozycję po cenie, którą wcześniej uznasz za odpowiednią. Poziom zlecenia take profit może być oparty zarówno na analizie technicznej wykresu jak i na przykład wyliczeniach wielokrotności poniesionego ryzyka.

Więcej informacji na temat zleceń obronnych wraz z instrukcją ich ustawiania znajdziesz tutaj oraz w platformie xStation5, w zakładce "Edukacja", gdzie prezentujemy filmy instruktażowe.

Dźwignia finansowa

Wykorzystanie dźwigni finansowej pozwala na otwarcie pozycji wielokrotnie większej niż depozyt służący do jej zabezpieczenia, jednak niesie ze sobą również spore ryzyko.

Podczas handlu instrumentami CFD, kwota potrzebna aby otworzyć pozycję nazywana jest depozytem zabezpieczającym. Jej wysokość zależy od instrumentu na którym inwestujesz oraz wysokości samej dźwigni. Posłużmy się przykładem.

Inwestor zamierza otworzyć minimalną pozycję 0,01 lota (1 lot równa się 100 000 jednostek waluty bazowej) na parze walutowej EURUSD. Będzie do tego potrzebował około 33 EUR, ponieważ dostępna dźwignia na parze EURUSD wynosi 1:30. Oznacza to, że do otwarcia pozycji wymagany jest depozyt zabezpieczający w wysokości 3,33% nominalnej wartości inwestycji. Tak więc do otworzenia pozycji o wartości 1 000 EUR (0,01 x 100 000 EUR), przy dźwigni na poziomie 1:30 potrzebny jest depozyt w wysokości 33 EUR.

Ważne jest również, abyś zapoznał się z takimi pojęciami jak Saldo, Wartość konta, Wolne środki oraz przede wszystkim Poziom depozytu.

Saldo konta ulega zmianie tylko wtedy, gdy wpłacasz, wypłacasz, zamykasz lub otwierasz pozycję na rachunku.

Wartość konta to kwota będąca sumą aktualnego salda oraz wyniku otwartych pozycji na rachunku inwestora.

Depozyt zabezpieczający to zsumowana wartość depozytów zabezpieczonych w celu otwarcia pozycji na instrumencie CFD.

Wolne środki to kwota, którą można wykorzystać do otwarcia nowych transakcji.

Poziom depozytu mierzy z kolei procentową wartość depozytu zabezpieczającego. Wzór to:

Tak więc jeśli saldo rachunku inwestora wynosi 3300 EUR, a depozyt zabezpieczający w pozycji CFD wynosi 33 EUR, wówczas poziom depozytu zabezpieczającego wyniesie 1000%.

Jednak w przypadku, kiedy saldo rachunku inwestora wynosi 35 EUR, a depozyt zabezpieczający wynosi nadal 33 EUR, wówczas poziom depozytu zabezpieczającego będzie wynosił prawie 106% (35 / 33 x 100 % = 106)

Jeśli otwarta pozycja CFD odnotowała stratę w wysokości 18 EUR, wówczas wartość rachunku inwestora wyniesie zaledwie 17 EUR. W takim przypadku poziom depozytu zabezpieczającego wyniesie około 51,5%, co oznacza, że uruchomiony został mechanizm obronny Margin Stop, który w przypadku spadku poniżej poziomu 50% automatycznie zamknie pozycję inwestora w celu powstrzymania dalszych strat.

Istnienie tego mechanizmu jest wymogiem prawnym i wynika z przepisów, którym XTB jako instytucja nadzorowana m.in. przez ESMA oraz FCA podlega.

Jeśli poziom depozytu zabezpieczającego spadnie poniżej 80%, wyślemy ci Margin Call, co oznacza, że poziom twojego depozytu spadł do niebezpiecznie niskiego poziomu, a twoja pozycja może zostać automatycznie zamknięta.

Jeśli pomimo spadku poziomu depozytu, chcesz utrzymać swoją pozycję CFD otwartą, wówczas możesz po prostu wpłacić nowe środki na rachunek, co spowoduje wzrost jego wartości, a przez to także i wzrost poziomu depozytu zabezpieczającego. Informacja o aktualnym poziomie depozytu wyświetlana jest na platformie, więc nie musisz dokonywać jakichkolwiek obliczeń na własną rękę.

Więcej o mechanizmie Margin Stop można przeczytać tutaj.

Najlepsza aplikacja inwestycyjna CFD

Aplikacja inwestycyjna CFD to miejsce, gdzie można dokonywać transakcji obejmujących kupno lub sprzedaż kontraktów różnic kursowych (CFD) na waluty, indeksy, kryptowaluty, akcje czy surowce. W XTB naprawdę rozumiemy dynamikę rynku, dlatego zapewniamy nowoczesną i niezawodną aplikację, dostępną zarówno w wersji online jak i mobilnej.

Nasza platforma umożliwia aktywny handel CFD na tysiące różnych instrumentów, w tym wszystkie główne indeksy giełdowe, forex, metale szlachetne, surowce, kryptowaluty oraz akcje tysięcy spółek notowanych na światowych rynkach finansowych.

Sądzisz, że cena Bitcoina spadnie do 100 USD? Zyskaj jeśli twoje prognozy okażą się słuszne dzięki krótkiej pozycji (sprzedaży CFD) na cenie kryptowaluty. Uważasz, że w niedalekiej przyszłości Bitcoin znajdzie się na poziomie 100 000 USD? Dołącz do trendu otwierając długą pozycję na CFD na Bitcoin, która pozwoli ci czerpać zyski ze wzrostu wyceny BTC.

Darmowe konto DEMO

Rozumiemy, że początkujący trader lub ktoś niezaznajomiony z naszą platformą może chcieć ją najpierw przetestować. Właśnie dlatego udostępniamy darmowe konto DEMO.

Każdy, kto chce może zapoznać się z interfejsem platformy xStation 5, jej obsługą oraz zamieszczonymi na niej filmami edukacyjnymi, które przyspieszą tempo nauki inwestowania. Na każdym koncie DEMO można również samodzielnie regulować poziom depozytu, aby w jeszcze lepszy sposób odwzorować warunki handlu. Każdy użytkownik konta DEMO może w każdej chwili zdecydować się na darmową konwersję i otworzenie konta rzeczywistego. Konto realne to darmowy dostęp do setek rynków finansowych, notowań w czasie rzeczywistym oraz handlu CFD.

Natychmiastowy dostęp do wiadomości i analiz rynkowych

Każdego dnia roboczego, Dział Analiz XTB dostarcza naszym Klientom najnowsze informacje i analizy rynkowe w zakładce "Aktualności" dostępnej na platformie xStation. Najświeższe wiadomości z rynku, analiza bieżącej sytuacji na wykresach oraz komentarze profesjonalistów mogą usprawnić proces decyzyjny każdego inwestora.

Wskaźniki analizy technicznej

Platforma xStation 5 udostępnia inwestorom setki wskaźników technicznych, pomagających analizować wykresy i znaleźć właściwy moment na dołączenie do rynku poprzez kupno lub krótką sprzedaż.

Profesjonalna pomoc

Na wszystkie pytania dotyczące rachunków i transakcji w XTB odpowiedzą nasi konsultanci, którzy przez całą dobę, pięć dni w tygodniu, gotowi są na udzielenie profesjonalnej pomocy poprzez czat, telefon czy wiadomości email. Dodatkowo, rejestrując się w XTB otrzymasz kontakt do swojego osobistego opiekuna rachunku, do którego również będziesz mógł kierować wszelkie pytania.

Tysiące instrumentów

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, zapewniamy w czasie rzeczywistym handel CFD na tysiącach instrumentów. Nasze Działy Tradingu oraz IT nieustannie pracują nad udoskonaleniem naszej platformy poprzez publikację nowych aktualizacji oraz zapewnianie płynności jej działania i bezpieczeństwa.

Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji naszej platformy kliknij tutaj.

Instrumenty CFD

Każdy instrument finansowy posiada własne, indywidualne cechy oraz reaguje na różne, często specyficzne czynniki makroekonomiczne, polityczne czy branżowe. Dlatego, aby pomóc ci lepiej zrozumieć specyfikę instrumentów, którymi zamierzasz handlować, przygotowaliśmy dla ciebie szereg artykułów, które znajdziesz na naszej stronie. Ta wiedza może dać ci rynkową przewagę, a zrozumienie zasad handlu CFD może poprawić jakość twoich inwestycji.

Kontrakt CFD na US100, który śledzi ruch kontraktów terminowych na indeks NASDAQ, znajduje się pod wpływem sentymentu inwestorów względem sektora technologii oraz wyników finansowych największych spółek wchodzących w skład indeksu, takich jak między innymi Apple czy Microsoft.

Na rynek złota wpływają z kolei inne, specyficzne czynniki, które często powodują wzrost cen kruszcu w momentach, gdy inwestorzy odczuwają niepokój związany z sytuacją na świecie.

Na działalność firm wydobywających uran wpływa z kolei popyt generowany przez elektrownie atomowe oraz zmieniające się nastawienie rządów państw względem energii atomowej.

Handel CFD sprawia, że “wszystko dzieje się szybciej" - jesteś w stanie szybko ocenić, czy pozycja przyniesie duże zyski, czy może głębokie straty. Dlatego też, zalecamy zapoznać się z naszą platformą xStation 5, która pozwoli ci nie tylko sprawdzić naszą ofertę, ale też udostępniane możliwości handlowe.

Każdy instrument CFD w ofercie XTB ma przypisaną stałą wartość dostępnej dźwigni finansowej, której poziomu nie można samodzielnie zmienić. Dodatkowo, na naszej platformie xStation 5, w zakładce “Informacje o instrumencie” przedstawione są podstawowe informacje o wybranym instrumencie.

Oczywiście, możesz oczywiście ubiegać się o nadanie statusu klienta doświadczonego lub profesjonalnego, jednak musisz pamiętać, że w takim przypadku zmieniony zostanie twój maksymalny poziom dostępnej dźwigni finansowej. W celu nadania nowego statusu, inwestor powinien skontaktować się z XTB, a dział sprzedaży udzieli dokładnych informacji na temat wymaganej dokumentacji. Szczegółowy opis wymagań dostępny jest tutaj.

Przed rozpoczęciem inwestowania na naszej platformie można także sprawdzić listę dostępnych instrumentów CFD.

Zalety i wady CFD

Oczywiście handel CFD, tak jak każda inna forma inwestowania kapitału, ma swoje specyficzne zalety i wady. Dokładne określenie, która cecha jest wadą, a która zaletą jest sprawą indywidualną, ponieważ niektórzy inwestorzy preferują wysoką zmienność i możliwości, które się z nią wiążą, podczas gdy inni, mogą czuć się mało komfortowo z tego rodzaju ryzykiem.

Jak zacząć handel CFD - 11 prostych kroków

1. Odwiedź naszą stronę główną i załóż bezpłatne konto.

*Do miesięcznego obrotu 100 000 EUR. Transakcje powyżej tego limitu zostaną obciążone prowizją w wysokości 0,2% (min. 10 EUR). Oferowane instrumenty finansowe, zwłaszcza CFD, są wysoce ryzykowne.

2. Wypełnij formularz, podaj swoje dane i prześlij niezbędne dokumenty do weryfikacji.

3. Jeśli wszystkie wymagania zostaną spełnione, powinieneś otrzymać dostęp do swojego konta rzeczywistego i być w stanie rozpocząć handel CFD ciągu jednego lub dwóch dni roboczych. Pamiętaj, że jesteśmy zobligowani do sprawdzenia twojej wiedzy i doświadczenia na rynku, a także poziomu apetytu na ryzyko.

4. Zaloguj się do xStation5 wchodząc na stronę www.xtb.pl -> Logowanie -> xStation 5 Real/Demo.

5. Będąc już na platformie, w zakładce Trading, w oknie Market Watch znajdziesz tysiące pogrupowanych instrumentów, którymi możesz zacząć handlować.

6. Wyszukaj interesujący cię instrument wpisując po prostu jego nazwę (np. GOLD lub OIL) w oknie wyboru instrumentu znajdującym się w zakładce Market Watch.

7. Po wpisaniu nazwy instrumentu, znajdziesz go w oknie Market Watch po lewe stronie ekranu. Klikając na instrument prawym przyciskiem myszy lub przeciągając go w okno wykresu będziesz mógł zacząć analizę wykresu. Podwójne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na instrument, otworzy jego okno, z poziomu którego będziesz w stanie otworzyć nową pozycję lub przeczytać informacje o instrumencie.

8. W oknie instrumentu udostępniamy również zaawansowany kalkulator, dzięki któremu nie będziesz musiał samodzielnie wykonywać niezbędnych obliczeń dotyczących nowej pozycji.

9. Za pomocą przycisków BUY lub SELL możesz dokonać transakcji kupna, jeżeli spodziewasz się wzrostów cen wybranego instrumentu, lub krótkiej sprzedaży, jeśli oczekujesz spadków.

10. Otwartą pozycję możesz monitorować w zakładce "Otwarte pozycje". Z poziomu tej zakładki możesz również zamknąć wybraną pozycję klikając na czerwony X po prawej stronie lub zamknąć tylko część otwartej pozycji klikając prawym przyciskiem myszy na "Częściowe zamknięcie"

11. Kiedy zamkniesz pozycję, środki z niej pochodzące zostaną natychmiast zasilą twoje saldo, skąd możesz je wypłacić lub zawrzeć nowe transakcje i kontynuować handel.

Godziny handlu

Handel CFD jest możliwy, gdy możliwy jest handel na instrumencie bazowym i trwają jego notowania. W przypadku inwestowania w akcje, handel jest możliwy w godzinach pracy danej giełdy. Notowania kończą się o stałych i znanych godzinach.

W przypadku instrumentów takich jak kontrakty terminowe na indeksy czy towary, godziny otwarcia zależą od płynności i godzin handlu instrumentem bazowym notowanym np. na CME.

Szczegółowe godziny sesji handlowych na poszczególnych instrumentach są prezentowane na naszej platformie xStation5. Przechodząc do zakładki Market Watch -> Nazwa instrumentu -> Informacje o instrumencie (okrągły przycisk "i") i kliknięciu na niego, zobaczysz dokładne godziny, w których dostępne są notowania.

Na przykład dla srebra i złota godziny handlu to 00:00 - 23:00 od poniedziałku do piątku.

Dla kryptowalut handel jest możliwy przez 7 dni w tygodniu, z jedną przerwą w nocy z piątku na sobotę, od godziny 22:00 do 04:00.

Z kolei dla indeksów amerykańskich, handel jest możliwy od poniedziałku do piątku od 00:05 do 22:15 oraz od 22:30 do 23:00.

Aktualne informacje o ewentualnych zmianach godzin handlu z powodu świąt, zamknięcia giełdy lub zawieszenia handlu instrumentem bazowym z wyprzedzeniem można znaleźć w sekcji "Wiadomości o spółce" na naszej stronie głównej pod adresem www.xtb.com.