Czas czytania: 8 minut(y)

Niezawodna platforma to podstawowe narzędzie inwestora. Platforma XTB, nie tylko zawiera w sobie wszystkie cechy profesjonalnej platformy transakcyjnej, ale została również stworzona z myślą o początkujących.

Jeszcze na początku XXI wieku inwestycja w akcje wiązała się z koniecznością bezpośredniego kontaktu z maklerem giełdowym. Obecnie, w dobie Internetu i dynamicznego rozwoju technologicznego, dostęp do tysięcy instrumentów finansowych z całego świata możliwy jest za pomocą platformy inwestycyjnej.

Wybór odpowiedniej platformy inwestycyjnej jest niezwykle ważny i zależą od niego m.in. jakość handlu czy bezpieczeństwo naszych środków. Choć to, co powinna zawierać w sobie najlepsza platforma inwestycyjna zależeć będzie przede wszystkim od indywidualnych preferencji i wymagań inwestora, to jednak istnieją cechy bez których platforma inwestycyjna nie będzie zasługiwała na miano najlepszej. W tym artykule odpowiemy na podstawowe pytania związane z wyborem i funkcjonalnościami takich platform oraz rachunków inwestycyjnych. Zaprezentujemy również możliwości autorskiej platformy inwestycyjnej XTB - nowoczesnej i niezawodnej platformy xStation 5.

Czym jest platforma inwestycyjna?

Platforma inwestycyjna pozwala kupować i sprzedawać instrumentami finansowymi poprzez Internet. Nie ważne w którym miejscu na świecie jesteś - dzięki Internetowi oraz nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym jesteś w stanie aktywnie handlować i zarządzać swoim portfelem inwestycyjnym. Najlepsza platforma inwestycyjna poza dostępem do tysięcy instrumentów finansowych oferuje również wersję mobilną, dzięki której inwestor ma możliwość śledzenia notowań za pomocą swojego telefonu. Poza wersją mobilną, istnieje szereg cech, które powinna posiadać najlepsza platforma inwestycyjna dla początkujących. Poniżej znajdziesz najważniejsze z nich:

Bezawaryjność

Szybkość działania

Przejrzysty interfejs graficzny

Możliwość inwestowania w czasie rzeczywistym

Dostęp do tysięcy instrumentów i rynków

Rozbudowane możliwości analizy wykresów

Bezpłatna edukacja

Dostęp do eksperckiej obsługi klienta

Platforma inwestycyjna - przykłady wykorzystania

Jak sama nazwa wskazuje, podstawową funkcją platformy inwestycyjnej jest umożliwienie inwestowania w czasie rzeczywistym. Jednak najlepsza platforma inwestycyjna powinna również umożliwiać:

Tworzenie analiz technicznych i fundamentalnych

Ułatwiony wybór instrumentów

Śledzenie globalnej gospodarki i cen instrumentów

Poszukiwanie przewag i możliwości rynkowych

Własna interpretacja rynku w czasie rzeczywistym

Przeglądanie analiz rynkowych tworzonych przez specjalistów

Zdobywanie wiedzy za pośrednictwem platformy edukacyjnej

Zapoznanie się z interfejsem graficznym platformy bez ryzyka

Analiza techniczna i fundamentalna

Analiza techniczna jest stosowana zarówno przez początkujących, jak i doświadczonych inwestorów, którzy wykorzystują ją w celu prognozowania przyszłych ruchów ceny na podstawie jej zachowania w przeszłości. Analizę techniczną z powodzeniem można stosować nie tylko na rynku akcyjnym, ale również w przypadku walut, surowców, czy kryptowalut. Co do zasady - każdy instrument posiadający odpowiednio długą historię notowań może być przedmiotem analizy technicznej, która polega przede wszystkim na analizie wykresu oraz korespondujących z nim wskaźników. Platforma inwestycyjna powinna dysponować wbudowanymi i gotowymi do użycia wskaźnikami takimi jak wskaźnik siły względnej (RSI), oscylator stochastyczny, zniesienia Fibonacciego, średnie kroczące i dziesiątki innych.

Analiza fundamentalna polega z kolei na porównaniu wartości wskaźników finansowych, przepływów pieniężnych i innych miar publikowanych w raportach okresowych spółek z ich bezpośrednią konkurencją lub resztą rynku. Wskaźniki takie jak P/E, P/B, EV/EBITDA lub P/FCF są znane prawie wszystkim inwestorom i służą do określania niedowartościowania lub przewartościowania akcji spółek.

Łatwiejszy wybór instrumentów i handel w czasie rzeczywistym

Najlepsza platforma inwestycyjna powinna zawierać przejrzyście posortowane instrumenty, i umożliwiać handel w czasie rzeczywistym. Wyszukiwarka pozwoli ci błyskawicznie odnaleźć notowania interesujących cię instrumentów, np. akcji czy surowców. Dzięki tym udogodnieniom będziesz mógł śledzić zmieniające się ceny wybranych instrumentów i obserwować reakcje rynku na publikacje lub ważne dane makroekonomiczne.

Samodzielne poszukiwanie przewag i okazji rynkowych

Mając dostęp do narzędzi analizy fundamentalnej i technicznej czy informacji dostarczanych przez analityków, łatwiej będzie ci szukać okazji inwestycyjnych na rynku i analizować bieżące zachowanie cen. Dzięki temu, masz szanse na uzyskanie przewagi rynkowej. Ostateczna interpretacja zachowania cen i uczestników rynku zależy wszakże od Ciebie. Czy spodziewasz się wzrostu cen? Możesz kupić wybrany instrument na platformie inwestycyjnej XTB zajmując tym samym długą pozycję. A może oczekujesz spadku cen? Kontrakty różnic kursowych (CFD) umożliwiają zajęcie krótkiej pozycji (SPRZEDAJ), która pozwoli Ci osiągnąć zysk, jeśli cena instrumentu spadnie. Pamiętaj jednak, że inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem, a wykorzystanie mechanizmu dźwigni finansowej może zarówno zwiększyć potencjalne zyski, jak i pogłębić możliwe straty. Więcej na temat CFD przeczytasz w tym artykule.

Analiza rynku, edukacja i obsługa klienta

Najlepsza platformy inwestycyjna dysponuje również dedykowanym zespołem analityków, którzy codziennie dostarczają klientom najświeższe informacje i analizy rynkowe. Dzięki dedykowanej platformie edukacyjnej obsługa platformy nie będzie już problemem, a Twoja wiedza na temat rynków finansowych znacząco wzrośnie. Nieodzownym elementem najlepszej platformy inwestycyjnej jest również profesjonalna obsługa klienta, która gotowa jest służyć pomocą 24 godziny na dobę przez 5 dni w tygodniu za pośrednictwem czatu, telefonu czy poczty elektronicznej. Rynki finansowe są już wystarczająco skomplikowane, dlatego najlepsza platforma inwestycyjna jest łatwa w użyciu i oferuje szereg udogodnień, dzięki którym inwestor może skupić się na tym co najważniejsze - analizie bieżącej sytuacji rynkowej. Pomaga w tym szeroka oferta brokera, która pozwala inwestować w tysiące instrumentów finansowych - w tym prawdziwe akcje oraz fundusze ETF. Dzięki dostępności kontraktów różnic kursowych (CFD) inwestorzy mogą z powodzeniem inwestować w spadki wyceny walut, surowców, indeksów giełdowych czy kryptowalut.

Platforma inwestycyjna xStation 5

Platforma inwestycyjna xStation5 to autorskie rozwiązanie XTB, które zostało stworzone i wciąż jest udoskonalane dzięki wspólnemu wysiłkowi doświadczonych traderów, programistów i grafików. Dostępna w wersji web, desktop i mobilnej platforma inwestycyjna xStation 5 spełnia wszystkie funkcje wymienione w akapitach powyżej, dzięki czemu mamy pewność, że spełnia ona oczekiwania naszych klientów.

Więcej na temat platformy xStation 5 dowiesz się w tym miejscu.

Dlaczego wybór właściwej platformy inwestycyjnej jest tak ważny dla początkujących?

Wybór platformy jest bardzo ważny. Decyduje on między innymi o:

Twoim komforcie w trakcie inwestowania i analizy rynku

Bezpieczeństwie kapitału przechowywanego na platformie inwestycyjnej

Zrozumieniu zasad kierujących rynkiem

Szybkości realizacji zleceń

Komfort

Dopracowana i przyjemna graficznie platforma zapewnia komfort i satysfakcję ze spędzonego na niej czasu. Nasi graficy zadbali o to, aby interfejs xStation 5 był jak najbardziej przyjazny i czytelny. Platforma inwestycyjna XTB pozwala na inwestowanie i analizę rynku zarówno za pomocą komputera (wersja desktop oraz web) jak i urządzeń mobilnych takich jak smartfon czy tablet. Sprawia to, że korzystanie z platformy inwestycyjnej xStation 5 jest jeszcze wygodniejsze.

Bezpieczeństwo

Inwestowanie własnych pieniędzy na rynkach finansowych wiąże się z ryzykiem. Dobrze więc, gdy znajdują się one w bezpiecznym miejscu, prawda? Dlatego rekomendowane jest korzystanie ze sprawdzonych, regulowanych brokerów. Internetowe rachunki maklerskie mogą zostać zaatakowane przez hakerów, jednak w XTB wypłata z rachunku może nastąpić wyłącznie na zweryfikowany wcześniej rachunek bankowy Klienta.

Edukacja inwestora

Zakładka Edukacja czy Wiadomości dostępna na platformie inwestycyjnej xStation 5 pozwala inwestorowi zdobywać rzetelną wiedzę rynkową oraz śledzić analizy i wiadomości rynkowe stworzone przez Dział Analiz XTB. Rynki finansowe podlegają nieustannym zmianom, dlatego kluczowym jest trzymanie ręki na pulsie i odpowiednia edukacja. W bezpłatnym pakiecie edukacyjnym XTB znajdziesz przeszło 220 godzin nagrań online z ekspertami rynkowymi z kraju i zagranicy. Dostępna na platformie inwestycyjnej XTB zakładka Edukacja pozwoli ci więc zdobyć lub rozszerzyć wiedzę rynkową, która jest niezbędnym elementem inwestowania.

Prędkość platformy

Ceny instrumentów finansowych potrafią zmieniać się bardzo szybko, co oznacza, że czas reakcji jest czasami kluczowy. Dzięki modelowi realizacji zleceń zaimplementowanemu na platformie inwestycyjnej xStation 5 możesz bez przeszkód korzystać z natychmiastowej realizacji zleceń w trybie "rynkowym". Działy Tradingu i IT nieustannie dbają o to, aby realizacja zleceń odbywała się tak szybko, jak to tylko możliwe. Średni czas realizacji zleceń dla wszystkich typów instrumentów na platformie xStation 5 wynosi mniej niż 440 milisekund.

Jakie cechy posiada najlepsza platforma inwestycyjna dla początkujących?

Jeżeli przeczytałeś uważnie poprzednie akapity, doskonale już wiesz na co zwrócić uwagę przy wyborze platformy inwestycyjnej. Aby jednak podsumować ten ważny temat, przedstawiamy poniżej, jakie cechy powinna posiadać najlepsza platforma inwestycyjna dla początkujących:

Bezpieczeństwo danych osobowych inwestora i jego środków

Niezawodność i przyjazny użytkownikowi interfejs

Wyszukiwarka instrumentów i wydajny silnik transakcyjny

Automatyczny kalkulator pozycji i kosztów zleceń

Dostęp do danych rachunku maklerskiego i historii transakcji

Responsywna i profesjonalna obsługa klienta

Szeroka oferta instrumentów finansowych

Wskaźniki analizy technicznej i fundamentalnej

Dostęp do wiadomości i analiz rynkowych

Dostęp do bezpłatnej edukacji inwestora

xStation 5 - platforma inwestycyjna nowej generacji

Platforma inwestycyjna xStation 5 oferuje całą gamę nowoczesnych udogodnień zaprojektowanych w celu ułatwienia i zoptymalizowania procesu inwestowania. Zaliczyć do nich można: