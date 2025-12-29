Brak pomysłu na prezent? Podaruj akcje w aplikacji XTB!

Brak pomysłu na prezent? Poznaj nową funkcję „Podaruj prezent” w aplikacji XTB i dowiedz się, jak w prosty sposób podarować bliskiej osobie akcje lub prawa ułamkowe wybranych spółek - nowocześnie, edukacyjnie i z myślą o przyszłości.

Wybór prezentu to z pozoru prosta sprawa. W praktyce jednak bardzo często okazuje się wyzwaniem, które potrafi skutecznie zepsuć radość z nadchodzących świąt, urodzin czy innych ważnych okazji. W świecie przepełnionym przedmiotami coraz trudniej znaleźć pomysł na prezent, który będzie jednocześnie oryginalny, wartościowy i zapamiętany na dłużej. Coraz więcej osób zaczyna więc szukać alternatyw dla klasycznych upominków - takich, które niosą ze sobą coś więcej niż chwilową przyjemność.

Jedną z takich alternatyw może być podarowanie akcji - prezent, który łączy w sobie element zaskoczenia, edukacji finansowej i potencjalnych korzyści w długim terminie. Dzięki nowej funkcji „Podaruj prezent” dostępnej w aplikacji XTB przekazanie bliskiej osobie akcji lub praw ułamkowych wybranej spółki stało się prostsze niż kiedykolwiek wcześniej. Co ważne, podarowanie akcji za pomocą aplikacji XTB nie wymaga zaawansowanej wiedzy inwestycyjnej ani dużych kwot, a sam proces jest w pełni cyfrowy i możliwy do przeprowadzenia za pomocą smartfona.

W tym artykule przyjrzymy się, dlaczego akcje mogą być ciekawym pomysłem na prezent, jak działa funkcja „Podaruj prezent” w aplikacji XTB oraz jakie spółki mogą stanowić ciekawy pomysł na prezent w przypadku różnych osób i okazji.

Kluczowe informacje

Akcje mogą stanowić oryginalny pomysł na prezent, a funkcja „Podaruj prezent” dostępna w aplikacji XTB umożliwia przekazanie akcji i praw ułamkowych do akcji przeszło 7100 spółek z całego świata.

Za pomocą funkcji “Podaruj prezent” można przekazać akcje i prawa ułamkowe do akcji o maksymalnej wartości 5 000 zł.

Prezent w postaci akcji lub praw ułamkowych do akcji można wysłać niezależnie od tego, czy obdarowany jest klientem XTB, czy dopiero nim zostanie, a cała transakcja opiera się na zasadach darowizny.

Obdarowany ma 21 dni na odebranie prezentu - do momentu odebrania oraz w przypadku gdy obdarowana osoba nie odbierze podarowanych akcji lub praw ułamkowych do akcji, darczyńca może swobodnie dysponować przekazywanymi instrumentami.

Prezent w postaci akcji lub praw ułamkowych do akcji dla danej osoby można przekazać wyłącznie raz i można to zrobić wyłącznie za pomocą aplikacji mobilnej XTB.

Brak pomysłu na prezent - odwieczny problem większości z nas

Brak pomysłu na prezent to doświadczenie, które zna niemal każdy. Niezależnie od tego, czy zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, urodziny bliskiej osoby, czy koniec roku szkolnego, scenariusz często wygląda podobnie. Najpierw pojawia się postanowienie, że „w tym roku prezent będzie naprawdę przemyślany”. Potem przychodzi etap przeglądania sklepów internetowych, spacerów po galeriach handlowych i rozmów z innymi, którzy również nie wiedzą, jaki prezent wybrać. Nierzadko ostateczna decyzja podjęta zostaje w pośpiechu - kolejny zestaw kosmetyków, książka „na wszelki wypadek” albo bon podarunkowy, który choć praktyczny, rzadko wywołuje prawdziwe emocje.

Problem polega na tym, że wiele klasycznych prezentów szybko traci swoją wartość. Gadżety trafiają do szuflady, ubrania bywają nietrafione, a kolejne przedmioty tylko powiększają i tak już sporą liczbę rzeczy, które posiadamy. Nic więc dziwnego, że coraz częściej szukamy prezentów, które będą miały głębszy sens - takich, które nie tylko sprawią radość w dniu wręczenia, ale również zostaną z obdarowaną osobą na dłużej.

W tym kontekście akcje jako prezent mogą być interesującą odpowiedzią na brak pomysłu na prezent. Zamiast kolejnej rzeczy, która z czasem straci na znaczeniu, podarowujemy udział w realnej firmie - znanej marce, globalnym przedsiębiorstwie lub spółce, która od lat buduje swoją wartość. Taki prezent może stać się początkiem zainteresowania światem finansów, impulsem do nauki lub po prostu symbolem myślenia długoterminowego.

Nowa funkcja „Podaruj prezent” w aplikacji XTB sprawia, że ten pomysł przestaje być problematyczną operacją i kwestią zarezerwowaną wyłącznie dla najbardziej zagorzałych inwestorów. Dzięki niej akcje mogą stać się nowoczesnym, nietuzinkowym i łatwo dostępnym prezentem - także dla tych, którzy wcześniej nie mieli styczności z inwestowaniem.

Jak podarować prezent w aplikacji XTB? Instrukcja krok po kroku

Funkcja „Podaruj prezent” w aplikacji XTB została zaprojektowana tak, aby proces przekazania akcji lub praw ułamkowych do akcji był intuicyjny i zrozumiały również dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z inwestowaniem. Całość odbywa się w ramach aplikacji i nie wymaga skomplikowanych formalności.

Proces przekazania prezentu w postaci akcji lub praw ułamkowych do akcji wygląda następująco:

Krok 1: Wybór akcji lub praw ułamkowych do akcji

Użytkownik wybiera z posiadanych w swoim portfelu akcji lub praw ułamkowych do akcji te instrumenty, które chce podarować. Mogą to być zarówno akcje znanych, globalnych spółek, jak i udziały w mniejszych firmach, które mają dla obdarowanej osoby szczególne znaczenie.

Krok 2: Określenie wolumenu lub wartości prezentu

Następnie użytkownik decyduje, jaką część posiadanych akcji chce przekazać. Możliwe jest wskazanie konkretnego wolumenu lub wartości prezentu - do maksymalnej kwoty 5 000 zł. Dzięki prawom ułamkowym nie ma konieczności kupowania całej akcji, co zwiększa elastyczność i dostępność prezentu.

Krok 3: Wygenerowanie linku do odbioru prezentu

Po zatwierdzeniu wyboru aplikacja generuje unikalny link, który umożliwia odebranie prezentu. Link ten jest cyfrowym odpowiednikiem tradycyjnego wręczenia upominku.

Krok 4: Przekazanie linku obdarowanej osobie

Link można wysłać w dowolny sposób - wiadomością, e-mailem czy jako element kartki okolicznościowej. Obdarowana osoba, korzystając z linku, może odebrać przekazane akcje lub prawa ułamkowe do akcji przez 21 dni od momentu wysłania prezentu. Do momentu jego odebrania, lub jeśli nie zostanie odebrany w terminie, darczyńca może swobodnie korzystać z tych akcji.

Cały proces został zaprojektowany w taki sposób, aby pomysł na prezent w postaci akcji był równie prosty do realizacji, jak zakup klasycznego upominku - z tą różnicą, że niesie ze sobą potencjał wzrostu wartości w długim terminie.

Akcje - ciekawy pomysł na prezent

Odpowiedni prezent powinien być dopasowany do charakteru, zainteresowań i stylu życia obdarowywanej osoby. Nie inaczej jest w przypadku akcji. Poniżej przedstawiamy przykładowe inspiracje spółek, których akcje można podarować w prezencie za pomocą aplikacji XTB.

Prezent dla niego

Johnson & Johnson (JNJ.US) - Johnson & Johnson to jeden z najbardziej rozpoznawalnych globalnych koncernów z obszaru ochrony zdrowia. Spółka działa w sektorze, który jest potrzebny niezależnie od koniunktury dlatego często kojarzona jest ze stabilnością i wieloletnią historią dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami poprzez dywidendy.

Procter & Gamble (PG.US) - Procter & Gamble to klasyczny przykład firmy, którą kojarzy niemal każdy. Stoi za wieloma markami z kategorii dom i higiena, czyli produktami kupowanymi regularnie i w różnych warunkach gospodarczych. To właśnie taka powtarzalność popytu jest jednym z powodów, dla których spółki takie jak Procter & Gamble bywają postrzegane jako bardziej przewidywalne w długim terminie. PG to również spółka wchodząca w skład grupy Dividend Aristocrat, co oznacza wieloletnią historię regularnych wypłat oraz corocznego podnoszenia dywidendy.

Microsoft (MSFT.US) - Microsoft to globalny lider w oprogramowaniu i usługach cyfrowych, kojarzony m.in. z ekosystemem narzędzi biurowych, rozwiązaniami dla firm oraz chmurą obliczeniową. W praktyce oznacza to, że spółka zarabia nie tylko na „jednorazowych produktach”, ale również na modelach abonamentowych i usługowych, które dla wielu inwestorów są łatwiejsze do zrozumienia jako źródło powtarzalnych przychodów. Warto dodać, że Microsoft wypłaca regularną dywidendę w cyklu kwartalnym, co dla wielu początkujących inwestorów jest czytelnym przykładem, że część spółek może dzielić się zyskiem w sposób systematyczny.

NVIDIA (NVDA.US) - NVIDIA jest znana z rozwiązań sprzętowych wykorzystywanych w obliczeniach wysokiej wydajności, grafice oraz (coraz szerzej) w projektach związanych z rozwojem AI. Dla osoby interesującej się nowymi technologiami, to przykład spółki, której historia w ostatnich latach była silnie powiązana z trendami infrastrukturalnymi w IT, ale jednocześnie trzeba pamiętać, że spółki wzrostowe mogą charakteryzować się większą zmiennością. NVIDIA wypłaca dywidendę (również kwartalnie), choć w praktyce jej poziom bywa relatywnie niski w porównaniu do typowych spółek dywidendowych - dla wielu inwestorów w tym przypadku większą rolę odgrywa dynamika rozwoju biznesu i zmienność kursu.

Porsche AG (P911.DE) - Porsche AG to producent samochodów sportowych i luksusowych, działający globalnie, kojarzony z marką premium, inżynierią oraz lojalną bazą klientów. W opisie biznesu Porsche często podkreśla się nie tylko sprzedaż aut, ale też powiązane usługi (w tym obszary finansowe i serwisowe), co tworzy szerszy ekosystem działalności.

Prezent dla niej

Coca-Cola (KO.US) - Coca-Cola to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek konsumenckich na świecie. Dla początkujących inwestorów jej „intuicyjność” polega na prostym skojarzeniu: silna marka, globalna dystrybucja i obecność w codziennych wyborach zakupowych. W kontekście prezentu ważne jest to, że Coca-Cola należy do grupy Dividend Aristocrat, co oznacza długą historię regularnych wypłat i corocznego podnoszenia dywidendy.

PepsiCo (PEP.US) - PepsiCo jest często opisywana jako spółka o zdywersyfikowanym profilu, bo działa nie tylko w branży napojów orzeźwiających, ale także w branży spożywczej. Dla osób zaczynających przygodę z rynkiem może to być łatwiejsze do zrozumienia jako „dwa filary” biznesu, które mogą amortyzować wahania popytu w pojedynczej kategorii. PepsiCo również należy do Dividend Aristocrats, czyli spółek, które regularnie wypłacają dywidendę i przez wiele lat podnosiły ją rok po roku.

L’Oréal (OR.FR) - L’Oréal to globalny lider branży kosmetycznej, obejmujący zarówno marki masowe, jak i segment premium. W przypadku L’Oréal jak i innych spółek europejskich typowy jest model wypłat dywidendy raz w roku (po decyzji walnego zgromadzenia). Dla osoby zainteresowanej światem beauty może to być prezent, który „pasuje” do jej codzienności, bo łączy branżę stylu życia z dużą skalą i rozpoznawalnością.

Estée Lauder (EL.US) - Estée Lauder kojarzy się z kosmetykami i pielęgnacją w segmencie premium oraz portfelem marek obecnych w kanałach selektywnych. Dla obdarowanej osoby zainteresowanej beauty to czytelny przykład spółki, w której wartość często budują marka, jakość i lojalność klientów. Warto wspomnieć, że Estée Lauder wypłaca dywidendę (dla wielu inwestorów jest to dodatkowy element „stabilizujący” obok samego kursu akcji).

Nike (NKE.US) - Nike działa na styku mody, sportu i stylu życia. To marka rozpoznawalna globalnie, co sprawia, że dla początkujących inwestorów bywa łatwa do „osadzenia” w realnym świecie: produkt jest zrozumiały, a popyt - szeroki. Nike wypłaca też dywidendę, co można potraktować jako dodatkową ciekawostkę przy prezencie w formie akcji.

Prezent dla przyjaciela

McDonald’s (MCD.US) - McDonald’s to jedna z największych marek gastronomicznych na świecie, oparta w dużej mierze na skali i modelu franczyzowym. Dla początkujących to dobry przykład spółki „którą zna każdy” i której biznes da się łatwo zrozumieć. Jako spółka z grupy Dividend Aristocrat, McDonald’s wypłaca dywidendę regularnie i ma historię wieloletniego podnoszenia wypłat.

3M (MMM.US) - 3M to firma przemysłowa o szerokim portfolio produktów (często niewidocznych na pierwszy rzut oka, ale obecnych w wielu branżach). To ciekawy wybór „edukacyjny”, bo pokazuje, że giełda to nie tylko spółki technologiczne i konsumenckie. 3M jest jednym z Dywidendowych Arystokratów, czyli spółką z długą tradycją regularnych wypłat i corocznego podnoszenia dywidendy.

Colgate-Palmolive (CL.US) - Colgate-Palmolive działa w segmencie higieny i produktów domowych, czyli w kategoriach o wysokiej powtarzalności zakupów. Dla początkujących inwestorów to często „podręcznikowy” przykład spółki defensywnej. Jako część grupy Dividend Aristocrat, Colgate-Palmolive regularnie wypłaca dywidendę i ma wieloletnią historię jej podnoszenia.

Walmart (WMT.US) - Walmart to jeden z największych detalistów na świecie, kojarzony z ogromną skalą sprzedaży i efektywnością operacyjną. Jego model - duży wolumen transakcji i logistyka - jest często podawany jako przykład „biznesu opartego na skali”. Walmart jest spółką wchodzącą w skład grupy Dividend Aristocrat, co oznacza regularne wypłaty i historię corocznego podnoszenia dywidendy.

Abbott Laboratories (ABT.US) - Abbott działa w obszarze ochrony zdrowia (m.in. diagnostyka i urządzenia medyczne). Dla prezentu może to być „bezpiecznie brzmiąca” branża, która w naturalny sposób kojarzy się z długoterminowym popytem. Abbott Laboratories jako Dividend Aristocrat wypłaca dywidendę regularnie i ma wieloletnią historię podwyżek.

Akcje wymienionych spółek przekazane jako prezent mogą stanowić symbol długoterminowego podejścia do finansów i stabilności.

Podsumowanie

Podarowanie akcji może być nowoczesnym i przemyślanym pomysłem na prezent, który wyróżnia się na tle tradycyjnych upominków. Funkcja „Podaruj prezent” w aplikacji XTB sprawia, że proces przekazania akcji jest prosty, dostępny i zrozumiały także dla początkujących inwestorów. Akcje jako prezent mogą nie tylko sprawić radość w dniu wręczenia, ale również stać się impulsem do nauki i zainteresowania światem inwestycji.