Punkt bazowy jest miarą zmiany stopy procentowej

Punkt Bazowy jest równy 0.01% i jeżeli odniesiemy to do przykładu Rezerwy Federalnej, która planuje podnieść stopę procentową o 25 punktów bazowych, to będzie to oznaczać wzrost stóp o 0,25% (np. z poziomu 0,25% do 0,50%).

Punkt Bazowy również jest używany dla pożyczek i obligacji. Na przykład, bank może zaoferować Ci możliwość otrzymania 50 punktów bazowych redukcji Twojej pożyczki i to będzie oznaczało, że Twoje oprocentowanie obniży się o wartość 0,5% od bieżącej raty.

Z drugiej strony, jeżeli jesteś poinformowany, że oprocentowanie obligacji zmniejszy się o 100 punktów bazowych, oznacza to, że Twoje zyski z kuponów zmniejszą się o wartość 1%.