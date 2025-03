Czas czytania: 1 minut(y)

Dowiedz się czym jest wartość sprawiedliwa i jak ją wykorzystać!

Wartość sprawiedliwa może być zdefiniowana jako szacunkowy poziom cen aktywów, towarów lub usług.

Na kontraktach terminowych wartość sprawiedliwa może być określona jako cena równowagi na kontrakt.

Wartość sprawiedliwa - jak ją wykorzystać?

Podczas inwestowania na rynkach finansowych, jeśli kontrakty terminowe są powyżej wartości sprawiedliwej (fair value), to wskazuje na to, że nastroje na rynku są optymistyczne, co oznacza, że jest duże prawdopodobieństwo, że rynek będzie zyskiwał na wartości.

Z drugiej strony, jeśli kontrakty terminowe są poniżej wartości sprawiedliwej, to wskazuje na to, że nastroje na rynku są pesymistyczne, co oznacza, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że rynek będzie tracił na wartości.