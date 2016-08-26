Rolowanie - wszystko co musisz wiedzieć o rolowaniu!

Czas czytania: 5 minut(y)

Większość CFD na indeksy oraz surowce w naszej ofercie opartych jest o kontrakty futures. Ich wycena jest bardzo transparentna, ale instrumenty te są objektem comiesięcznych (lub cokwartalnych) "rolowań". Kontrakty terminowe na których opieramy wycenę naszych CFD na indeksy czy surowce wygasają w terminie miesiąca lub trzech.

Dlatego musimy przenieść (rolować) wycenę oferowanych przez nas CFD ze starej serii kontraktu futures na nową. Zdarza się, że cena starego kontraktu różni się od ceny nowego. W takich przypadkach musimy dokonać korekty (rolowania) poprzez jednorazowe dodanie lub odjęcie różnicy w wycenie kontraktów futures na rachunku handlowym w dniu rolowania, aby w ten sposób odzwierciedlić zmianę ceny rynkowej.

Co to jest rolowanie kontraktu?

W skrócie, rolowanie jest czysto techniczną operacją, która gwarantuje, że kontrakty różnic kursowych (CFD), którymi można handlować na platformie XTB, zawsze odzwierciedlają warunki rynkowe w najlepszy możliwy sposób.

Data wygaśnięcia kontraktu futures to ostatni dzień, w którym można nim handlować. Przed wygaśnięciem kontraktu futures inwestor ma trzy możliwości:

Kompensacja lub likwidacja pozycji

Rozliczenie

Rolowanie

Rolowanie ma miejsce, gdy inwestor przenosi swoją pozycję z aktualnej serii kontraktów futures na serię następną. Inwestorzy określają, kiedy powinni przejść na nowy kontrakt, obserwując wolumen zarówno wygasającej serii kontraktu, jak i kontraktu następnej serii. Inwestor, który zamierza rolować swoje pozycje może zdecydować się na przejście na kontrakt następnej serii, gdy wolumen osiągnie określony poziom w tym kontrakcie.

Dlaczego XTB musi rolować CFD?

Wszystkie CFD w ofercie XTB cechują się 365-dniowym terminem ważności. Większość kontraktów różnic kursowych na indeksy giełdowe czy surowce opiera się na wycenie kontraktów futures. Dla każdego rynku istnieje zazwyczaj długa lista kontraktów futures z różnymi okresami wygasania - od jednego miesiąca do wielu lat w przyszłość. Największy wolumen generowany jest zazwyczaj na kontrakcie najbliższej serii. Aby inwestować w najbardziej aktywny kontrakt, inwestor na rynku futures musi zamknąć kontrakt wygasającej serii i otworzyć pozycję na kontrakcie najbliższej nadchodzącej serii, płacąc przy tym opłaty transakcyjne. Rolowanie CFD robi to za Ciebie, a co najważniejsze nie generuje przy tym żadnych dodatkowych opłat transakcyjnych!

Czy rolowanie w XTB jest darmowe?

Tak, wszyscy klienci XTB mogą rolować swoje pozycje na CFD całkowicie bezpłatnie.

Czy mogę stracić pieniądze przy rolowaniu?

Rolowanie jest operacją czysto techniczną i w większości przypadków jej wynik jest neutralny dla wyniku samej pozycji. Zmiana ceny wpłynie na wartość “zysk", ale w tym samym czasie dokładnie taka sama kwota zostanie dodana do pozycji "rollover".

Przykład:

Aktualna cena starego (wygasającego) kontraktu terminowego na OIL wynosi 22,50.

Aktualna cena nowego kontraktu futures na OIL (do której wyrównujemy wycenę CFD) to 25.50.

Korekta rolowania w swapach wynosi 3000$ na lot = (25.50-22.50) x 1 lot czyli 1000$.

Jeśli masz długą pozycję: kupno 1 lota OIL po 20,50.

Twój zysk przed rolowaniem wynosi 2000$ = (22,50-20,50) x 1 lot, czyli 1000$.

Twój zysk po rolowaniu wynosi również 2000$ = (25.50-20.50) x 1 lot - 3000$ (korekta rolowania).

Jeśli masz krótką pozycję: sprzedaż 1 lota OIL po 20.50.

Twój zysk przed rolowaniem wynosi -$2000 =(20.50-22.50) x 1 lot czyli $1000

Twój zysk po rolowaniu wynosi również -$2000 =(20.50-25.50) x 1 lot + $3000 (korekta rolowania).

Szczegółowa lista dat rolowań dla wszystkich instrumentów znajduje się w sekcji Informacje o rachunku/ Specyfikacja instrumentów na naszej stronie internetowej.

Ważna informacja

Należy bezwzględnie pamiętać, że po naliczeniu punktów swapowych (będących wynikiem bazy pomiędzy dwoma seriami kontraktów instrumentu bazowego), wartość rejestrów rachunku Klienta ulegnie zmianie. Przy bardzo dużej bazie może się zdarzyć, że zostanie przekroczony wymagany poziom depozytu. W takim przypadku rozpocznie się automatyczne zamykanie pozycji, począwszy od pozycji generującej najniższy wynik finansowy i będzie trwało do momentu osiągnięcia wymaganego poziomu depozytu. Klienci powinni również dostosować swoje aktywne zlecenia oczekujące. Jeżeli cena aktywacji zlecenia ustalona przez klienta mieści się w luce związanej z rolowaniem, zlecenie zostanie zrealizowane po cenie otwarcia instrumentu. Aby uniknąć takiej sytuacji należy usunąć zlecenia oczekujące przed zakończeniem sesji giełdowej danego instrumentu w dniu rolowania. Innymi słowy, jeśli inwestor złoży zlecenie oczekujące w zakresie luki rolowania, może ponieść stratę, jednak sam proces rolowania jest bezkosztowy.

Dlaczego wartości rolowań są różne?

Różne czynniki, takie jak stopy procentowe, dywidendy i koszt magazynowania, powodują między cenami kontraktów futures na dany instrument bazowy mogą występować różnice. Zazwyczaj są one niewielkie, ale czasami na niektórych rynkach towarowych mogą wystąpić duże różnice.

Kiedy będzie miało miejsce następne rolowanie?

Dokładamy wszelkich starań, aby z wyprzedzeniem dostarczyć wszystkie informacje o nadchodzących rolowaniach dla instrumentów CFD. Możesz znaleźć te informacje w tabeli rolowań na naszej stronie internetowej.

Sprawdź informacje o planowanych rolowaniach tutaj.

Jak działają rolowania ropy?

Na rynku ropy naftowej również handluje się kontraktami futures, które posiadają datę wygaśnięcia. Jeśli utrzymasz pozycję powyżej miesiąca, a więc dłużej niż trwa seria kontraktów terminowych, na której oparta jest cena instrumentu CFD - będziesz świadkiem rolowania tej pozycji. Jeśli nie chcesz do tego dopuścić, powinieneś zamknąć ją wcześniej.

Jeśli chcesz utrzymać swoją dotychczasową pozycję po dacie wygaśnięcia kontraktu, musisz zamknąć starą pozycję na wygasającym kontrakcie i otworzyć nową na nowym kontrakcie futures.

Co się stało 20 kwietnia 2020 roku?

Miało miejsce nadzwyczajne rolowanie na kontraktach WTI i Brent. Aktywna seria kontraktów zmieniła się z czerwcowych na lipcowe. Ma na celu ograniczenie ryzyka spadku ceny aktywnego kontraktu poniżej zera (jak to miało miejsce w przypadku majowej serii kontraktów 2020). Spadek ceny poniżej 0$ prowadzi do całkowitego załamania płynności, co może skutkować niemożnością zrolowania pozycji na kontrakt najbliższej serii. Takiej sytuacji doświadczyło wielu traderów rynku terminowego, co ostatecznie doprowadziło do spadku ceny ropy do nawet -$40 za baryłkę.

Należy zauważyć, że kontrakty CFD oferowane przez XTB mają na celu odwzorowanie wyceny najbliższej serii kontraktów, która nie wymaga od inwestorów ręcznego rolowania. Gdy cena spadnie do poniżej zera, rolowanie byłoby znacznie trudniejsze, jeśli wręcz niemożliwe. Samo rolowanie nie wpływa na wynik finansowy transakcji, ponieważ punkty swapowe są dodawane lub odejmowane w zależności od wielkości pozycji i kształtu krzywej futures.