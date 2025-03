Czas czytania: 2 minut(y)

Poznaj scalping i dowiedz się czy to strategia dla Ciebie!

Różni traderzy, różne strategie, które bazują nie tylko na ich doświadczeniu, ale również na wiedzy i osobowości. Inwestorzy mają tendencję do utrzymywania otwartych pozycji przez kilka dni, tygodni, miesięcy, a nawet lat. Traderzy utrzymują transakcje otwarte przez kilka godzin, dni może tygodni. Z drugiej strony są scalperzy, którzy trzymają swoje pozycje czasami kilka minut lub nawet sekund!

Co to jest scalping?

Scalping jest krótkoterminową strategią tradingową, która bazuje na otwieraniu wielu pozycji i zamykaniu ich z niewielkim zyskiem, wykorzystując niewielkie aczkolwiek wysoce prawdopodobne ruchy rynku. W strategii scalperów dużą rolę odgrywa rozsądne zarządzanie kapitałem. Należy wykluczyć możliwość przetrzymywania dużych strat z uwagi na to, że zyski są księgowane bardzo szybko. Z tego powodu potrzeba by było zbyt dużej liczby zyskownych transakcji, żeby wrócić do poprzedniego stanu rachunku.

Scalping - strategia dla mnie?

Scalping wymaga ogromnej dyscypliny, ponieważ podczas otwierania dużej liczby transakcji każdego dnia emocje mogą być na bardzo wysokim poziomie. Wpływa to często na postrzeganie rynku, szczególnie w momencie, kiedy np. duża część transakcji, była stratna w krótkim okresie. To samo dotyczy momentów, kiedy pojawia się nadmierna pewność siebie po okresach zwiększonej efektywności. Scalper musi zawsze przestrzegać zasad zarządzania kapitałem, właśnie z uwagi na aspekt psychologiczny.

Kluczowe w scalpingu jest posiadanie rachunku u brokera, gdzie realizacja zleceń odbywa się błyskawicznie, ponieważ często milisekundy decydują o tym, jaka będzie cena, po której pozycja zostanie otwarta, szczególnie w okresie zwiększonej zmienności. Scalping jest metodą, która bardzo rzadko jest używana przez początkujących traderów. To nie tylko kwestia potrzebnej wiedzy i dyscypliny, ale również czasu, który często stanowi spore utrudnienie dla osób pracujących od 9:00 do 17:00.