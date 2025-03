Solana - jak zacząć inwestować w Solana (SOL)?

Czas czytania: 14 minut(y)

Jeszcze nie tak dawno, Solana była jednym z setek projektów kryptowalutowych i nic nie zapowiadało jej spektakularnego awansu do top10 kryptowalut. Projekt ma jednak spektrum ciekawych zastosowań we współczesnym świecie.

Solana została stworzona przez Anatolija Jakowenko, byłego inżyniera amerykańskiej korporacji Qualcomm (QCOM), który współpracował nad projektem wraz z Gregiem Fitzgeraldem. Solana od początku miała stanowić konkurencję wobec Ethereum, poprzez stworzenie łańcucha bloków (blockchaina), na którym można budować zdecentralizowane aplikacje lub realizować inne projekty kryptowalutowe. Przez długi czas największymi problemami Ethereum były wysokie opłaty za transakcje w sieci (tak zwane "Gas fees") oraz model proof of work.

Między innymi przez to Solana stworzyła konkurencyjny, skalowalny system charakteryzujący się niższymi opłatami oraz innowacyjnym połączeniem modeli działania proof of stake i proof of history. W tym artykule nakreślamy czym tak naprawdę jest Solana, czemu zawdzięcza swój dotychczasowy sukces i jak można w nią zainwestować.

Krótka historia Solana

Solana była rozwijana jako prywatny projekt i gdyby nie doświadczenie programistyczne jej twórców, prawdopodobnie nigdy by nie powstała.

Dzięki implementacji kodu w języku programowania C, Jakowenko wraz ze swoim przyjacielem Gregiem Fitzgeraldem był w stanie zmigrować całą swoją prywatną bazę kodów do innego języka programowania o nazwie 'Rust'.

Fitzgerald, który również jest programistą, zabrał się następnie do pracy nad wdrożeniem "białej księgi" projektu, demonstrując jego możliwości, wykonując 10 000 zweryfikowanych transakcji w czasie prawie 0,5 sekundy w trakcie prezentacji dla inwestorów. Następnie inny współpracownik Jakowenki, Stephen Akridge wykazał, że dzięki przeniesieniu weryfikacji sygnatury blockchain do procesora graficznego, przepustowość Solana można zwiększyć jeszcze bardziej.

Dzięki tym kamieniom milowym twórca Solany założył z kilkoma znajomymi programistami firmę o nazwie Loom, która jednak została później zmieniona na Solana Labs by uniknąć pomyłek z projektem Loom Network.

W czerwcu 2018 r. Solana została przygotowana do uruchomienia w sieciach opartych na chmurze, a w lipcu tego samego roku Solana wydała autoryzowaną publiczną sieć testową, obsługującą aż 250 000 transakcji na sekundę. Do grudnia 2021 r. sieć Solana przetworzyła ponad 40 miliardów transakcji, przy średnim koszcie 0,00025 USD za transakcję.

Po rajdzie cenowym z 2021 roku, Solana jest znajduje się na dziewiątym miejscu rankingu TOP10 kryptowalut pod względem kapitalizacji (stan na wrzesień 2022 r.). Wśród największych rywali projektu znajdziemy Cardano (ADA) oraz Ethereum (ETH). Solana przyciągnęła również uwagę Bank of America, którego analitycy przyznali, że projekt ten ma szanse stać się “Visą wśród kryptowalut”.

Solana jako “zabójca Ethereum”

Solana łączy w sobie bezpieczeństwo, skalowalność i decentralizację. Projekt zawiera zestaw algorytmów, które połączone razem pozwalają na skalowanie przepustowości transakcji proporcjonalnie do możliwości sieci, dzięki czemu architektura Solany jest w stanie przetworzyć 710 000 transakcji na sekundę w standardowej sieci gigabitowej oraz nawet 28,4 miliona w sieci 40 gigabitowej.

Model Proof of Stake pozwala osobom zatwierdzającym transakcje na weryfikację poprzez liczbę posiadanych tokenów SOL, natomiast model Proof of History pozwala na dodanie certyfikatów czasowych dla tych transakcji, a przez to jeszcze szybszą ich weryfikację.

Rosnąca popularność Solana i jej ciągły rozwój pozwala na porównanie jej do Ethereum, największego łańcucha bloków dla zdecentralizowanych aplikacji (dApps). Zarówno Solana, jak i Ethereum mają możliwość korzystania z inteligentnych kontraktów, które są wykorzystywane do uruchamiania nowoczesnych aplikacji zdecentralizowanych finansów oraz technologię niepodzielnych tokenów NFT. Oba te blockchainy oferują również platformy umożliwiające interakcje w coraz bardziej popularnym świecie Metaverse. Dla Solany jest to projekt o nazwie Portals, dla Ethereum są to projekty takie jak Decentraland, Sandbox, Axie Infinity i UFO Gaming.

Pomimo swojej popularności Ethereum jest blockchainem, który jak na razie działa w oparciu o nieco przestarzały model Proof of Work (PoW), w którym górnicy konkurują ze sobą mocą obliczeniową rozwiązując skomplikowane równania matematyczne w celu zatwierdzenia transakcji na blockchainie. To sprawia, że sieć Ethereum jest bardzo energochłonna, a przez to kontrowersyjna ze względu na szkody wyrządzane środowisku. Co więcej, model PoW ma tendencję do "zapychania się", gdy ilość transakcji przekracza możliwości systemu. Doprowadza to często do wzrostu opłat za transakcję, tak jak w 2021 roku, kiedy opłaty za “gaz” na łańcuchu Ethereum sięgnęły rekordowych 70 USD.

Dlatego też duża część uwagi, jaką przyciąga Solana, koncentruje się wokół jej prośrodowiskowych cech takich jak model zatwierdzania transakcji, szybkość przetwarzania transakcji oraz ich niskie koszty. W standardowych warunkach, Solana przetwarza do 50 000 transakcji na sekundę przy kosztach rzędu ułamka centa.

Jak do tej pory Ethereum posiada przewagę pierwszeństwa nad innymi projektami, a dzięki swojej popularności wśród deweloperów i użytkowników sieci może liczyć na wsparcie instytucjonalne.

Warto jednak pamiętać, że nowe projekty szybko się rozwijają i każda przewaga technologiczna, jaką posiada Solana, może w dłuższej perspektywie okazać się kluczowa i przyczynić się do wyeliminowania Ethereum z rynku, podobnie jak to się stało z niektórymi firmami po pęknięciu bańki dot-com na początku lat 2000. Największym zagrożeniem dla Solany jest udane przejście Ethereum do planowanej wersji 2.0 i wprowadzenie modelu Proof of Stake, a także ewolucja kryptowaluty Cardano, która również dokonuje szeregu usprawnień swojego blockchainu.

Solana, konkurując z Ethereum, umożliwia na niektórych platformach budowanie mostów między tymi blockchainami. Na przykład platforma Power Ledger działa obecnie na tokenie Ethereum, ale jego platforma operacyjna oparta jest na blockchainie Solana.

Przykłady wykorzystania ekosystemu Solana

Solana szybko przekształca zdecentralizowane finanse (DeFi) oraz aplikacje (dApps), a także infrastrukturę cyfrową. Odpowiedzialna za "inteligentne kontrakty" platforma Oracle oraz Chainlink zawarły strategiczne partnerstwo z Solana Labs, które zapewni projektowi dostęp do rozwiązań Oracle w kwestii budowania aplikacji DeFI.

Singapurska firma MATH Global ogłosiła partnerstwo inwestycyjne z Solana Labs w celu opracowania opartych na blockchainie Solana aplikacji i infrastruktury dla spółek ze swojego portfolio. MathWallet to firma odpowiedzialna za portfel kryptowalut, który umożliwia przechowywanie tokenów z różnych łańcuchów, a także umożliwia obsługę węzłów dla łańcuchów POS. Oparty na cenie dolara amerykańskiego, stablecoin USDC również jest zintegrowany z Solaną ze względu na jej skalowalność, niskie koszty oraz szybkość transferu.

Dodatkowo, Solana posiada cały ekosystem, który składa się z kilkuset różnych projektów działających na łańcuchu bloków Solana. Projekty te wykorzystują nowoczesne technologie i cieszą się rosnącą popularnością wśród użytkowników.

Projekty Metaverse

Portals to internetowa platforma metaverse zbudowana na systemie Solana. Dzięki niej użytkownicy mogą odwiedzać wirtualne metropolie, które odzwierciedlają takie miasta jak Tokio czy Nowy Jork. Platforma, w odróżnieniu od innych projektów metaverse, nie zaczęła od sprzedaży wirtualnych nieruchomości, ale skupiła się na budowaniu społeczności graczy.

Docelowo Portal umożliwi handel wirtualnymi nieruchomościami i wykorzystanie technologii inteligentnych kontraktów. Dodatkowo, prawdopodobnie każdy gracz będzie mógł stworzyć swój własny awatar, czyli cyfrowy odpowiednik samego siebie. Największa giełda kryptowalut na świecie, Binance zapowiedziała już, że zbuduje swoje własne biuro w metawersum Portals.

Staking

SOL to główna kryptowaluta Solana, która działa w podobny sposób do tokenów Ethereum ERC-20. Głównym zastosowaniem SOL są zdecentralizowane aplikacje finansowe. Za pomocą SOL płaci się za transakcje w ekosystemie sieci Solana.

Inne zastosowania tokenu obejmują zabezpieczenie i wspieranie sieci Solana za pomocą takich narzędzi jak staking, który umożliwia płynny przepływ transakcji przez blockchain Solana. Za stakowanie, walidatorzy są wynagradzani częścią opłat za transakcje. Nawet pojedynczy użytkownicy z niewielkimi ilościami SOL mogą wysyłać swoje tokeny do większych portfeli dużych walidatorów, zwiększając tym samym szansę na zaakceptowanie większej ilości bloków na blockchainie. W ten sposób niewielcy inwestorzy Solana mogą zarabiać ze swoimi większymi przyjaciółmi.

Podaż tokenów SOL, podobnie jak kryptowalut Cardano lub Bitcoin, jest ograniczona i wynosi obecnie 488,6 mln, z czego ponad 60 procent jest już w obiegu.

Model play-to-earn oraz NFT

Gry oparte na blockchainie przeżywają obecnie prawdziwy renesans dzięki modelowi play-to-earn, za sprawą którego gracze rozwijając swoje postacie zarabiają w wirtualnym świecie. Star Atlas to gra oparta o ekosystem Solana, w której gracze rywalizują o terytoria w przestrzeni kosmicznej i organizują w niej specjalne misje lub wielkie bitwy. Dzięki innowacyjnej ekonomii gry, gra pozwala graczom rozwijać wirtualne kariery i wymieniać niezbywalne tokeny NFT umożliwiające zakup nowych pojazdów, zasobów, broni i wyposażenia.

DEX i DAO

Zdecentralizowana aplikacja Mango ma na celu wykorzystanie płynności i użyteczności tradycyjnego świata finansowego w zdecentralizowanych finansach (DeFi). Ponadto, Mango jest zdecentralizowaną organizacją autonomiczną DAO), w której społeczność decyduje o wprowadzanych modyfikacjach i korzysta ze zdecentralizowanej giełdy Serum DEX, gdzie oferowany jest handel wieloma instrumentami z minimalnymi opłatami.

Mango umożliwia również zarabianie na odsetkach od depozytów oraz oferuje kredyty. Mechanizm protokołu Mango umożliwia wycofanie pożyczonego kapitału w dowolnym momencie, jeśli jest to potrzebne, minimalizując tym samym ryzyko związane z pożyczkami.

Platformy społecznościowe Blockchain

Technologia blockchain nie tylko rewolucjonizuje finanse, ale również usprawnia scentralizowane platformy mediów społecznościowych. Działające na blockchainie Solana Media Network jest tego doskonałym przykładem.

Jako sieć dostarczania treści peer to peer pomiędzy użytkownikami, Media Network pozwala użytkownikom tworzyć i uzyskiwać dostęp do dowolnych treści zachowując przy tym pełną anonimowość. Projekt Media Network poszerza zakres zastosowań aplikacji w ekosystemie Solana dzięki swojemu nowoczesnemu oprogramowaniu oraz perspektywom rozwoju.

Inteligentne kontrakty i najtańsze platformy DeFi

Serum DEX umożliwia handel tokenami różnych blockchainów, w tym stablecoinów czyli tokenów śledzących wycenę rzeczywistych walut takich jak np. dolar amerykański. Ten otwarty projekt jest stale rozwijany i pozwala deweloperom pracować nad własnymi projektami finansowymi.

Serum DEX, podobnie jak Solana, cechuje się niemal natychmiastowymi rozliczeniami transakcji. Koszt transakcji wynosi 0,00001 USD, co czyni Serum DEX najtańszą zdecentralizowaną giełdą, wśród wszystkich platform zdecentralizowanych finansów (DeFi). Jednocześnie platforma wykorzystuje inteligentne kontrakty, które w pełni automatyzują procesy handlowe.

Yield protocol

Raydium oferuje platformę automatycznego animatora rynku (AMM). Jako kolejna popularna aplikacja na blockchainie Solana i zdecentralizowana giełda, Raydium rozszerza możliwości Serum DEX o dodatkowe funkcje. Obejmują one m.in Yield protocol czy zaawansowane narzędzia dla doświadczonych użytkowników, którzy poszukują profesjonalnych usług finansowych.

W Raydium użytkownicy posiadają dostęp do swoich kluczy prywatnych, a platforma pozbawiona jest awarii, które zdarzają się na scentralizowanych platformach. Raydium jest całkowicie przejrzystą aplikacją typu open-source i umożliwia natychmiastowy handel tokenami za pomocą najnowocześniejszych narzędzi, a średnie opłaty handlowe wynoszą mniej niż jeden cent!

Kompleksowa obsługa

Coin98 to zdecentralizowana aplikacja typu one-stop-shop, która oferuje użytkownikom i deweloperom szeroką gamę produktów DeFi, w tym usługi finansowe, takie jak protokoły kredytowe i pożyczki. Jednak centralnym punktem ekosystemu Coin98 Finance jest agregator płynności i zdecentralizowana giełda kryptowalut.

Coin98 zapewnia materiały edukacyjne i narzędzia analityczne w ramach swojego ekosystemu przy zachowaniu niskich opłatach sieciowych. Coin98 jest również płatnym hubem informacyjnym platformy, prezentującym istotne badania i wiadomości dotyczące rozwoju blockchainu Solana.

Przyszłe czynniki cenotwórcze Solana

Co spowoduje dalszy wzrost cen kryptowaluty Solana (SOL)? Poniżej przedstawiamy listę rzeczy, które mogą spowodować, że cena Solany pójdzie w górę:

Rozwój systemu Solana

Głównym celem Solany jest wypełnienie luki między walutami cyfrowymi a walutami fiat. Aby to zrobić, SOL wykorzystuje futurystyczne technologie, takie jak:

rozproszone systemy tożsamości

rozproszona wymiana danych

protokoły "Proof of stake" i "Proof of History

procedury dystrybucji i inteligentne kontrakty

Kompleksowy ekosystem Solana pozwala na rozwój konkretnych branż, które deklarują duże zainteresowanie taką technologią. Dodatkowo społeczność Solany składa się z wybitnych deweloperów, instytucjonalnych posiadaczy tokenów, walidatorów i innych indywidualnych członków wspierających cały system. Dzięki temu, rozwój sieci ma szansę przyciągnąć do społeczności Solany kolejne osoby i instytucje

Ewolucja inteligentnych kontraktów

Obecnie wiele platform kryptowalutowych dysponuje technologią która przewyższa możliwości Bitcoina czy nawet Ethereum. Wraz z popularyzacją 'inteligentnych kontraktów' i systemu Solana, cena kryptowalut może znacznie wzrosnąć. Dzięki temu użytkownicy będą mogli wydawać pieniądze i dzielić się danymi za pomocą SOL. W ekosystemie Solana inteligentne kontrakty sprawiają, że transakcje są tanie bez względu na kwotę transferu, eliminując możliwość pojawienia się błędu ludzkiego lub jakiegokolwiek innego czynnika ryzyka w postaci przechwycenia środków, oszustwa lub innego błędu.

Wzrost zainteresowania Metaverse

Wiele kryptowalut skorzystało z platform społecznościowych i zaangażowania właścicieli tokenów. Uczestnicy rynku kryptowalut pamiętają rajd cenowy Dogecoin wywołany przez użytkowników portalu Reddit, który wywindował ten token-mem do TOP10 rynku kryptowalut. Solana również rozwija społeczność swoich zwolenników, która może przyczynić się do wzrostu popularności SOL w nadchodzących latach. Solana prawdopodobnie przyciągnie inwestorów i użytkowników, również ze względu na coraz bardziej popularny trend Metaverse.

Trading na Solana (SOL)

Handel na Solana ma charakter spekulacyjny i liczy się w nim tylko ruch ceny. Możesz zacząć handlować kryptowalutą Solana zawierając transakcje CFD na Solana, wykorzystując przy tym cały potencjał dźwigni finansowej. CFD (kontrakt na różnice kursowe) jest umową finansową, która wypłaca różnice pomiędzy ceną otwarcia i zamknięcia transakcji, bez konieczności fizycznej dostawy instrumentu bazowego.

Trading na Solana jest skierowany do świadomych ryzyka traderów i spekulantów bardziej niż jakikolwiek inny instrument CFD, ponieważ wahania cen na rynku kryptowalut są ogromne nawet bez dźwigni finansowej. Dźwignia finansowa daje inwestorom szanse na wysokie zyski, ale może również spowodować głębokie straty.

CFD na kryptowaluty dostępne na xStation dają inwestorowi korzyści w postaci zerowych opłat i prowizji, niskiego spreadu oraz możliwości wykorzystania dźwigni finansowej. Jedynym kosztem są punkty swapowe, które są naliczane do wyniku otwartej pozycji każdego dnia po godzinie 00:00 w nocy.

Dzięki dostępnej w XTB dźwigni finansowej, trading na Solana wymaga tylko pewnego procentu całej pozycji. Na przykład przy użyciu dźwigni 1:2 można otworzyć kontrakt o wartości 10 000 USD, wykorzystując do tego jedynie 5000 USD depozytu zabezpieczającego.

CFD na Solana daje Ci ekspozycję na aktualną cenę rynkową tej kryptowaluty bez konieczności zakładania specjalnego konta na giełdzie kryptowalut, potrzeby tworzenia portfela kryptowalut oraz bez skomplikowanych metod wpłacania środków.

Handel CFD na Solana daje również możliwość otwierania krótkich pozycji, dzięki którym inwestorzy zarabiają, gdy cena kryptowaluty spada. Pozwala to na wdrożenie wielu różnych strategii inwestycyjnych w zależności od aktualnej ceny i trendu panującego na wykresie Solana. Na naszej platformie handlowej udostępniamy również wiele różnych wskaźników, takich jak na przykład RSI "Relative Strength Index", poziomy Fibonacciego i wiele innych. Wszystkie one mogą uczynić Twój handel jeszcze bardziej efektywnym.

Tradycyjnym sposobem kupna i inwestowania w Solana (SOL) jest zakup kryptowaluty na giełdach kryptowalutowych, ale rosnąca częstotliwość zorganizowanych ataków hakerskich i problemy z wypłatami nie zachęcają nowych inwestorów do otwierania kont na takich platformach.

Notowania Solana

Rynek kryptowalut jest bardzo zmienny, a ceny nawet najlepszych projektów mogą łatwo zmienić się o dziesiątki procent. Dlatego śledzenie aktualnych notowań jest tak ważne. Na xStation oferujemy notowania kryptowaluty Solana w czasie rzeczywistym, umożliwiając aktywny handel o każdej porze dnia i nocy.

Godziny handlu Solana (SOL)

Jakie są godziny handlu Solaną? Ta informacja jest szczególnie ważna dla daytraderów. Handel na Solana możliwy jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z jedną przerwą techniczną w piątek, która zaczyna się od 00:05 CET do 04:30 CET w nocy z piątku na sobotę. Cena spot jest statyczna, gdy rynek jest zamknięty. W pozostałych godzinach ceny podlegają ciągłym wahaniom.

Oczywiście, najlepszym momentem na handel kryptowalutą Solana są okresy bardzo wysokiej płynności, kiedy zmienność rynku jest wyższa.

Kiedy na rynku jest duży obrót i zwiększa się wolumen handlu, zwiększa się również zmienność. Wpływ na to może mieć publikacja ważnych wiadomości o kryptowalutach, regulacje, informacje z prasy lub nawet spadek lub wzrost ceny Bitcoina.