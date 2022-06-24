Moonbeam - jak inwestować w Moonbeam (GLMR)?

Czas czytania: 8 minut(y)

Moonbeam to ciekawy, zaawansowany technologicznie projekt, który ma potencjał połączenia możliwości blockchainów Ethereum i Polkadot. W tym artykule dowiesz się więcej o cechach kryptowaluty Moonbeam oraz inwestowaniu w GLMR.

Co to jest Moonbeam?

Moonbeam to projekt, który umożliwia deweloperom dostarczanie rozwiązań, które pomogą rozszerzyć możliwości sieci Ethereum. Możliwe jest to dzięki implementacji EVM oraz API, które są zgodne z technologią Web 3.0 i łączą się z istniejącymi projektami w ekosystemie Ethereum.

Dzięki tym rozwiązaniom, programiści pracujący nad siecią Moonbeam mogą wdrażać istniejące "inteligentne kontrakty" Ethereum napisane w kodzie Solidity oraz zdecentralizowane aplikacje do Moonbeam, wprowadzając jedynie niewielkie modyfikacje. Jest to rzeczywiście dość skomplikowane, ponieważ projekt został założony w 2021 roku, a ludzie za nim stojący posiadają duże ambicje. Docelowo, Moonbeam ma być również kompatybilny z siecią Polkadot poprzez utworzenie osobnego parachainu podobnego do kryptowaluty Kusama. Dzięki temu, sieć będzie mogła korzystać z bezpiecznego łańcucha Polkadot i integrować się z aplikacjami zbudowanymi na tym blockchainie.

Warto wspomnieć, że Ethereum i Polkadot to jedne z największych i najbardziej popularnych kryptowalut na świecie, a aktywność deweloperów (twórców tych systemów) i użytkowników obu blockchainów stale rośnie. Dzięki temu kryptowaluta Moonbeam może dalej zyskiwać na wartości w miarę rozwoju obu projektów - zarówno Ethereum, jak i Polkadot. Moonbeam zapewnia środowisko do budowania zdecentralizowanych aplikacji i przetwarzania smart kontraktów, które często są wymieniane jako przykład rewolucji wprowadzanych przez technologię blockchain. Moonbeam może łączyć aktywa posiadane przez użytkowników w więcej niż jednym blockchainie. Dzięki wsparciu krzyżowemu wielu łańcuchów, Moonbeam umożliwi rozszerzenie zasięgu wielu aplikacji.

Istniejące platformy smart kontraktów są przeznaczone do obsługi użytkowników i aktywów w jednym konkretnym łańcuchu. Dzięki funkcjonalności cross-chain smart contract, Moonbeam pozwala deweloperom na rozszerzenie zasięgu ich aplikacji na nowych użytkowników i aktywa znajdujące się w innym blockchainie.

Przypadki użycia i funkcje ekosystemu

Technologia nieustannie się rozwija, a dzięki branży blockchain świat finansów może doczekać się wielkiej transformacji w dobie postępującej cyfryzacji. Dlatego też kryptowaluty takie jak Moonbeam, które oferują szereg interesujących zastosowań w świecie zdecentralizowanych finansów, podążają za tymi zmianami. Pomimo złożoności technologii cross-chain, postanowiliśmy przedstawić niektóre z funkcjonalności i możliwości sieci Moonbeam. Technologia Moonbeam jest dedykowana dla Ethereum, a docelowo także dla ekosystemu Polkadot. Projekt oferuje:

Rozwiązania Cross-Blockchain umożliwiające komunikację pomiędzy niezależnymi systemami (Ethereum, Polkadot);

Interoperacyjność i decentralizację (brak cenzury i zewnętrznych regulatorów);

“Demokratyczne" zarządzanie siecią przez deweloperów poprzez głosowanie nad zmianami w sieci w systemie zwanym On-Chain Governance;

Możliwość stakowania oferującego pasywny dochód za pomocą tokena GLM w sieci Moonbeam;

Wykorzystanie technologii EVM umożliwiającej migrację smart kontraktów pomiędzy blockchainami;

Wsparcie dla nowych rodzajów aktywów i użytkowników w ramach dwóch lub więcej blockchainów;

Przetwarzanie smart kontraktów na więcej niż jednym blockchainie;

Rozszerzenie, komunikacja i integracja między parachainami, tj. środowiskami testowymi blockchain;

Przetwarzanie zaawansowanych operacji finansowych;

Odciążenie głównej sieci Ethereum lub Polkadot dzięki niższym kosztom i wysokiej skalowalności sieci;

Rozszerzenie zasięgu łańcucha Polkadot i zbudowanych na nim projektów.

Programiści budujący smart kontrakty na blockchainie Polkadot mogą używać Moonbeam do:

Rozszerzenia zasięgu budowanych "parachainów" testowych;

Wykorzystania niedostępnych lub ograniczonych funkcji ekosystemu Polkadot;

Korzystania z rozbudowanego i dopracowanego systemu deweloperskiego Ethereum;

Kryptowaluta Moonbeam zawiera również wiele funkcjonalności dla twórców zdecentralizowanych aplikacji:

Możliwość zastosowania funkcjonalności opracowanej w parachainie blockchain Polkadot i dotarcia do użytkowników i projektów korzystających z innego blockchaina;

Ułatwienie budowy platformy przetwarzającej smart kontrakty (skomponowanie jej w jednym z blockchainów Polkadot lub Ethereum poprzez wykorzystanie Moonbeam i języka Substrate jako integratora).

Moonbeam łączy w sobie proste, sprawdzone i szybkie rozwiązania inteligentnych kontraktów w Ethereum. Jednocześnie może korzystać z efektów sieciowych opartych na blockchainie Polkadot, co tworzy efekt synergii.

Przyszłe czynniki cenotwórcze

Moonbeam to zaawansowany technologicznie projekt kryptowalutowy, który może skorzystać na obserwowanym obecnie wzroście popularności technologii blockchain. Jeśli jej rozwój będzie przebiegał w podobny sposób jak rozwój Internetu w latach 90. ubiegłego wieku, można spodziewać się dalszego, dynamicznego wzrostu popularności Moonbeam.

Dodatkowo, popularność i cena Moonbeam może rosnąć z powodu setek zdecentralizowanych aplikacji tworzonych w ekosystemach Ethereum i Polkadot. Ewolucja smart kontraktów i najnowsze trendy na rynku kryptowalut mogą pomóc Moonbeam w jego rozwoju i podnieść cenę kryptowaluty.

Rynek kryptowalut ma tendencję do niezwykłej zmienności, a przez to jak każda nowa technologia, przyciąga wielu spekulantów i traderów, którzy chcą zarobić na krótkoterminowych ruchach na rynku.

Bardzo ważnym czynnikiem, który może mieć kluczowy wpływ na cenę Moonbeam, jest rozwój kryptowaluty Ethereum i liczba projektów realizowanych w ramach jej blockchainu. Ethereum, obok Bitcoina, jest najczęściej kupowaną kryptowalutą przez instytucje finansowe. Na początku 2022 roku do grona nabywców ETH dołączył globalny gigant audytu KPMG. Inną, wielką platformą blockchain jest Polkadot - kolejna znana kryptowaluta umożliwiająca zawieranie smart kontraktów.

Biorąc pod uwagę wzrost liczby transakcji w sieci, liczbę zbudowanych w niej aplikacji, szeroki zakres funkcjonalności oraz inwestycje dużego kapitału, można założyć, że zarówno Ethereum, jak i Polkadot mają szansę na sukces w przyszłości. Kryptowaluta Moonbeam jest pomostem pomiędzy tymi dwoma ogromnymi blockchainami. Dlatego właśnie handel kryptowalutą Moonbeam wygląda obecnie obiecująco.

Zagrożeniem dla tej kryptowaluty pozostaje z kolei potencjalne spowolnienie wzrostu Ethereum i Polkadot oraz możliwe zastąpienie ich przez inne nowe projekty.

Ryzyko

Ryzyko związane z handlem Moonbeam polega przede wszystkim na nieprzewidywalności i zmienności rynku kryptowalut. Wahania cen rzędu kilkudziesięciu procent są całkiem normalne.

Kolejne ryzyko związane jest z kursem Bitcoina, na który wpływa wiele różnych czynników mikro- i makroekonomicznych. Należą do nich między innymi:

decyzje regulatorów i rządów dotyczące kryptowalut

koniunktura gospodarcza

ogólny sentyment inwestorów

cykle rynkowe

decyzje posiadaczy wielu Bitcoinów (tzw. wielorybów)

zmiany na wykresie indeksu NASDAQ.

Ważnym ryzykiem strategicznym jest również zachowanie się głównych platform Moonbeam - Ethereum i Polkadot. Choć Ethereum odniosło w ostatnich latach spektakularny sukces w budowaniu społeczności inwestorów i deweloperów tworzących zdecentralizowane aplikacje, to bardzo trudno przewidzieć, czy pozwoli to ETH utrzymać pozycję wśród ogromnej konkurencji.

Na spadek popularności tych blockchainów mogą mieć wpływ:

zapychanie się sieci i wyższe koszty transakcji;

decyzje organów nadzorujących;

rosnąca konkurencja ze strony pozostałych zaawansowanych technologii;

spadek liczby deweloperów i popularności projektów.

Trading na Moonbeam

Trading CFD na Moonbeam jest możliwy bezpośrednio z poziomu naszej platformy xStation.

Handel Moonbeam jest spekulacyjny i liczy się w nim tylko ruch ceny. Możesz zacząć handlować kryptowalutą Moonbeam zawierając transakcje CFD na Moonbeam, wykorzystując cały potencjał dźwigni finansowej. CFD (kontrakt na różnice kursowe) jest umową finansową, która wypłaca różnice pomiędzy ceną otwarcia i zamknięcia transakcji, bez konieczności fizycznej dostawy instrumentu bazowego.

Trading na Moonbeam jest skierowany do świadomych ryzyka traderów i spekulantów bardziej niż jakikolwiek inny instrument CFD, ponieważ wahania cen na rynku kryptowalut są ogromne nawet bez dźwigni finansowej. Dźwignia finansowa daje inwestorom szanse na wysokie zyski, ale może również spowodować głębokie straty.

CFD na kryptowaluty dostępne na xStation dają inwestorowi korzyści w postaci zerowych opłat i prowizji, niskiego spreadu oraz możliwości wykorzystania dźwigni finansowej. Jedynym kosztem są punkty swapowe, które są naliczane do wyniku otwartej pozycji każdego dnia po godzinie 00:00 w nocy.

Dzięki dostępnej w XTB dźwigni finansowej, trading na Moonbeam wymaga tylko pewnego procentu całej pozycji. Na przykład przy użyciu dźwigni 1:2 można otworzyć kontrakt o wartości 10 000 USD, wykorzystując do tego jedynie 5000 USD depozytu zabezpieczającego.

CFD na Moonbeam daje Ci ekspozycję na aktualną cenę rynkową tej kryptowaluty bez konieczności zakładania specjalnego konta na giełdzie kryptowalut, potrzeby tworzenia portfela kryptowalut oraz bez skomplikowanych metod wpłacania środków.

Handel CFD na Moonbeam daje również możliwość otwierania krótkich pozycji, dzięki którym inwestorzy zarabiają, gdy cena kryptowaluty spada. Pozwala to na wdrożenie wielu różnych strategii inwestycyjnych w zależności od aktualnej ceny i trendu panującego na wykresie Moonbeam. Na naszej platformie handlowej udostępniamy również wiele różnych wskaźników, takich jak na przykład RSI "Relative Strength Index", poziomy Fibonacciego i wiele innych. Wszystkie one mogą uczynić Twój handel jeszcze bardziej efektywnym.

Tradycyjnym sposobem kupna i inwestowania w Moonbeam (GLMR) jest zakup kryptowaluty na giełdach kryptowalutowych, ale rosnąca częstotliwość zorganizowanych ataków hakerskich i problemy z wypłatami nie zachęcają nowych inwestorów do otwierania kont na takich platformach.

Notowania Moonbeam

Rynek kryptowalut jest bardzo zmienny, a ceny nawet najlepszych projektów mogą łatwo zmienić się o dziesiątki procent. Dlatego śledzenie aktualnych notowań jest tak ważne. Na xStation oferujemy notowania kryptowaluty Moonbeam w czasie rzeczywistym, umożliwiając aktywny handel o każdej porze dnia i nocy.

Godziny handlu Moonbeam

Jakie są godziny handlu Moonbeam? Ta informacja jest szczególnie ważna dla daytraderów. Handel na Moonbeam możliwy jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z jedną przerwą techniczną w piątek, która zaczyna się od 00:05 CET do 04:30 CET w nocy z piątku na sobotę. Cena spot jest statyczna, gdy rynek jest zamknięty. W pozostałych godzinach ceny podlegają ciągłym wahaniom.

Oczywiście, najlepszym momentem na handel kryptowalutą Moonbeam są okresy bardzo wysokiej płynności, kiedy zmienność rynku jest wyższa.

Kiedy na rynku jest duży obrót i zwiększa się wolumen handlu, zwiększa się również zmienność. Wpływ na to może mieć publikacja ważnych wiadomości o kryptowalutach, regulacje, informacje z prasy lub nawet spadek lub wzrost ceny Bitcoina.