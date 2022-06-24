Kusama - jak inwestować w Kusama (KSM)?

Czas czytania: 8 minut(y)

Kusama jest znana z udoskonalenia blockchaina Polkadot. Przyjrzyjmy się innym funkcjom i perspektywom, jakie kryje w sobie ten projekt.

Dzięki nieustannemu rozwojowi branży blockchain, do tej pory powstało prawie 15 000 projektów związanych z kryptowalutami. Jednak tylko niektóre z nich mają realne zastosowania. Ułamek tej liczby stanowi skuteczną odpowiedź na rosnące zainteresowanie i zapotrzebowanie, jakie trend zdecentralizowanych finansów wywiera na świat.

Jedną z częściej wykorzystywanych przez inwestorów i deweloperów zaawansowanych technologii finansowych jest Kusama, której twórcami są ludzie z wieloletnim doświadczeniem w branży. Kryptowaluta Kusama jako jedna z pierwszych umożliwiła budowę rewolucyjnych "parachainów", czyli testowych wersji blockchaina. Dzięki temu twórcy nowych rozwiązań mogą sprawdzić działanie swojego systemu, zanim zostanie on udostępniony szerokiej publiczności tej technologii. Dzięki rozwiązaniom Kusamy, projekty blockchain mają większą szansę na powodzenie i są udostępniane jako dopracowane i przetestowane rozwiązania.

Twórcy zadbali o to, aby projekt stanowił prawdziwe środowisko testowe dla tysięcy aplikacji i rozwiązań branży blockchain. W tym artykule dowiesz się czym jest kryptowaluta Kusama, do czego jest wykorzystywana i co może sprawić, że jej wartość wzrośnie w przyszłości.

Czym jest Kusama?

Kusama to sieć wewnątrz łańcucha bloków (blockchainu) Polkadot. Z kolei Polkadot łączy sieć współpracujących ze sobą projektów, oferujących rozwiązania m.in. w coraz bardziej rozwojowym trendzie zdecentralizowanych finansów. Dzięki Kusama deweloperzy mogą eksperymentować z nowym kodem i aplikacjami, zanim zostaną one włączone do głównej sieci.

Kusama można więc opisać jako platformę do tworzenia i testowania wczesnych wersji projektów rozwijanych w ramach blockchainu Polkadot. Sieć Kusama posiada własną kryptowalutę, która jest przedmiotem obrotu na rynku kryptowalut. Tworząc środowisko testowe, Kusama pozwala zarówno początkującym, jak i zaawansowanym programistom na elastyczność i wprowadzanie innowacyjnych pomysłów w świecie nowoczesnych, zdecentralizowanych finansów. System Kusama jest bardziej elastyczny niż system Polkadot, dzięki działaniu tzw. parachain (niestandardowych odmian blockchaina). Parachainy pozwalają nowym startupom o niewielkich budżetach na tanie testowanie swoich projektów.

Kusama jest własnością społeczności, która korzysta z sieci, a zarządzanie nią odbywa się poprzez głosowanie wszystkich użytkowników platformy i posiadaczy tokenów. Gwarantuje to, że każdy uczestnik ma wpływ na rozwój sieci. Kusama jest środowiskiem, do którego wprowadzane są innowacyjne technologie ze świata finansów, z których część ma szansę na szeroką adopcję po wdrożeniu do głównej sieci Polkadot.

Projekt powstał w 2016 roku, a uruchomiony został po 3 latach pracy przez programistów sieci Polkadot, w 2019 roku. Wśród twórców sieci znaleźli się Gavin Wood, Robert Habermeier i Piotr Czaban. Gavin Wood jest znany jako jeden z twórców drugiej co do wielkości na świecie kryptowaluty Ethereum oraz wynalazca języka programowania o nazwie Solidity, który obecnie jest wykorzystywany do pisania dedykowanych, zdecentralizowanych aplikacji (dApps) na platformie Ethereum.

Cechy Kusama

Kryptowaluta ma kilka cech, o których warto wspomnieć. Kusama działa jako niezależny ekosystem, w ramach większego ekosystemu Polkadot. Struktura sieci jest niemal bliźniaczo podobna do Polkadot.

Kusama oferuje profesjonalne środowisko testowe dla twórców nowych projektów i rozwiązań finansowych;

Dzięki temu Kusama jest rewolucyjną platformą, z której najlepsze, dopracowane rozwiązania są wdrażane do ekosystemu Polkadot;

Możliwość zamiany Polkadot na Kusama (Kusama Claims). Dzięki niej osoby, które widzą większy potencjał w sieci agregującej dużą liczbę innowacyjnych rozwiązań, mogą przejść z Polkadot na Kusamę.

Kusama pozwala na uzyskanie miejsca (slotu) w parachainie (konieczne jest rozpoczęcie testu wewnątrz Kusamy). Platforma udostępnia parachainy poprzez aukcje lub "parathread", w których nabywcy slotów płacą za dostęp.

Kryptowaluta oferuje staking online, którego wymagania są niższe niż w przypadku Polkadot. To również może przyciągnąć niektórych inwestorów. Staking odbywa się w kryptowalutach, które działają w oparciu o model znany jako Proof of Stake. Tokeny użytkowników, którzy chcą zostać stakerami, są blokowane w sieci i wykorzystywane do walidacji kolejnych transakcji. Osoby blokujące swoje tokeny (których nie można wówczas sprzedać) są nagradzane, jeśli kolejne bloki zostaną zatwierdzone i mogą w ten sposób generować pasywny dochód. Interesariusze mają wpływ na rozwój sieci, ponieważ mogą głosować w ważnych dla platformy kwestiach.

Kusama oferuje funkcję nominatora, która umożliwia zarabianie poprzez ustalanie stawek nagród dla osób zatwierdzających.

Ryzyko

Ryzyko związane z kryptowalutą Kusama polega przede wszystkim na nieprzewidywalności i zmienności rynku kryptowalut. Wahania cen rzędu kilkudziesięciu procent w przypadku kryptowalut są całkiem normalne.

Kolejne ryzyko wiąże się z kursem Bitcoina, na który wpływa wiele różnych czynników mikro- i makroekonomicznych, takich jak:

decyzje regulatorów i rządów dotyczące kryptowalut

koniunktura gospodarcza

ogólny sentyment inwestorów

cykle hossy

ruchy dużych posiadaczy Bitcoinów (tzw. wielorybów)

ruchy cenowe indeksu technologicznego NASDAQ.

Ważnym ryzykiem strategicznym jest również zachowanie głównej platformy Kusamy, czyli ekosystemu Polkadot. Choć Polkadot odniósł w ostatnich latach spektakularny sukces w budowaniu społeczności inwestorów i deweloperów budujących na nim zdecentralizowane aplikacje, bardzo trudno przewidzieć, czy pozwoli mu to w dłuższej perspektywie utrzymać pozycję wśród ogromnej konkurencji. Na spadek popularności Polkadota mogą mieć wpływ:

zapychanie się sieci;

rosnąca i coraz bardziej zaawansowana technologicznie konkurencja;

spadek popularności i napływ deweloperów;

Zalety i przypadki użycia Kusama

Kusama ściśle współpracuje z blockchainem Polkadot na wielu płaszczyznach. Nie są to jednak te same projekty, a ich zastosowania różnią się od siebie.

Czynniki cenotwórcze Kusama

Perspektywy dla branży blockchain są znaczące, co zostało potwierdzone przez wiele dużych instytucji finansowych z całego świata, takich jak Wells Fargo, Morgan Stanley czy KPMG. Można więc sobie wyobrazić, że platforma umożliwiająca testowanie parachainów przed ich wdrożeniem i możliwością powszechnej adaptacji zyska na popularności, a przez to i wartości. Kusama, która przez lata była udoskonalana przez specjalistów z branży, jest właśnie taką platformą.

Kluczowe czynniki, które mogą pozytywnie wpłynąć na cenę Kusamy w przyszłości to:

rozwój branży blockchain, technologii FinTech oraz branży NFT (tokenów niepodzielnych)

rosnąca popularność sieci Polkadot;

znaczny wzrost wykorzystania aplikacji zbudowanych na platformie Kusama w nowoczesnych finansach;

wzrost liczby startupów kryptowalutowych i projektów technologicznych w świecie zdecentralizowanych finansów;

rosnąca liczba użytkowników, którzy stakują tokeny Kusama (tym samym zmniejszając liczbę sprzedających) oraz rosnąca aktywność użytkowników sieci;

wzrost aktywności w sieci Kusama.

Trading na Kusama

Dzięki naszej platformie xStation możesz handlować CFD na Kusama

Trading na Kusama ma charakter spekulacyjny i istotne są w nim tylko ruchy ceny. Możesz rozpocząć handel kryptowalutami, zawierając transakcje na CFD na Kusama i wykorzystując dźwignię finansową. CFD (kontrakt na różnice kursowe) to rodzaj umowy finansowej, która wypłaca różnicę pomiędzy ceną otwarcia i zamknięcia pozycji, bez fizycznej dostawy instrumentu bazowego.

Trading na Kusama jest skierowany do świadomych ryzyka traderów i spekulantów bardziej niż jakikolwiek inny instrument CFD, ponieważ wahania cen na rynku kryptowalut są ogromne nawet bez dźwigni finansowej. Dźwignia finansowa daje inwestorom szansę na wysokie zyski, ale może również powodować głębokie straty.

CFD na kryptowaluty w xStation dają korzyści w postaci zerowych opłat i prowizji, niskiego spreadu i możliwości wykorzystania dźwigni finansowej. Jedynym kosztem są punkty swapowe, które są naliczane do wyniku otwartej pozycji każdego dnia po godzinie 00:00 w nocy.

Dzięki dźwigni finansowej, handel CFD na Kusama wymaga tylko pewnego procentu całej pozycji. Dzięki wykorzystaniu dźwigni 1:2 masz możliwość otwarcia kontraktu o wartości 10 000 USD przy użyciu jedynie 5000 USD depozytu zabezpieczającego.

CFD na Kusama daje Ci ekspozycję na aktualną cenę rynkową tej popularnej kryptowaluty bez konieczności zakładania konta na specjalnej giełdzie kryptowalut oraz bez skomplikowanych metod deponowania środków.

Handel CFD na Kusama daje również możliwość otwierania krótkich pozycji, dzięki którym traderzy zarabiają gdy cena kryptowaluty spada. Pozwala to na wdrożenie wielu różnych strategii inwestycyjnych w zależności od aktualnej ceny Kusama. Na naszej platformie inwestycyjnej udostępniamy również wiele różnych wskaźników, takich jak RSI "Relative Strength Index", poziomy Fibonacciego i wiele innych. Wszystkie one mogą uczynić Twój handel jeszcze bardziej efektywnym.

Tradycyjnym sposobem inwestowania w Kusama jest zakup kryptowaluty na giełdzie kryptowalut, ale rosnąca częstotliwość zorganizowanych ataków hakerskich i problemy z wypłatami nie zachęcają nowych inwestorów do otwierania kont na giełdach kryptowalut.

Notowania Kusama

Rynek kryptowalut jest bardzo zmienny, a ceny nawet najlepszych projektów mogą łatwo zmienić się o dziesiątki procent. Dlatego śledzenie aktualnych notowań jest tak ważne. Na xStation zapewniamy notowania Kusama w czasie rzeczywistym, umożliwiając aktywny handel o każdej porze dnia i nocy.

Godziny handlu Kusama

Jakie są dostępne godziny handlu CFD na Kusama? Ta informacja jest szczególnie ważna dla daytraderów. Trading CFD na Kusama jest dostępny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę z jedną przerwą techniczną w piątek, która trwa od 00:05 CET do 04:30 CET w nocy z piątku na sobotę. Cena spot jest statyczna, gdy rynek jest zamknięty. W pozostałych godzinach ceny podlegają ciągłym wahaniom.

Najlepszy moment na handel kryptowalutą Kusama to okresy bardzo wysokiej płynności, kiedy zmienność rynku jest wyższa.

Gdy na rynku występują duże obroty i zwiększa się wolumen handlu, zwiększa się również zmienność. Wpływ na to może mieć publikacja ważnych wiadomości o kryptowalutach, regulacje, informacje z prasy lub nawet spadek lub wzrost ceny Bitcoina.