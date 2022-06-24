Polygon - jak inwestować w Polygon (Matic)?

Czas czytania: 8 minut(y)

Polygon jest znany ze swojej zaawansowanej technologii, która dopełnia możliwości Ethereum i zwiększa poziom skalowalności. Te cechy mogą dać kryptowalucie sporą przewagę.

Technologia blockchain rozwija się bardzo szybko, a jej potencjał dostrzegły już największe banki inwestycyjne na świecie takie jak chociażby Wells Fargo czy firmy technologiczne, takie jak Intel lub AMD. Instytucje finansowe coraz częściej porównują rozwijającą się technologię blockchain do początkowej fazy rozwoju internetu.

Mechanizm działania systemu blockchain w zasadzie nie jest czymś bardzo skomplikowanym. Jednak niektóre projekty kryptowalutowe są zaawansowane technologicznie. Do takich projektów należy Polygon, znany również jako MATIC (nazwa tokenu sieciowego Polygon). W poniższym artykule przedstawimy pokrótce, czym jest ekosystem Polygon, jakie są jego zastosowania oraz kiedy warto zainteresować się inwestycją w kryptowalutę Polygon (Matic).

Czym jest Polygon?

Polygon to powstała w 2017 roku platforma technologiczna, która umożliwia skalowanie i łączenie ze sobą sieci blockchain. Inwestorzy nazwali Polygon internetem wewnątrz blockchainu Ethereum - drugiej co do wielkości kryptowaluty na świecie. Wewnętrznym tokenem sieci Polygon jest MATIC. Głównym zadaniem Polygon jest ulepszenie sieci Ethereum.

Platforma Polygon ściśle współpracuje z blockchainem Ethereum, który jest obecnie najpopularniejszym łańcuchem na świecie. Ethereum wyprzedza konkurencję zarówno pod względem liczby transakcji w sieci, liczby projektów, wdrażania "inteligentnych kontraktów" czy popularności NFT (Non-Fungible Token). Polygon może korzystnie wpłynąć na skalowalność i bezpieczeństwo sieci Ethereum, pomagając kryptowalucie w zapowiadanym od dawna przejściu na zaawansowaną i ekologiczną wersję Ethereum 2.0.

Token sieciowy Polygon to tzw. token ERC-20, który jest kompatybilny ze wszystkimi kryptowalutami opartymi na sieci Ethereum. Posiadacze Polygon używają tokena MATIC do zabezpieczania, zarządzania i płacenia za transakcje w sieci.

Przykłady wykorzystania oraz funkcje ekosystemu Polygon

Platforma Polygon ściśle współpracuje z blockchainem Ethereum. Polygon został zbudowany, aby:

Przyspieszyć rozwój i poprawić komunikację wszystkich projektów wewnątrz sieci Ethereum. Polygon obsługuje obecnie ponad 7000 projektów blockchain;

Rozwiązać problemy związane z ograniczeniami technologicznymi sieci Ethereum (wysokie opłaty, niska prędkość transakcji, "zatkanie sieci") poprzez zastosowanie wtórnego mechanizmu skalowania;

Ponadto, o Polygon warto wiedzieć, że:

Kryptowaluta ma maksymalną podaż 10 miliardów tokenów, z czego ponad 75% zostało już wydobytych;

Ekologiczny model "proof of stake" sieci Polygon zapewnia szybkość, wydajność i bezpieczeństwo całego ekosystemu dzięki “stakingowi”;

Model "proof of stake" zachęca posiadaczy Polygon do nie pozbywania się swoich kryptowalut. Za stacking tj. pomoc w funkcjonowaniu sieci przewidziane są nagrody;

Polygon może zarówno łączyć istniejące blockchainy z siecią Ethereum, jak i tworzyć własne projekty w oparciu o swoją niezależną sieć;

Projekt Polygon finansuje również projekty umożliwiające rozwój zdecentralizowanego, nowoczesnego Internetu znanego jako Web 3.0 i przeznaczył już na ten cel łącznie 100 milionów dolarów.

Polygon - wady i zalety

Zalety:

Szybkość przetwarzania transakcji w sieci (średni czas około 2 s);

Zaawansowany technologicznie, przyjazny dla środowiska mechanizm zatwierdzania transakcji online, znany jako "proof of stake";

Niskie opłaty za korzystanie z platformy (około 1 centa za transakcję);

Bliska współpraca z drugą co do wielkości kryptowalutą - Ethereum;

Umożliwienie łączenia funkcjonalności projektu i ich synergii.

Wady:

Polygon nie jest w pełni właścicielem własnego blockchainu (działa na platformie Ethereum);

Ryzyko utraty wartości w przypadku wystąpienia problemów w sieci Ethereum;

Brak możliwości korzystania z sieci Polygon w trakcie codziennych zakupów;

Powiązania Polygon

Polygon można określić jako "booster" sieci Ethereum, z którą Polygon jest w pełni kompatybilny. Projekt ten daje ETH dodatkową funkcjonalność poprzez zwiększenie bezpieczeństwa czy optymalizację blockchainu, co jest potrzebne zarówno jego użytkownikom, jak i deweloperom pracującym w jego obrębie.

Ethereum wciąż jest projektem słabszym technologicznie od niektórych nowoczesnych projektów czy też głównych rywali w postaci Cardano i Solana. Polygon powstał m.in. po to, aby podjąć konkurencyjną walkę z nowymi, bardziej zaawansowanymi projektami.

Uruchomiono również Polygon Studios - firmę, która skupia się na nowatorskich trendach w świecie kryptowalut, takich jak niezbywalne tokeny NFT czy gry oparte na blockchainie oferujące model "play to earn", dzięki któremu gracze zarabiają waluty cyfrowe, spędzając czas w wirtualnym świecie. Zaangażowanie spółki w te projekty może dodatkowo zwiększyć popyt na tego typu usługi oraz rozwój sieci Polygon (wzrost liczby transakcji w sieci oraz ogólny wzrost wartości).

W projekcie Polygon zatrudnione są osoby z doświadczeniem w branży technologicznej - między innymi Ryan Watt, który w styczniu został mianowany dyrektorem generalnym. Watts był wcześniej dyrektorem w dziale gier platformy YouTube (Google).

Przyszłe czynniki cenotwórcze Polygon

Polygon jako zaawansowany technologicznie projekt może skorzystać z obserwowanego obecnie wzrostu popularności technologii blockchain. Jeśli jej rozwój będzie przebiegał podobnie jak rozwój Internetu w latach 90-tych, możemy przypuszczać, że jesteśmy dopiero na początku drogi.

Dodatkowo, popularność i cena Polygon (Matic) może rosnąć ze względu na setki zdecentralizowanych aplikacji tworzonych w ekosystemie Ethereum, ewolucję świata cyfrowego znanego jako Metaverse oraz aktualny trend NFT.

Rynek kryptowalut ma tendencję do bycia niezwykle zmiennym, ponieważ, jak każda nowa technologia, przyciąga wielu spekulantów i traderów, którzy chcą zarobić na krótkoterminowych dużych ruchach na rynku.

Innym bardzo ważnym czynnikiem, który może mieć kluczowy wpływ na cenę Polygon, jest rozwój kryptowaluty Ethereum i liczba projektów tworzonych w jej ramach. Ethereum, obok Bitcoina, jest najczęściej kupowaną kryptowalutą przez instytucje finansowe. Na początku 2022 roku do grona nabywców dołączył gigant świata księgowości KPMG.

Biorąc pod uwagę wzrost liczby transakcji w sieci, liczbę zbudowanych w niej aplikacji, szeroki zakres funkcjonalności oraz inwestycje dużego kapitału, można założyć, że Ethereum ma szansę na sukces w przyszłości.

Z kolei zagrożeniem dla tej kryptowaluty pozostaje potencjalne spowolnienie tempa jej wzrostu i wyprzedzenie przez inne nowe projekty wykorzystujące zaawansowane technologie.

Ethereum czeka jednak na poważną migracją do wersji 2.0, a Polygon jest narzędziem, które jej w tym pomoże i zwiększy jej szanse na sukces.

Trading na Polygon (Matic)

Handel CFD na Polygon możliwy jest dzięki naszej platformie xStation.

Trading na Polygon (Matic) jest spekulacyjny i liczą się w nim przede wszystkim ruchy ceny. Możesz rozpocząć handel kryptowalutą Polygon zawierając transakcje na CFD na Polygon, korzystając przy tym z dźwigni finansowej. CFD (kontrakt na różnice kursowe) jest rodzajem umowy, która wypłaca różnicę pomiędzy ceną otwarcia i zamknięcia pozycji, bez fizycznej dostawy instrumentu bazowego.

Trading na Polygon jest skierowany do świadomych ryzyka traderów i spekulantów bardziej niż jakikolwiek inny instrument CFD, ponieważ fluktuacje cen na rynku kryptowalut nawet bez wykorzystania dźwigni finansowej są ogromne. Dźwignia finansowa daje inwestorom szansę na wysokie zyski, ale może również spowodować głębokie straty.

Handel CFD na kryptowaluty za pomocą xStation daje korzyści w postaci zerowych opłat i prowizji, niskiego spreadu oraz możliwości wykorzystania dźwigni finansowej. Jedynym kosztem są punkty swapowe, które są naliczane do wyniku otwartej pozycji każdego dnia po godzinie 00:00 w nocy.

Dzięki wykorzystaniu dźwigni finansowej, handel ceną Polygon (MATIC) wymaga tylko pewnego procentu całej pozycji. Na przykład przy użyciu dźwigni 1:2 masz możliwość otwarcia kontraktu o wartości 10 000 USD przy użyciu tylko 5000 USD depozytu zabezpieczającego.

CFD na Polygon daje Ci ekspozycję na bieżącą cenę rynkową tej popularnej kryptowaluty bez potrzeby tworzenia specjalnego konta na giełdzie kryptowalut i bez skomplikowanych metod deponowania środków.

Handel CFD na Polygon daje również inwestorowi możliwość otwierania krótkich pozycji, w których mogą oni zarabiać pieniądze, gdy cena kryptowaluty spada. Pozwala to na wdrożenie wielu różnych strategii podczas sesji handlowych w zależności od ceny Polygon. XTB dostarcza również wiele różnych wskaźników na platformie handlowej, takich jak RSI "Relative Strength Index", poziomy Fibonacciego i wiele innych. Wszystkie z nich mogą uczynić Twój handel jeszcze bardziej efektywnym.

Tradycyjnym sposobem kupna i inwestycji w Polygon (MATIC) jest zakup kryptowaluty na giełdzie kryptowalut, ale rosnąca częstotliwość zorganizowanych ataków hakerskich i problemy z wypłatami nie zachęcają nowych inwestorów do otwierania kont na giełdach kryptowalut.

Kurs Polygon (Matic)

Rynek kryptowalut jest bardzo zmienny, a ceny nawet najlepszych projektów mogą szybko zmienić się o dziesiątki procent. Dlatego śledzenie ceny jest tak ważne. Na xStation dostarczamy notowania Polygon w czasie rzeczywistym, umożliwiając aktywny handel o każdej porze dnia i nocy.

Godziny handlu Polygon

Jak wyglądają godziny handlu na Polygon? Ta informacja jest szczególnie ważna dla day traderów. Handel na Polygon (MATIC) jest dostępny przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę z jedną przerwą techniczną w piątek, która zaczyna się od 00:05 CET i trwa do 04:30 CET w nocy z piątku na sobotę. Gdy rynek jest zamknięty, cena spot jest statyczna. W pozostałych godzinach ceny podlegają ciągłym wahaniom.

Oczywiście, najlepszym czasem na handel kryptowalutą Polygon (MATIC) jest okres bardzo wysokiej płynności, kiedy zmienność rynku jest wyższa.

Gdy na rynku jest duży obrót i zwiększa się wolumen handlu, zwiększa się również zmienność. Wpływ na to może mieć publikacja ważnych wiadomości o kryptowalutach, regulacje, informacje z prasy lub nawet spadek lub wzrost ceny Bitcoin.