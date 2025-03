Czas czytania: 4 minut(y)

Z tej lekcji dowiesz się:

Jakie są różnice pomiędzy wykresami: liniowymi, słupkowymi (OHLC) i świecowymi

Jaki rodzaj wykresu jest najlepszy na początku twojej kariery tradera

Jaki rodzaj wykresu najdokładniej prezentuje informacje o zmianach cen

Analiza techniczna w największym stopniu skupia się na wykorzystywaniu wykresów. W początkowych etapach kluczowe jest zrozumienie, czym charakteryzują się poszczególne typy wykresów. Do najpopularniejszych z nich zaliczamy:

wykres liniowy

wykres słupkowy (OHLC)

wykres świecowy.

Wykresy liniowe

Wykresy liniowe są najprostszą formą prezentacji cen na rynkach. Tworzone są poprzez rysowanie linii pomiędzy kolejnymi cenami zamknięcia. Ten typ wykresu w przejrzysty sposób obrazuje ogólny ruch cen na rynku w określonym przedziale czasu. Z uwagi na swą prostotę, wykresy liniowe są pomocne w rozpoznawaniu formacji. Z tego względu, są one często wykorzystywane przez początkujących inwestorów. Jeżeli chcesz zacząć działalność na rynkach finansowych, dobrym pomysłem może być nauka praktycznego korzystania z wykresów liniowych.

Wykresy słupkowe (OHLC)

W przeciwieństwie do wykresów liniowych, wykresy słupkowe OHLC obrazują nie tylko ceny zamknięcia, ale także ceny otwarcia, jak również najwyższą i najniższą cenę w danym okresie. Dolny fragment słupka prezentuje najniższy odnotowany poziom cenowy, podczas, gdy szczyt słupka obrazuje najwyższą cenę, po jakiej dokonano transakcji w danym przedziale czasowym. Cały słupek odzwierciedla zakres, w jakim poruszała się cena w konkretnym okresie. Ceny otwarcia i zamknięcia są prezentowane poziomymi kreskami po lewej i prawej stronie od pionowego korpusu słupka.

Istnieją dwa rodzaje słupków, mogących wystąpić na wykresie: wzrostowy i spadkowy. Odróżnia je niewielki szczegół, jakim jest kolor oraz wysokość kresek po prawej i lewej stronie. Jeśli kreska po lewej jest wyższa niż po prawej, słupek jest słupkiem spadkowym. Analogicznie, wyższy poziom kreski po prawej oznacza występowanie słupka wzrostowego.

Pojedynczy słupek prezentuje dane wyłącznie z określonego przedziału czasowego. Przykładowo, słupek 15 minutowy uwzględnia tylko ten zakres cen, który pojawił się w ciągu ostatnich 15 minut. Z uwagi na konstrukcję słupków, rozpoznanie formacji cenowych jest odrobinę bardziej skomplikowane niż w przypadku wykresów liniowych. To jednak niewielka cena, którą musisz zapłacić za o wiele więcej informacji, które dostarczy ci wykres OHLC.

Wykresy świecowe

Wykresy świecowe, podobnie jak wykresy słupkowe, zawierają pełną informację odnośnie cen, ale są przy tym uznawane za bardziej przystępne pod względem graficznym. Najwyższa cena jest sygnalizowana przez górny cień, podczas gdy najniższa przez cień dolny. Długość korpusu świecy jest z kolei uzależniona od aktywności kupujących i sprzedających na rynku. Obrazuje on różnicę pomiędzy poziomami otwarcia i zamknięcia instrumentu. Krótki korpus świecy oznacza niską zmienność (konsolidację), czyli okres względnego spokoju na rynku. Długi sugeruje, że w danym okresie miał miejsce większy ruch cenowy.

Jedyną różnicą pomiędzy wykresem słupkowym a świecowym jest konstrukcja świecy. W przypadku wykresów słupkowych, ceny otwarcia i zamknięcia są odzwierciedlone poziomymi kreskami po lewej lub po prawej stronie. Z kolei, na wykresie świecowym, to kolor korpusu pokazuje, czy dana świeca jest wzrostowa, czy spadkowa. Jeżeli korpus jest koloru czarnego, oznacza to, iż cena w danym okresie zamknęła się poniżej poziomu otwarcia. Alternatywnie, biały korpus oznacza, że mamy do czynienia ze świecą wzrostową. Warto pamiętać, że kolory świec mogą różnić się w zależności od platformy transakcyjnej. Oferowane przez nas platformy umożliwiają Ci jednak dostosowanie kolorów do swoich preferencji, o czym możesz przeczytać w pozostałych lekcjach.

Wielu inwestorów uważa wykres świecowy za bardziej czytelny i łatwiejszy w interpretacji. Każda świeca w precyzyjny sposób obrazuje ruch ceny w danym okresie. Dzięki temu jesteś w stanie natychmiast określić relacje pomiędzy poziomami otwarcia i zamknięcia. Możesz również wskazać maksymalną i minimalną cenę danego waloru Relacja pomiędzy ceną otwarcia i zamknięcia jest kluczowa dla każdego tradera i stanowi istotę wykresów świecowych.

Co warto zapamiętać?

Istnieją trzy główne rodzaje wykresów wykorzystywanych przez inwestorów. Każdy z nich posiada swoje wady i zalety. Aby zostać skutecznym traderem powinieneś/powinnaś poświęcić chwilę i wybrać typ wykresu, który najbardziej odpowiada twoim preferencjom. Początkującym uczestnikom rynku polecamy zapoznać się z wykresami liniowymi, które ułatwiają rozpoznanie podstawowych formacji cenowych. Bardziej zaawansowani traderzy mogą wykorzystywać wykresy świecowe, aby rozwijać swoje strategie inwestycyjne. Warto wiedzieć, że na naszych platformach możesz znaleźć również inne wykresy, takie jak na przykład Heikin-Ashi.