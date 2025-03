Czas czytania: 5 minut(y)

Z tej lekcji dowiesz się:

Jakie są rodzaje zleceń oczekujących dostępnych na naszej platformie xStation 5

Jak składać zlecenia oczekujące

Jak zawierać zlecenie oczekujące bezpośrednio z wykresu

Inwestując na rynkach finansowych mamy dwa sposoby otwierania naszych pozycji.

Egzekucja natychmiastowa: pozycja jest otwierana od razu, realizacja następuje po aktualnej cenie rynkowej.

Zlecenie oczekujące: pozycja jest otwierana, gdy cena osiągnie konkretny poziom, wcześniej określony przez Ciebie.

Z czasem prawdopodobnie przekonasz się, że warto korzystać z obu tych metod.Jak dokładnie działają zlecenia oczekujące i dlaczego są ci niezbędne?

Faktem jest, że bycie zawsze na bieżąco z wydarzeniami i istotnymi zmianami na rynkach finansowych jest ważne, ale dobre planowanie swoich inwestycji jest jeszcze ważniejsze. Jeśli masz własny pogląd na konkretny rynek, ale nie masz czasu, aby ręcznie monitorować ceny, wykorzystanie zleceń oczekujących będzie w tym wypadku idealnym rozwiązaniem.

W przeciwieństwie do egzekucji natychmiastowej, gdzie zlecenia są realizowane po obecnej cenie rynkowej, zlecenia oczekujące pozwalają na ich realizację dopiero po osiągnięciu przez rynek interesującej nas ceny. Istnieją cztery typy zleceń oczekujących dostępnych na platformie xStation 5, ale możemy je podzielić na dwie główne kategorie: zlecenia na wybicie pewnego poziomu ceny oraz zlecenia na odbicie ceny od pewnego poziomu.

Możemy używać obu typów zleceń zarówno do zakupu jak i sprzedaży, co daje nam cztery rodzaje zleceń oczekujących:

Buy Stop

Zlecenie Buy Stop pozwala na zakup kontraktu CFD powyżej obecnej ceny rynkowej. Oznacza to, że jeśli obecna cena rynkowa wynosi 20 USD, a zlecenie oczekujące jest ustawione na poziomie 22 USD, kupno czyli pozycja “długa” zostanie otwarta, dopiero gdy rynek osiągnie poziom 22 USD.

Sell Stop

Zlecenie Sell Stop pozwala na sprzedaż kontraktu CFD poniżej obecnej ceny rynkowej. Tak więc jeśli bieżąca cena rynkowa wynosi wspomniane 20 USD, a cena zlecenia Sell Stop zostanie ustawiona na 18 USD, sprzedaż czyli pozycja "krótka" zostanie otwarta dopiero wtedy, gdy rynek osiągnie cenę 18 USD lub niższą.

Buy Limit

Przeciwnym do zlecenia Buy Stop jest zlecenie Buy Limit, które umożliwia nam ustawienie zlecenia kupna poniżej obecnej ceny rynkowej, tak, aby kupić kontrakt CFD, na przykład w miejscu ważnego wsparcia. Oznacza to, że jeśli obecna cena rynkowa wynosi 20 USD, a cena zlecenia Buy Limit ustawiona zostanie na 18 USD, wówczas dopiero kiedy rynek osiągnie poziom 18 USD lub niższy, zostanie otwarta pozycja kupna.

Sell Limit

Na koniec, zlecenie Sell Limit. Pozwala na otwarcie pozycji krótkiej powyżej obecnej ceny rynkowej. Jeśli obecna cena rynkowa wynosi 20 USD, a ustalona cena aktywacji zlecenia Sell Limit wyniesie 22 USD, wówczas, gdy rynek osiągnie poziom 22 USD zostanie otwarta pozycja krótka.

Składanie zleceń oczekujących

Okienko do składania zleceń oczekujących można otworzyć na kilka sposobów. W zakładce Ulubione lub Market Watch należy odnaleźć instrument, który nas interesuje, następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy na nazwę instrumentu i wybrać “Otwórz okno zlecenia”. Inną, szybszą metodą na otwarcie okna, jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy bezpośrednio na wykres, a następnie wybranie pozycji “Nowe zlecenie”. Gdu już to zrobimy, otwiera się tak zwany ticket, czyli okienko do składania zleceń. W górnej części okna wybieramy zakładkę “Zlecenie oczekujące”.

Należy również wpisać wielkość pozycji w oparciu o wolumen, czyli liczbę lotów, wartość kontraktu lub margin, czyli depozyt zabezpieczający. W razie potrzeby, można ustawić dodatkowo datę wygaśnięcia zlecenia. Po ustawieniu wszystkich parametrów, wybierz zielony lub czerwony przycisk, w zależności od tego, czy chcesz kupić czy sprzedać dany instrument.

Składanie zleceń bezpośrednio z wykresu

Zlecenia oczekujące można również złożyć bezpośrednio z aktualnie analizowanego wykresu.

Klikamy prawym przyciskiem myszy na wykresie. W miejscu, w którym chcielibyśmy kupić bądź sprzedać dany instrument, pojawi się okienko, gdzie możemy wybrać jeden z dwóch dostępnych rodzajów zleceń oczekujących. Klikając w miejscu poniżej ceny rynkowej, zlecenia dostępne będą 2 typy zleceń: Buy Limit oraz Sell Stop. Z kolei, klikając powyżej ceny rynkowej, zlecenia do wyboru będą: Buy Stop oraz Sell Limit. Platforma sama pokazuje jaki rodzaj zlecenia jest możliwy. Sytuację przedstawia obrazek poniżej.

Bardziej precyzyjnym narzędziem jest zlecenie oczekujące, które dodatkowo umożliwia ustawienie zleceń Stop Loss i/lub Take Profit w tym samym czasie. Można to zrobić, naciskając przycisk znajdujący się w lewym górnym rogu wykresu. Widać to na obrazku poniżej - "złóż zlecenie oczekujące z wykresu z SL i TP".

Po wybraniu tego przycisku, przesuń kursor myszy na wykres, aby można było wybrać poziom, na którym zostanie ustawione zlecenie oczekujące. Po wybraniu poziomu cenowego można również zaznaczyć na wykresie poziom obronny Stop Loss lub poziom realizacji zysków Take Profit, powyżej lub poniżej poziomu otwarcia.

Dodatkowo, podczas ustawiania poziomów w lewym górnym rogu pojawi się niewielka instrukcja. Cały proces można skrócić ustawiając na wykresie tylko poziom oczekujący oraz zlecenie Take Profit (aby przerwać sekwencję należy wcisnąć Spację lub Enter na klawiaturze). Aby odwrócić kolejność zleceń TP<->SL, czyli po ustawieniu poziomu otwarcia zlecenia, zamiast Take Profit ustawić Stop Loss, należy na klawiaturze kliknąć przycisk Shift.

Po ustawieniu poziomów, wyświetli się okno zlecenia z poziomami cenowymi, które wybraliśmy na wykresie. Teraz pozostaje tylko wybrać wielkość pozycji, sprawdzić, czy wszystko jest tak, jak zaplanowaliśmy, a następnie kliknąć przycisk złożenia zlecenia - zielony lub czerwony, w zależności od typu składanego zlecenia.

Jak widzisz, łatwość i prostota składania zleceń oczekujących są bardzo silnymi atutami platformy xStation 5. Zlecenia te są najbardziej przydatne, gdy stałe śledzenie rynku jest niemożliwe lub jeśli cena instrumentu zbyt szybko się zmienia, a inwestor nie chce przegapić okazji inwestycyjnej.