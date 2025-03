Czas czytania: 3 minut(y)

Dowiedz się jak spersonalizować platformę xStation 5 i dopasować jej ukłąd do swoich upodobań!

Platforma transakcyjna xStation została zbudowana z myślą o indywidualnych potrzebach naszych klientów, dając Ci tym samym wiele możliwości dostosowania i wyboru różnych układów.

Dokonywanie wszelkich zmian na xStation jest niezwykle proste i nie zabiera wiele czasu.

Personalizacja platformy - jak to zrobić?

Po zalogowaniu się do xStation widoczne będą ustawienia z domyślnym widokiem, gdzie ekran jest podzielony na trzy części - okna Market Watch po lewej stronie platformy, okna wykresu po prawej stronie platformy i okna otwartych pozycji na dole.

Jeżeli chcesz zmodyfikować układ platformy, należy kliknąć przycisk „zmień układ platformy" w prawym górnym rogu platformy, po czym będziesz mieć trzy mozliwości zmiany widoku na pionowy, poziomy albo pełny ekran.

Jak mogę przenosić zakładki na platformie xStation?

Są dwie możliwości przesuwania okien w xStation. Zanim to wyjaśnimy, załóżmy, że chcemy przenieść kartę z historią transakcji, która znajduje się na dole okna na prawą stronę okna.

Najłatwiej zrobić to po prostu klikając lewym przyciskiem myszy na zakładkę Historia i przytrzymując lewy przycisk myszy, jednocześnie przesuwając kartę Historia do prawego okna.

Możesz przenieść kartę Historia i umieścić ją gdziekolwiek chcesz na prawej części platformy. W tym przykładzie zakładka Historia zostanie umieszczony pomiędzy Account Summary, a Analiza rynku. Pamiętaj, że kiedy przesuwając zakładki, nazwa danej zakładki powinna być przesunięta obok nazwy sąsiadującej zakładki, wówczas będziesz w stanie wybrać dokładne miejsce ulokowania przenoszonej zakładki.

Zakładka Historia został przeniesiony i można ją obejrzeć po prawej stronie okna. Oczywiście, jeśli chcesz przełączyć inną kartę niż Historia, możesz to zrobić poprzez kliknięcie na nazwę danej zakładki.2. Drugim sposobem przemieszczania karty jest zamknięcie wybranej zakładki, którą chcesz umieścić w innej części platformy.

Personalizacja platformy - dodawanie nowych kart

Po zamknięciu karty poprzez wybranie symbolu „x" obok nazwy zakładki trzeba nacisnąć przycisk „+" w miejscu, gdzie chcesz umieścić daną kartę. Następnie rozwinie Ci się lista możliwości dodawania różnych kart, ale w naszym przykładzie trzymamy się karty Historia. Dlatego wybieramy z listy kartę Historia, aby dodać ją do prawego okna.

Jak mogę edytować okno wykresu i dostosować pasek narzędzi?

W celu personalizacji okna wykresu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w oknie wykresu i wybierać opcję Personalizuj widok wykresu.

Zostanie otwarte nowe okno, gdzie masz możliwość modyfikacji pod czterema zakładkami: Siatka, Cena, Transakcja, Porównanie.

Ewentualnie, jeśli chcesz dostosować pasek narzędzi, możesz też kliknąć prawym przyciskiem myszy w oknie wykresu i wybrać opcję „Dostosuj pasek narzędzi". Po tej czynności pojawi się nowe okna, gdzie możesz wybrać, co chciałbyś mieć na swoim pasku.

Platforma transakcyjna xStation ma wiele opcji modyfikacji widoku. Najlepszym sposobem na sprawdzenie wszystkich możliwości xStation jest przetestowanie jej funkcjonalności. Jeśli jednak znajdziesz jakiekolwiek mankamenty w funkcjonalności platformy xStation, zapraszamy do kontaktu z opiekunem rachunku w XTB.