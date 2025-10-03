3 mercados a acompanhar na próxima semana (03.10.2025)

Principais conclusões A paralisação do governo dos EUA não afetou Wall Street, com os principais índices continuando a subir e o Nasdaq 100 atingindo novos máximos históricos.

O impulso no setor de tecnologia é impulsionado pela inteligência artificial, com parcerias na cadeia de abastecimento e especulações sobre uma possível oferta pública inicial (IPO) da OpenAI fornecendo combustível adicional.

A temporada de resultados está a começar, com os primeiros resultados, como os da PepsiCo na Nasdaq, a definir o tom para as próximas semanas.

O ouro registou uma forte recuperação este ano, ganhando quase 50%, apoiado pelas tensões geopolíticas, pela incerteza sobre a política da Fed e pelos efeitos da paralisação.

Os principais eventos futuros para o ouro incluem a divulgação das atas do FOMC na próxima quarta-feira e os dados sobre o sentimento do consumidor norte-americano na sexta-feira.

As mudanças políticas no Japão e a possibilidade de um aumento das taxas pelo Banco do Japão — atualmente com uma probabilidade superior a 50% para outubro — estão a impulsionar a volatilidade do USDJPY.

Os dados macroeconómicos japoneses, incluindo os gastos do consumidor e a inflação dos preços ao produtor, juntamente com as atas do Fed, serão fundamentais para a direção do mercado cambial na próxima semana.

A paralisação do governo dos EUA tornou-se agora uma realidade, embora a história mostre que tais eventos raramente representam um grande obstáculo para as ações americanas. Desta vez não é diferente: os principais índices de Wall Street continuam a subir, atingindo novos recordes. A paralisação, no entanto, limita o fluxo de dados económicos, reduzindo a visibilidade sobre o estado da economia dos EUA. Ainda assim, isso não significa uma falta de eventos que movimentem o mercado: a temporada de resultados está a começar gradualmente e, na próxima quarta-feira, a divulgação das últimas atas do FOMC atrairá a atenção dos investidores. Neste contexto, a semana que se avizinha coloca em destaque mercados como o US100, o GOLD e o USDJPY. US100 A paralisação federal não esfriou o apetite dos investidores por ações dos EUA. Os futuros do Nasdaq 100 (US100) já ultrapassaram os 25.000 pontos, prolongando a sua maior sequência de vitórias desde junho. Os ganhos em todos os índices, particularmente em tecnologia, estão a ser impulsionados pelas notícias contínuas de colaborações em toda a cadeia de abastecimento de inteligência artificial. Notavelmente, a OpenAI tornou-se agora a empresa privada mais valiosa do mundo, com uma avaliação estimada em US$ 500 bilhões. As especulações sobre uma possível oferta pública inicial (IPO) persistem, enquanto a negociação de ações de empresas privadas é cada vez mais facilitada pela tecnologia blockchain. Ao mesmo tempo, a temporada de resultados está a começar. Embora a PepsiCo dificilmente possa ser chamada de empresa de tecnologia, ela está listada na Nasdaq e seus resultados definirão o tom inicial. OURO A paralisação do governo, a incerteza sobre o rumo futuro da política do Fed e o aumento das tensões geopolíticas são os principais fatores por trás da forte alta do ouro. O metal já valorizou quase 50% este ano, e muitos analistas de mercado sugerem que atingir US$ 4.000 por onça é apenas uma questão de tempo. Para os investidores de ouro, o principal evento da próxima semana será a divulgação das minutas do FOMC na quarta-feira. Na sexta-feira, a atenção também se voltará para os dados sobre o sentimento do consumidor norte-americano divulgados pela Universidade de Michigan. USDJPY As mudanças políticas internas raramente são bem-vindas pelos mercados cambiais. O novo líder do Partido Liberal Democrático (LDP) do Japão enfrenta a difícil tarefa de revitalizar a imagem de um partido em dificuldades, e o resultado das eleições partidárias do último fim de semana já é visível nos mercados financeiros. Recentemente, surgiram vários sinais de que o Banco do Japão está a preparar-se para aumentar as taxas de juro, com a probabilidade de tal medida até ao final de outubro atualmente avaliada em mais de 50%. Na próxima semana, os principais lançamentos a serem observados incluem os gastos do consumidor na terça-feira e a inflação dos preços ao produtor na sexta-feira. Na próxima quarta-feira, a divulgação das atas do FOMC também será crítica, oferecendo pistas sobre se os funcionários do Fed estão preparados para fazer outro corte nas taxas nos EUA até o final do mês.

