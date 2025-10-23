Abertura de Wall Street: Sentimento misto em Wall Street 📊IBM cai, Honeywell sobe 7%

Principais conclusões O US100 apresenta uma ligeira queda na abertura do mercado norte-americano.

As ações da Tesla e da IBM registam uma queda após a divulgação dos resultados, enquanto a Dow Inc. e a Honeywell apresentam ganhos.

e da registam uma queda após a divulgação dos resultados, enquanto a e a apresentam ganhos. A Intel deverá divulgar os seus resultados após o encerramento do mercado norte-americano.

O sentimento em Wall Street estava misto na abertura do pregão nos Estados Unidos. Até 17 de outubro, cerca de 12% das empresas do S&P 500 haviam divulgado os resultados do terceiro trimestre. Impressionantes 86% delas apresentaram lucro por ação (EPS) acima das expectativas dos analistas — uma taxa superior à média de cinco anos de 78% e à média de dez anos de 75%. No entanto, a surpresa média nos lucros foi de 5,9%, abaixo da média de cinco anos de 8,4%. A taxa de crescimento geral dos lucros (em 17 de outubro), que inclui tanto os resultados divulgados quanto as estimativas para as empresas que ainda não divulgaram, está atualmente em 8,5%, em comparação com 7,7% na semana passada e 7,9% no final de setembro, de acordo com dados da FactSet Research Systems. O índice US100 está a ter dificuldades para se manter acima do nível de 25.000 pontos. A médio prazo, o índice de referência pode voltar a testar a média móvel exponencial de 50 dias (EMA50, linha laranja), especialmente se os otimistas não conseguirem empurrá-lo decisivamente acima dessa barreira psicologicamente importante. Hoje, após a abertura nos EUA, a Intel (INTC.US) divulgará seus resultados. Fonte: xStation5 A Tesla abriu a sessão com uma queda de quase 3%. Fonte: xStation5 A gigante industrial Honeywell beneficiou de um forte relatório trimestral, com as suas ações a regressarem acima da média móvel exponencial de 200 dias (EMA200, linha vermelha), tentando reverter uma tendência de queda a médio prazo. Fonte: xStation5 Notícias da empresa Tesla (TSLA.US) caiu 3,5% após os lucros terem caído, apesar de um número recorde de vendas de veículos.

caiu após os lucros terem caído, apesar de um número recorde de vendas de veículos. Dow Inc. (DOW.US) subiu 6% depois de a empresa química norte-americana ter superado as estimativas de EBITDA operacional do terceiro trimestre.

subiu depois de a empresa química norte-americana ter superado as estimativas de EBITDA operacional do terceiro trimestre. Honeywell (HON.US) ganhou 4% após um lucro por ação (EPS) ajustado melhor do que o esperado.

ganhou após um lucro por ação (EPS) ajustado melhor do que o esperado. A IBM (IBM.US) caiu 7% , uma vez que as receitas em segmentos de software importantes — incluindo a unidade Red Hat — ficaram aquém das expectativas.

caiu , uma vez que as receitas em segmentos de software importantes — incluindo a unidade Red Hat — ficaram aquém das expectativas. A Las Vegas Sands (LVS.US) avançou 5% após reportar um EPS no terceiro trimestre acima das previsões dos analistas.

avançou após reportar um EPS no terceiro trimestre acima das previsões dos analistas. A LendingClub (LC.US) subiu 11% após fornecer orientações otimistas para a originação de empréstimos no quarto trimestre; o JPMorgan elevou a ação para sobreponderada .

subiu após fornecer orientações otimistas para a originação de empréstimos no quarto trimestre; o elevou a ação para . A Moderna (MRNA.US) caiu 4% após a sua vacina contra o citomegalovírus não atingir o objetivo final em um ensaio clínico em fase avançada.

caiu após a sua vacina contra o citomegalovírus não atingir o objetivo final em um ensaio clínico em fase avançada. A Molina Healthcare (MOH.US) despencou 18% após reduzir a previsão de lucro ajustado para o ano inteiro devido aos custos médicos mais elevados em todos os segmentos de negócios.

despencou após reduzir a previsão de lucro ajustado para o ano inteiro devido aos custos médicos mais elevados em todos os segmentos de negócios. A T-Mobile US (TMUS.US) caiu 1% após os resultados do terceiro trimestre.

caiu após os resultados do terceiro trimestre. A Tractor Supply (TSCO.US) caiu 3% após reduzir a sua previsão de vendas para o ano inteiro, com o ponto médio próximo da extremidade inferior da faixa anterior.

caiu após reduzir a sua previsão de vendas para o ano inteiro, com o ponto médio próximo da extremidade inferior da faixa anterior. A Ribbon Communications (RBBN.US) afundou 14% após um lucro decepcionante no terceiro trimestre e uma orientação fraca para a receita do quarto trimestre.

afundou após um lucro decepcionante no terceiro trimestre e uma orientação fraca para a receita do quarto trimestre. A Ventyx Biosciences (VTYX.US) subiu 105% após os resultados dos ensaios clínicos em fase intermédia terem revelado reduções significativas nos fatores de risco cardiovascular entre pacientes obesos. Nvidia em consolidação Os índices bolsistas dos EUA entraram numa fase de consolidação, refletida perfeitamente pelo preço das ações da Nvidia, que atualmente está a ser negociado em torno da média móvel exponencial de 50 dias (EMA50, linha laranja). Fonte: xStation5

