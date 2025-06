3 mercados a acompanhar na próxima semana (20.06.2025)

A semana trouxe intensa atividade para os investidores, impulsionada tanto por relatórios macroeconómicos quanto por desenvolvimentos geopolíticos. Espera-se que a próxima semana continue a geopolítica, embora haja menos divulgações de dados macroeconómicos. Os principais relatórios a serem observados incluem os números finais do PIB dos EUA no primeiro trimestre, o relatório PCE e os dados preliminares do PMI de junho. Além disso, vários membros do FOMC devem se pronunciar, juntamente com o testemunho do presidente do Fed, Jerome Powell. Dados esses desenvolvimentos, vale a pena monitorar os seguintes instrumentos: OIL.WTI, EURUSD e US500.

US500

O índice de grandes capitalizações US500 está a consolidar perto de máximos históricos, em torno de 6000 pontos. Os próximos dados divulgados provavelmente impulsionarão a volatilidade neste índice. Serão particularmente importantes os números finais do PIB, os dados do PCE e qualquer nova escalada no conflito no Oriente Médio.

EURUSD

Apesar de uma tentativa de recuperação, o dólar americano continua fraco. Os ganhos observados após a postura relativamente hawkish do Fed foram totalmente apagados, com o mercado agora mais focado nas tensões da guerra comercial e nos dados macroeconómicos que serão divulgados. Movimentos adicionais podem ser desencadeados pelos discursos dos membros do FOMC e pelo testemunho de Powell nos dias 24 e 25 de junho perante a Comissão Bancária do Senado dos EUA e a Comissão de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes.

PETRÓLEO.WTI

Os contratos de petróleo provavelmente serão os instrumentos mais observados. O conflito no Médio Oriente continua a escalar e os mercados estão cada vez mais preocupados com o potencial envolvimento dos EUA. O Irão alertou que tal cenário poderia aumentar significativamente o risco de fecho do Estreito de Ormuz. Qualquer escalada ou ataque à infraestrutura petrolífera poderia rapidamente empurrar os preços para cima.

Alguns grandes bancos norte-americanos estimam que o petróleo poderá atingir US$ 90 por barril e, no caso de interrupção das rotas marítimas, os preços poderão subir para US$ 150-200 por barril. O conflito continuará a ser um fator determinante para o mercado, provavelmente resultando em maior volatilidade nos futuros do petróleo, especialmente OIL.WTI.