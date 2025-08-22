3 mercados a acompanhar na próxima semana (22.08.2025)

Um dos principais eventos para os mercados financeiros globais, o Simpósio Económico de Jackson Hole, já ficou para trás. O presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, sinalizou que as taxas de juro nos EUA podem ser reduzidas, uma vez que o consumo privado está a enfraquecer e a situação do mercado de trabalho continua «frágil». Ao mesmo tempo, de acordo com Powell, o cenário base para a inflação nos EUA aponta para uma nova queda, apesar de um aumento temporário impulsionado pelas tarifas comerciais. Além disso, o Canadá deve retirar as tarifas sobre produtos norte-americanos, o que poderia reduzir significativamente os riscos de inflação nos Estados Unidos e dar ao Federal Reserve mais espaço para cortes nas taxas. A próxima semana traz uma série de publicações macroeconómicas importantes que podem influenciar as próximas decisões da Fed. Os mercados também estarão focados nos resultados da Nvidia — atualmente a maior e mais importante empresa de Wall Street. Após o fim de semana, os investidores também acompanharão quaisquer atualizações sobre questões comerciais e o progresso nas negociações de paz entre a Ucrânia e a Rússia. Neste contexto, os principais mercados a serem observados serão o US100, o USDJPY e o OIL. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app US100 A Nvidia, com uma capitalização de mercado superior a US$ 4 trilhões, é agora a maior empresa do mundo. O seu peso no índice Nasdaq 100 ultrapassa 14%, o que significa que os resultados da empresa terão um grande impacto no desempenho de todo o índice. A publicação dos resultados financeiros desta gigante da tecnologia também fornecerá informações sobre o sentimento em relação a outras empresas do setor de inteligência artificial. As expectativas são de que a Nvidia volte a registar um forte crescimento de dois dígitos, tanto em receitas como em lucros. O EPS ajustado está projetado em US$ 1,00, um aumento de quase 50% em relação ao ano passado, enquanto as receitas devem ultrapassar US$ 46 mil milhões. O mercado, no entanto, espera uma surpresa positiva na faixa de US$ 48 a 50 mil milhões, o que poderia impulsionar o preço das ações para novos máximos históricos. Por outro lado, as vendas de chips H20 para a China — que recentemente receberam autorização em Washington — permanecem incertas. Os resultados fiscais do segundo trimestre de 2026 da empresa (abrangendo maio a julho de 2025) serão divulgados na quarta-feira, após o encerramento do pregão em Wall Street. USDJPY Após Jackson Hole, a atenção do mercado se voltará para os próximos dados macroeconómicos. Antes da decisão do Fed em setembro, os investidores receberão vários relatórios importantes. Na próxima quinta-feira, 28 de agosto, será divulgada a segunda estimativa do PIB dos EUA no segundo trimestre. O crescimento deve atingir 3,1% em relação ao ano anterior. Na sexta-feira, 29 de agosto, serão publicados os dados da inflação PCE — o indicador de inflação preferido do Fed. A inflação geral deverá manter-se estável em 2,6% em termos homólogos, enquanto a medida subjacente poderá acelerar para 2,9% em termos homólogos. Este valor abrangerá o mês de julho. Quaisquer surpresas positivas poderão fortalecer o dólar americano, que, após quedas acentuadas no início deste ano, tem lutado para recuperar. PETRÓLEO As negociações entre a Ucrânia e a Rússia continuam num impasse. A Rússia ganhou mais tempo para evitar sanções adicionais ou tarifas secundárias, enquanto a Índia enfrenta agora novos encargos comerciais. Na quarta-feira, entrarão em vigor tarifas elevadas de 50% sobre os produtos indianos, metade das quais justificadas pelas compras de petróleo russo pelo país. Se a Índia decidir limitar as importações de crude russo, isso poderá impulsionar novos ganhos no mercado petrolífero, prolongando a recuperação observada no final da semana passada.

