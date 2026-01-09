Última Hora: US100 sobe após os dados do NFP

– Estados Unidos: Folha de Pagamentos Não Agrícola (NFP) de dezembro. Real: 50 mil vs. Previsão: 70 mil vs. 64 mil anteriormente Taxa de Desemprego nos EUA Real 4,4% (Previsão 4,5%, Anterior 4,6%)

Ganhos médios por hora +0,3% m/m vs +0,3% esperado

Ganhos médios por hora +3,8% a/a vs +3,6% esperado

O crescimento do emprego continuou nos serviços de alimentação, saúde e assistência social; o comércio a retalho registou uma perda de postos de trabalho. Revisões negativas: outubro revisto em baixa em 68 000, de -105 000 para -173 000, novembro revisto em baixa em 8 000, de +64 000 para +56 000. Construção de habitações nos EUA em outubro 1,246 milhões vs 1,325 milhões esperados Os dados do mercado de trabalho de dezembro apresentam um quadro não tão desfavorável. A informação mais importante parece ser a taxa de desemprego, que terminou o ano em 4,4% (projeção da Fed para dezembro: 4,5%). Além disso, os dados de novembro foram revistos em baixa de 4,6% para 4,5%. Os investidores aumentam as apostas na pausa na redução das taxas da Fed após o Departamento do Trabalho reportar uma queda na taxa de desemprego. É por isso que podemos observar uma reação limitada de alta no US100 e uma retração no USD. Por que esses dados são importantes? Os dados do Non-Farm Payrolls (NFP) mostram o número de novos empregos nos EUA fora do setor agrícola, cobrindo a maior parte da economia, e são um indicador-chave da saúde do mercado de trabalho. Um aumento no emprego indica uma economia saudável, enquanto um declínio pode sinalizar uma desaceleração. O relatório influencia as decisões da Reserva Federal sobre as taxas de juro, uma vez que um mercado de trabalho forte aumenta a pressão inflacionária, enquanto um mercado fraco dá mais margem de manobra na política monetária. O NFP também afeta os mercados financeiros, incluindo a taxa de câmbio do dólar, os títulos e o mercado de ações, reagindo a resultados melhores ou piores do que as previsões. Em suma, o relatório é um “termómetro económico”, ajudando investidores e decisores políticos a avaliar a força e a direção da economia.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.