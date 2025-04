3 mercados a ter em conta na próxima semana (11.04.2025)

A segunda semana de abril foi dominada por uma enorme volatilidade do mercado. Primeiro, os índices dos EUA entraram oficialmente num mercado em baixa, seguido de uma das melhores sessões da história de Wall Street após o anúncio de uma suspensão de 90 dias das tarifas - excluindo a China. Atualmente, a guerra comercial entre os EUA e a China atingiu um pico absoluto, tornando qualquer informação relativa a tarifas e potenciais acordos crucial para os mercados que se dirigem para as férias da Páscoa. Naturalmente, serão também divulgados vários relatórios macroeconómicos, incluindo os dados do PIB da China, enquanto o Banco Central Europeu (BCE) anunciará a sua decisão sobre as taxas de juro. Por conseguinte, esta semana vale a pena prestar especial atenção a mercados como o EURUSD, CHN.cash e GOLD.

EURUSD

O par EURUSD atingiu seus níveis mais altos em três anos, em meio a preocupações crescentes sobre a saúde da economia dos EUA e uma fuga de capitais do país. Os investidores estão a procurar refúgio noutros portos seguros, incluindo as obrigações europeias, cujos rendimentos estão a cair em antecipação de um corte das taxas de juro pelo BCE nesta quinta-feira. Espera-se que o BCE reduza as taxas em 25 pontos base para 2,25%, com novos cortes previstos para 1,75% até ao final do ano. Apesar das fortes expectativas de cortes adicionais nas taxas do BCE, o mercado pode continuar a olhar favoravelmente para o euro se a situação entre a China e os EUA não melhorar.

CHN.cash

Durante a segunda semana de abril, recebemos os dados da inflação do IPC da China, que mostraram que o país entrou em deflação.

Em frente está a divulgação dos dados do PIB do primeiro trimestre de 2025 da China, agendada para quarta-feira durante a sessão asiática. Espera-se que os dados mostrem um ligeiro abrandamento em comparação com o quarto trimestre de 2024, com uma taxa de crescimento anual de 5,2% em relação ao ano anterior, contra 5,4% em relação ao ano anterior. No entanto, muitos economistas sugerem que o crescimento real está mais próximo de 3-4%.

É de notar que, apesar da guerra comercial em grande escala entre os EUA e a China (tarifas americanas de 145% e tarifas chinesas de 125%), os índices chineses estão a recuperar. Há sinais de que a China pode estar a reduzir as suas participações na dívida dos EUA, o que poderia levar a um aumento das compras no mercado local. Estamos também a observar um fortalecimento do yuan chinês. No entanto, o sentimento do mercado será ditado principalmente por notícias relacionadas com as relações comerciais entre as duas maiores economias do mundo.

OURO

O ouro atingiu novos máximos históricos, ultrapassando os 3.200 dólares por onça. O retorno deste ano é de 22%, e as empresas de investimento estão a aumentar as suas previsões de fim de ano para o metal, com algumas a preverem níveis acima dos $4.000. O ouro é atualmente visto como o melhor porto seguro para o capital livre, considerando a forte venda da dívida dos EUA em meio a grandes incertezas em torno da guerra comercial. A volatilidade do ouro pode persistir, uma vez que os mercados permanecerão vulneráveis às leituras macro dos EUA e à guerra comercial.