Destaques da manhã (31.07.2025)

Os índices da bolsa americana recuperaram ontem totalmente das perdas provocadas pela conferência de imprensa da Reserva Federal após a sua decisão sobre as taxas de juro. O motor de uma recuperação tão forte foram os resultados trimestrais muito robustos das empresas tecnológicas, sobretudo da Microsoft e da Meta. Os índices US100 e US500 terminaram o dia em máximos históricos.

O BoJ manteve a taxa de juro de curto prazo em 0,5% e votou unanimemente a favor da manutenção da sua política atual, aumentando ao mesmo tempo as suas previsões para a inflação de base do IPC para os anos fiscais de 2025-2027.

O Banco espera um aumento gradual da inflação, apoiado por salários mais altos e consumo moderado. O BoJ continua a ser cauteloso e assinala que só é possível haver novas subidas se os dados económicos e de preços as justificarem.

O BoJ reconheceu que a inflação irá provavelmente abrandar a curto prazo, mas espera que acelere mais tarde. Apontou para o aumento das expectativas de inflação, mas alertou para o facto de as tensões comerciais poderem prejudicar o crescimento dos salários. O apoio fiscal nos EUA e na Europa pode melhorar a procura global. O cenário de base pressupõe que não haverá grandes interrupções no fornecimento.

O USDJPY caiu abaixo de 148,65 após a decisão do BoJ e a revisão das previsões de inflação, mas o par recuperou mais tarde. Os mercados interpretaram a posição do BoJ como um sinal de normalização lenta em vez de um aperto imediato.

Trump revelou um acordo comercial abrangente com a Coreia do Sul, incluindo 350 mil milhões de dólares em investimentos dos EUA e 100 mil milhões de dólares em compras de GNL. As exportações sul-coreanas para os EUA serão sujeitas a um direito aduaneiro de 15%, enquanto as exportações norte-americanas serão isentas de direitos aduaneiros.

O Secretário do Comércio, Lutnick, confirmou novos acordos comerciais com a Tailândia e o Camboja. Os pormenores são limitados.

A produção industrial japonesa de junho subiu 1,7% m/m (previsão -0,6%) e as vendas a retalho cresceram 2,0% y/y, superando as expectativas. A recuperação da produção e do consumo apoia o otimismo cauteloso do BoJ.

O PMI da indústria transformadora da China de julho caiu para 49,3, marcando o quarto declínio mensal consecutivo. O PMI dos serviços situou-se em 50,1 - o valor mais baixo desde novembro. As exportações estão a perder dinamismo e a procura interna continua fraca. Os mercados consideraram os dados como prova de uma contínua fraqueza económica.

As vendas a retalho da Austrália em junho aumentaram 1,2% m/m (previsão de +0,4%), reforçando a narrativa da recuperação económica. O Vice-Governador Hauser manifestou otimismo quanto à resistência dos consumidores e à força do mercado de trabalho. Os mercados ainda esperam um corte nas taxas do RBA em agosto.

Trump ameaçou a Índia com tarifas de 25% e criticou os seus laços comerciais com a Rússia. Afirmou que um acordo com o Canadá seria “muito difícil”, tendo em conta os seus planos para reconhecer a Palestina.

A Goldman Sachs estimou em 30,8% a nova taxa efectiva de direitos aduaneiros dos EUA sobre as importações do Brasil.

A Visa registou receitas no terceiro trimestre de 10,2 mil milhões de dólares (previsão de 9,87 mil milhões de dólares) e um EPS de 2,98 dólares (previsão de 2,85 dólares). O volume de transacções transfronteiriças aumentou 12 % e o volume total de pagamentos cresceu 8 % em relação ao ano anterior. O lucro líquido atingiu 5,3 mil milhões de USD, impulsionado pelo forte consumo.

A receita anual da OpenAI subiu para 12 mil milhões de dólares, duplicando em sete meses. O ChatGPT tem agora 700 milhões de utilizadores activos por semana.

