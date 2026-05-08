🔴 3 mercados para a próxima semana: EURUSD, CH50cash, Petróleo (08.05.2026)

A época de divulgação de resultados em Wall Street está quase a terminar, enquanto os investidores norte-americanos ignoram, em grande parte, a situação ainda tensa no Médio Oriente. A volatilidade do mercado petrolífero mantém-se elevada devido à incerteza sobre se a região se aproxima da paz ou de uma nova escalada das hostilidades. Espera-se que esta semana seja particularmente interessante para os mercados. Por um lado, será divulgado o relatório sobre a inflação nos EUA, que é crucial para as perspetivas da Reserva Federal. Por outro lado, o mandato de Jerome Powell como presidente da Reserva Federal está oficialmente a chegar ao fim. Além disso, o mercado acompanhará de perto uma reunião entre Donald Trump e Xi Jinping na China. Os principais mercados a acompanhar nos próximos dias incluem o EURUSD, o CH50cash (China A50) e o OIL (petróleo bruto Brent). EURUSD Os preços da energia continuam a pesar sobre a moeda europeia, enquanto os investidores permanecem focados na possibilidade de um rápido acordo de paz no Médio Oriente. Assim que as tensões geopolíticas abrandarem, espera-se que a atenção volte a centrar-se na política monetária. Na segunda-feira, o Senado deverá confirmar Kevin Warsh como o novo presidente da Reserva Federal, enquanto sexta-feira marca o último dia de Jerome Powell no cargo, embora se espere que ele permaneça no Conselho de Governadores. O foco principal dos mercados será o relatório de inflação do IPC dos EUA para abril, previsto em cerca de 3,7%, quase o dobro da meta da Reserva Federal. Apesar dos elevados níveis de inflação, os investidores continuam a não esperar que a Reserva Federal, sob a nova liderança, retome os aumentos das taxas de juro. CH50cash (China A50) Esta semana trará também dados macroeconómicos importantes da China, incluindo os valores da inflação do IPC e do IPP divulgados na segunda-feira. No entanto, o foco principal do mercado será o encontro entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente chinês, Xi Jinping. Os mercados esperam uma potencial prorrogação do acordo comercial assinado no outono passado. É provável que Trump pressione para que a China aumente as compras de produtos norte-americanos, tais como soja, gás, carvão e aeronaves da Boeing. Em troca, espera-se que a China procure obter um abrandamento das restrições às exportações de tecnologia, particularmente no setor dos semicondutores. Se surgirem sinais positivos da reunião, o CH50cash (China 50), que recentemente foi negociado perto dos seus níveis mais elevados desde 2022, poderá ampliar os ganhos, avançando potencialmente para níveis observados pela última vez em 2020. PETRÓLEO O primeiro fim de semana completo de maio trouxe uma volatilidade significativa no mercado do petróleo, com oscilações de preço de cerca de 20 USD por barril. Em última análise, os preços recuaram para abaixo dos 100 USD no caso do WTI e ligeiramente acima dos 100 USD no caso do Brent. Embora tenha havido uma ligeira escalada das tensões no Médio Oriente, não parece que Donald Trump pretenda um conflito em grande escala antes da sua visita à China. Do ponto de vista dos dados, os investidores devem também estar atentos ao relatório de stocks do DOE na quarta-feira, juntamente com as atualizações mensais da OPEP e da AIE sobre o mercado do petróleo. Vale também a pena referir que os Estados Unidos registaram recentemente um recorde nas exportações de petróleo, o que poderá contribuir para novas reduções nos stocks no futuro.

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