🚩 O Bitcoin recua, testando uma importante zona de suporte, num contexto de fraqueza cíclica do mercado de criptomoedas

O Bitcoin caiu hoje abaixo dos 73 000 dólares, apesar dos ganhos contínuos nos mercados acionistas, reforçando a fraqueza sazonal frequentemente observada antes do período de verão. Da mesma forma, 2026 tem-se revelado, até ao momento, um ano desafiante para o setor das criptomoedas em geral. A Sui, a blockchain de baixas taxas desenvolvida pela Mysten Labs, suspendeu o processamento de transações pelo segundo dia consecutivo, suscitando novas preocupações em relação ao setor. O preço do Bitcoin desceu agora para perto da média móvel exponencial (EMA) de 200 semanas. Analisando ciclos de mercado anteriores, o BTC foi negociado abaixo deste nível durante a queda de março de 2020, no meio do mercado em baixa de 2022 e, novamente, em fevereiro de 2026. Uma queda de volta abaixo dos 72 000 dólares poderá sinalizar uma renovada fraqueza do mercado e aumentar a probabilidade de um novo teste das mínimas locais em torno dos 60 000 dólares. Se o Bitcoin não conseguir recuperar o ímpeto e recuperar para os 80 000 dólares no curto prazo, um cenário de baixa torna-se cada vez mais plausível. Dados recentes da cadeia de blocos da CryptoQuant apontam para um declínio significativo na atividade de compra por parte das «baleias», um padrão que também surgiu durante a fraqueza cíclica observada na primavera de 2022. Os otimistas precisam de demonstrar força rapidamente para aliviar a pressão sobre o «rei das criptomoedas». Gráfico do Bitcoin (W1) Fonte: xStation5

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