3M supera expectativas no primeiro trimestre e ganha na sessão pré-mercado

O 3M iniciou a sua época de resultados do primeiro trimestre de 2025 com uma nota forte, apresentando resultados que ultrapassaram as expectativas do mercado. O lucro ajustado por ação (EPS) das operações contínuas atingiu 1,88 dólares, excedendo o consenso dos analistas de 1,77 dólares. Isso representa um aumento de 10% em relação ao ano anterior. As vendas líquidas atingiram 5,8 mil milhões de dólares, superando também as previsões do mercado, mas ficando aquém do valor do ano anterior.

O desempenho dos segmentos de negócio foi variado. A divisão de Segurança e Industrial registou um crescimento orgânico das vendas de 2,5%, seguida do segmento de Consumo com 0,3%. Em contrapartida, o segmento de Transportes e Eletrónica registou um declínio de 4% nas vendas orgânicas. A margem operacional ajustada expandiu-se para 23,5%, marcando uma melhoria de 2,2 pontos percentuais em comparação com o mesmo período do ano passado.

A empresa reafirmou a sua faixa de orientação de EPS ajustado para o ano inteiro de US $ 7,60 a US $ 7,90, alinhando-se estreitamente com o consenso do mercado de US $ 7,74. No entanto, a 3M advertiu que os potenciais impactos tarifários poderiam reduzir os ganhos deste ano em $0,20-$0,40 por ação, introduzindo um elemento de incerteza relacionado com o ambiente macroeconómico e as políticas comerciais. A empresa projecta um crescimento orgânico das vendas para 2025 na ordem dos 2-3%.

Em termos de fluxo de caixa, a 3M gerou 0,5 mil milhões de dólares em fluxo de caixa livre durante o primeiro trimestre e devolveu 1,7 mil milhões de dólares aos acionistas através de dividendos e recompra de acções.

A reação do mercado aos resultados da 3M tem sido positiva, com as negociações pré-mercado a indicarem um aumento de quase 2% no preço das acções da empresa. Embora não seja uma ação de elevado crescimento, o sólido desempenho no meio das actuais incertezas, juntamente com uma orientação robusta, parece suficiente para tranquilizar os investidores.

Espera-se que as ações da empresa recuperem de um nível de suporte técnico chave durante a sessão de hoje, embora as ações tenham sofrido uma correção de cerca de 20% desde o seu pico em fevereiro. Fonte: xStation5