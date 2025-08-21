Walmart apresenta bons resultados mas não consegue satisfazer o mercado

A Walmart (WMT.US) divulgou os seus resultados do segundo trimestre de 2025. Os investidores ficaram um pouco desapontados. A taxa de crescimento é abaixo do esperado, os indicadores de avaliação estão muito elevados e os riscos externos para a empresa estão a aumentar. As ações caíram mais de 4%. EPS: 0,68 contra o esperado 0,73

0,68 contra o esperado 0,73 Receita: US$ 177,4 mil milhões contra US$ 175,9 mil milhões esperados

Crescimento das vendas: 4,8% contra 4,21% esperados

Margem bruta: aumentou para 22,8% contra 24,8% esperados

Aumento da previsão de crescimento das vendas para o ano inteiro: de 3–4% para 3,75–4,75%

Custos operacionais: aumento de 8% em relação ao ano anterior

aumento de 8% em relação ao ano anterior Vendas de comércio eletrónico: aumento de 26% O rácio preço/lucro (P/E) da empresa está atualmente próximo dos máximos históricos, em cerca de 38, o que é significativamente acima do padrão do setor. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app A política do Federal Reserve de manter as taxas de juro e as tarifas adicionais impostas pela nova administração presidencial representam sérias ameaças para a situação da empresa nos próximos trimestres. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que “o Walmart será capaz de absorver alguns dos custos relacionados às tarifas”. Naturalmente, isso pode levantar preocupações entre as partes interessadas que estão mais interessadas nos lucros da empresa do que em apoiar as políticas do presidente dos EUA. O CEO Doug McMillon anunciou que, apesar dos esforços do Walmart para evitar aumentos de preços, eles são inevitáveis. A escala da Walmart funciona a seu favor. É o maior distribuidor e empregador dos EUA. Esta escala permite à Walmart absorver custos e negociar acordos impossíveis para os concorrentes. A administração da empresa transmite confiança aos investidores ao elevar as projeções. No entanto, os investidores permanecem cautelosos, penalizando as ações com uma queda significativa. O rumo futuro da Walmart será moldado pela próxima reunião em Jackson Hole. A política de taxas de juros do Fed provavelmente determinará a força do consumidor nos próximos trimestres, impactando diretamente os lucros da Walmart. Perspectivas do gráfico As ações da Walmart estão a cair hoje, após os resultados trimestrais, e estão a aproximar-se da média móvel exponencial de 100 dias (linha dourada). Romper este nível pode empurrar o preço para cerca de US$ 96-97 por ação. Apesar das vendas sólidas, os custos operacionais mais elevados reduziram a rentabilidade da empresa, o que não agradou aos investidores, levando a uma pressão de venda. Fonte: xStation5

