A 3M supera as expectativas, embora os resultados do quarto trimestre não revelem uma melhoria significativa em relação a 2023 📊

A 3M (MMM.US) divulgou hoje os seus resultados do quarto trimestre de 2024. A maioria dos números superou as expectativas, e as primeiras reações de negociação indicam uma receção positiva por parte do mercado. As ações da empresa estão a subir cerca de 4% no início da sessão.

A empresa registou 6 mil milhões de dólares em receitas no quarto trimestre, apresentando um crescimento estável em relação ao ano anterior. Numa base comparável, as receitas cresceram 2,1% em relação ao ano anterior, marcando o crescimento mais forte dos últimos trimestres e excedendo as estimativas de consenso em 1,2 pontos percentuais. O segmento de segurança e industrial registou o maior crescimento, um sinal positivo dada a sua contribuição dominante para as receitas totais, representando 45% das receitas do quarto trimestre de 2024 da empresa.

Operacionalmente, este segmento também apresentou a maior margem operacional, 21%, superando a margem principal geral da empresa em 3 pontos percentuais. Ano após ano, essa margem melhorou em 1 ponto percentual. Para todo o ano de 2024, a margem do segmento de segurança e industrial atingiu 23%, um aumento de 2 pontos percentuais em comparação com 2023.

Em 2024, a empresa retornou US $ 3,8 bilhões aos acionistas, com quase 30% distribuídos apenas no quarto trimestre. A 3M também forneceu sua perspetiva para 2025, que se alinha de perto com as estimativas anteriores. A empresa prevê EPS ajustado na faixa de $ 7.60 a $ 7.90, com o ponto médio de $ 7.75 quase igualando a estimativa de consenso de $ 7.78. Numa base de vendas comparáveis, a 3M espera um crescimento de 2,5%, sinalizando uma aceleração contínua nas taxas de crescimento em comparação com os trimestres anteriores, embora as flutuações cambiais possam representar ventos contrários.

RESULTADOS FINANCEIROS:

Receitas: 6,0 mil milhões de dólares; estimativas: US$ 5,78 bilhões (estável em relação ao ano anterior)

6,0 mil milhões de dólares; estimativas: US$ 5,78 bilhões (estável em relação ao ano anterior) EPS ajustado: US$ 1,68; estimativas: US$ 1,66 (-2% em relação ao ano anterior)

US$ 1,68; estimativas: US$ 1,66 (-2% em relação ao ano anterior) Vendas para o ano inteiro: US$ 24,6 bilhões; vendas ajustadas: (+1,3%), vendas GAAP: (-0,1% em relação ao ano anterior)

US$ 24,6 bilhões; vendas ajustadas: (+1,3%), vendas GAAP: (-0,1% em relação ao ano anterior) EPS GAAP para o ano inteiro: $7,26; ano anterior: -$15.17

$7,26; ano anterior: -$15.17 EPS ajustado para o ano inteiro: $7,30; ano anterior: $6,04 (+21% em relação ao ano anterior)

$7,30; ano anterior: $6,04 (+21% em relação ao ano anterior) Fluxo de caixa livre: US$ 1,3 bilhão (4º trimestre); ano completo: US$ 4,9 bilhões

US$ 1,3 bilhão (4º trimestre); ano completo: US$ 4,9 bilhões Retorno dos acionistas: $1,1 mil milhões (Q4); ano completo: $3,8 mil milhões (através de dividendos e recompra de ações)

As ações da 3M estão a atingir um novo máximo, alcançando o seu nível mais elevado desde janeiro de 2022. A quebra de hoje ultrapassou o limite superior da tendência lateral em que a empresa tem estado a negociar desde julho de 2024. Fonte: xStation