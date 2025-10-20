A Aegaeon da Alibaba revolucionará o uso da GPU?

Principais conclusões A inovação Aegaeon permite que uma única GPU seja partilhada entre até sete modelos de IA, reduzindo significativamente o número de placas Nvidia H100 necessárias.



Graças a essa tecnologia, a Alibaba reduz significativamente os custos operacionais e mitiga o impacto das restrições de exportação no acesso a GPUs modernas.



Embora os investidores tenham reagido com entusiasmo, o mercado aguarda a comprovação da eficácia da tecnologia em grande escala, o que poderia influenciar as receitas recordes da Nvidia no segmento de centros de dados.

A Alibaba, uma das maiores líderes tecnológicas chinesas, desenvolveu uma solução inovadora chamada Aegaeon que pode alterar significativamente a forma como o hardware é utilizado para suportar a inteligência artificial. De acordo com a gigante chinesa, esta tecnologia reduz o número de placas gráficas Nvidia H100 necessárias para executar grandes modelos de IA em até 82%, mantendo um alto desempenho e velocidade. Em que consiste a inovação? Tradicionalmente, cada modelo de IA recebe uma unidade de processamento gráfico (GPU) separada, o que muitas vezes resulta na subutilização de sua capacidade. O Aegaeon permite que vários modelos compartilhem uma única GPU simultaneamente, aumentando consideravelmente a eficiência do hardware. Graças a isso, uma GPU pode lidar com até sete modelos ao mesmo tempo. Testes do sistema, que duraram mais de três meses, mostraram que a Alibaba Cloud foi capaz de reduzir o número de GPUs utilizadas de 1.192 para 213 sem sacrificar a qualidade ou a velocidade do serviço. Por que isso é importante?É importante ressaltar que placas gráficas, especialmente as avançadas como a Nvidia H100, são muito caras, e os custos de aquisição e operação constituem uma parte significativa do orçamento de empresas que trabalham com IA e computação em nuvem. Ao reduzir o número de GPUs necessárias, a Alibaba pode economizar substancialmente, o que impacta positivamente os seus resultados financeiros. Além disso, devido às restrições de exportação impostas pelos EUA às empresas chinesas, o acesso às GPUs mais recentes é limitado. Portanto, o uso mais eficiente do hardware que já possuem torna-se crucial para manter a competitividade. Isso levanta a questão: será este o fim do domínio da Nvidia? À primeira vista, a menor procura por placas gráficas pode representar um desafio para a Nvidia, uma das maiores fabricantes mundiais desse tipo de hardware. A Nvidia gera uma parte significativa de sua receita com a venda de GPUs avançadas utilizadas em centros de dados e desenvolvimento de IA. Esse segmento traz receitas recordes para a empresa, portanto, qualquer redução significativa na procura por parte de grandes clientes como a Alibaba pode afetar negativamente os resultados financeiros da fabricante. A redução da procura pode afetar não apenas as receitas da Nvidia, mas também toda a cadeia de abastecimento e os planos de investimento dentro do setor. Ao mesmo tempo, o mercado está a abordar esta notícia com sentimentos contraditórios. Por um lado, reconhece o potencial para economias significativas de custos e melhorias de eficiência, mas, por outro lado, aguarda a confirmação do desempenho real da Aegaeon. Os mercados querem ver se as reduções prometidas no uso de GPU se manterão em escala e se surgirão quaisquer questões imprevistas que possam alterar esta perspetiva positiva. Apesar destas expectativas, as notícias sobre a tecnologia Aegaeon foram recebidas com uma reação relativamente positiva no mercado de ações. Nos últimos três meses, as ações da Alibaba (BABA) aumentaram de valor em quase 40%, indicando a confiança de alguns investidores na empresa. Fonte: xStation Os investidores acreditam que a Aegaeon não só irá melhorar os resultados financeiros da Alibaba, mas também fortalecer a sua posição como líder nos setores de computação em nuvem e inteligência artificial. O mercado vê um potencial significativo para redução de custos e construção de uma vantagem competitiva, especialmente no contexto de desafios globais, como acesso limitado ao hardware mais recente e custos operacionais crescentes. À luz da crescente procura mundial por serviços de IA, essa tecnologia pode se tornar um fator importante para o crescimento do valor da empresa a longo prazo e atrair novos parceiros de negócios.

