USD/JPY entra numa fase de transição entre normalização do BoJ e riscos de intervenção O mercado USD/JPY encontra-se atualmente numa fase de transição entre o fim do anterior regime de taxas de juro zero e a fase inicial de normalização. Após os episódios de forte volatilidade de 2024, desencadeados pela saída inesperada do Banco do Japão da política ultra-dovish e pela reversão parcial do carry trade, o mercado em 2025 mudou para um modo de aceitação seletiva do risco. A taxa de câmbio já não se move por impulsos, mas dentro de uma tendência estrutural, em que os investidores testam cautelosamente os limites da tolerância dos decisores políticos japoneses à fraqueza do iene. As últimas semanas assistiram a um aumento da volatilidade, com variações de preços relativamente pequenas. Este é um sintoma clássico de um mercado que deixou de reagir linearmente apenas aos diferenciais das taxas de juro e começou a precificar riscos relacionados, como a política fiscal do Japão, a credibilidade do processo de normalização do Banco do Japão ou os riscos potenciais de intervenção cambial. Os investidores já não questionam o facto de o Japão estar no caminho da normalização da política monetária, mas assumem cada vez mais que este será acidentado devido aos problemas estruturais do país. O USD/JPY permanece alto, mas a tendência de alta perdeu força. Todas as tentativas de alta são recebidas com cautela devido aos riscos políticos e de intervenção, enquanto as quedas são superficiais porque a estrutura do carry trade não foi totalmente desmantelada. Tecnicamente, a taxa de câmbio permanece acima da EMA50, 100 e 200, confirmando a tendência de alta no médio prazo. Ao mesmo tempo, a inclinação dessas médias está a começar a se achatar, sinalizando uma perda de impulso. As bandas de Bollinger estão a se estreitar após a expansão anterior, indicando uma fase de compressão da volatilidade antes do próximo movimento direcional. O RSI oscila perto do nível neutro, sem sinais de sobrecompra. O MACD permanece positivo, mas o histograma está a enfraquecer, o que confirma as conclusões da estrutura EMA. USDJPY (D1) Fonte: xStation5

