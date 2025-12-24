Regulação e diplomacia em destaque

Principais conclusões Most markets closed for holidays

US sanctions European officials

Meta under Italian scrutiny

Sanofi purchases US vaccine developer

A volatilidade e as negociações nas bolsas europeias estão visivelmente reduzidas devido ao encerramento de muitas delas durante as férias de Natal. Não haverá negociações nas bolsas da Alemanha, Itália, Suíça, Polónia, República Checa, Escandinávia e países bálticos. O horário de negociação é reduzido para 12h30 no Reino Unido, 14h00 em Espanha e 14h05 em França. Entre os contratos, o FRA40 está a registar ganhos, subindo 0,3% hoje. Apesar da falta de dados significativos no continente e da redução da atividade dos investidores, ainda haverá fatores de formação de preço que podem ser descontados após o fim do período de férias. Os EUA anunciaram sanções de visto a cinco comissários europeus envolvidos na legislação relacionada com serviços digitais na UE. Apesar das múltiplas indicações de práticas monopolistas e processamento ilegal de dados por empresas tecnológicas americanas, a administração do presidente Donald Trump mantém que as sanções são políticas e destinadas a formar opinião. Este evento é uma escalada radical das tensões entre a Europa e os EUA, que sem dúvida se refletirá nas avaliações do mercado ao longo do tempo. Ao mesmo tempo, a disputa entre o regulador italiano (AGCM) e a Meta está a intensificar-se. A Itália decidiu ordenar a suspensão de certas disposições contratuais com o WhatsApp, que o regulador alega abusarem da posição de líder de mercado e prejudicarem os clientes. Dados macroeconómicos: Nos EUA, serão publicados dados sobre os pedidos de subsídio de desemprego, com uma leitura significativamente divergente das expectativas do mercado, o que poderá afetar, entre outras coisas, a força do euro em relação ao dólar. Estão previstos aproximadamente 224 000 novos pedidos. FRA40 (D1) Fonte: xStation5 O preço permanece num canal ascendente de longo prazo, mas o momentum está a diminuir visivelmente. Os compradores mais uma vez não conseguiram superar os picos locais no nível de 8320, e o preço está oscilando cada vez mais no limite inferior do canal de tendência ascendente. Para o lado da oferta, a primeira meta é uma quebra abaixo do canal em direção ao FIBO 23,6, o que poderia abrir espaço para novas quedas. Notícias da empresa: Sanofi (SAN.FR) - A gigante farmacêutica francesa anunciou a aquisição da empresa californiana Dynavax por 2,2 mil milhões de euros em dinheiro. Ao mesmo tempo, a empresa está sob pressão devido a atrasos regulatórios por parte da FDA, que está adiando a decisão sobre um dos novos medicamentos para esclerose múltipla.

Supermarket Income REIT (SUPR.UK) - Adquiriu três supermercados no Reino Unido por 97,6 milhões de libras. Supermarket Income REIT (SUPR.UK) - Purchased three supermarkets in the UK for 97.6 million pounds.

