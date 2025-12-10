Amazon planeia investir 35 mil milhões de dólares na Índia até 2030 A Amazon.com Inc. anunciou que planeia investir mais de 35 mil milhões de dólares na Índia até 2030, com foco em inteligência artificial, crescimento das exportações e criação de novos empregos. Este investimento baseia-se em gastos anteriores de cerca de 40 mil milhões de dólares e inclui o desenvolvimento de infraestruturas físicas e digitais. A empresa espera criar aproximadamente 1 milhão de empregos, incluindo cargos diretos, indiretos e sazonais, o que ajudará a expandir a sua rede comercial e de comércio eletrónico. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance LP Amazon reforça aposta estratégica na Índia com foco em IA, nuvem e logística A Amazon pretende lançar funcionalidades baseadas em IA para apoiar pequenas e médias empresas, alinhando-se com a tendência global das grandes empresas de tecnologia que investem fortemente em inteligência artificial. O anúncio segue o plano da Microsoft de investir 17,5 mil milhões de dólares em IA e serviços na nuvem e o compromisso da Google de investir 15 mil milhões de dólares em centros de dados, destacando a crescente importância da Índia como um importante centro tecnológico fora dos Estados Unidos. A exposição total da Amazon na Índia pode chegar a aproximadamente $75 mil milhões, abrangendo logística, centros de dados, desenvolvimento de nuvem e digitalização de PMEs, o que deve aumentar o volume de exportações processadas por meio de sua plataforma. Do ponto de vista da avaliação, isso sustenta o argumento do crescimento da receita a longo prazo, embora também implique em despesas de capital elevadas contínuas. O mercado acompanhará de perto se esses investimentos se traduzirão em melhores margens da AWS na região e maior eficiência logística. Do ponto de vista geopolítico, a Índia está a tornar-se uma arena competitiva para as maiores empresas de tecnologia do mundo. A Amazon, a Microsoft e a Google estão a investir somas substanciais para construir um centro estratégico de IA e nuvem. Isto também envia um sinal claro de que a Índia é um mercado de importância estratégica, não apenas uma base de produção de baixo custo. Índices locais como o Nifty e o Sensex, bem como empresas ligadas a infraestruturas, telecomunicações e centros de dados, podem beneficiar deste influxo de capital. Atualmente, a Amazon Índia gera cerca de $3 mil milhões em receita anual, com uma participação de 30 a 35% no mercado local de comércio eletrónico. O investimento planejado pode multiplicar as receitas até 2030, graças a uma base maior de vendedores, logística aprimorada, expansão das assinaturas Prime e aumento das exportações. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance LP A Amazon está a aumentar significativamente o seu compromisso na Índia, juntando-se à Microsoft e ao Google na construção de um centro global de IA e nuvem. Isto representa um catalisador de crescimento de receitas para a Amazon, mas também envolve elevadas despesas de capital e risco regulatório. Vale a pena notar que este ano a empresa registou um retorno relativamente baixo em comparação com outros grandes players tecnológicos e índices importantes, como o S&P 500 e o Nasdaq 100.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.